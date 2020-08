Barth

Es war eine Zitterpartie, aber jetzt steht es fest: Barth bekommt doch noch sein Metal-Open-Air, wenn auch in einer kleinen Version. Am 15. August treten fünf Bands auf der Freilichtbühne in Barth beim „Corona-Special-Open-Air“ auf – die drei Black-Metal-Bands Totenwache, Rimruna und Verheerer sowie Ophis (Funeral Doom Metal) und Carnal Tomb (Death Metal).

Dabei sah es erst bitter aus für die Metalfans. Anfang Mai verkündeten die Organisatoren – Nidhögg Events mit Unterstützung des Barther Vereins Rock und Mittelalter –, dass das 22. Barther Metal-Open-Air (BMOA) aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt und auf August 2021 verschoben werden muss. Doch mit den Lockerungen, die die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern beschlossen hatte und die seit dem 10. Juli gelten, gab es neue Hoffnung. Zumindest für eine kleine, abgespeckte Version des Festivals in diesem Jahr.

Kein Headbanging vor der Bühne

Für Heiko Fritz, der das BMOA 1999 ins Leben gerufen und zum Erfolg gebracht hat, war es allerdings keine leichte Entscheidung. Denn die Meinungen der Fans, ob ein Festival mit Corona-Beschränkungen überhaupt Sinn macht, war sehr geteilt. Das Risiko auf den Karten sitzen zu bleiben, war somit groß.

Und was Heiko Fritz vor allem Sorgen bereitete, war die Haftung bei Nichteinhaltung der Corona-Verordnung. Denn nicht nur die Person, die sich nicht an die Regeln hält, muss eine Strafe zahlen, sondern auch der Veranstalter.

Und die Corona-Bestimmungen sind für ein Metalfestival schon gewöhnungsbedürftig. Die Besucherzahl ist auf 300 beschränkt, denn jedem Besucher muss ein Sitzplatz auf den Rängen der Freilichtbühne zugeordnet werden. Zelten auf dem Festivalgelände und Headbanging vor der Bühne sind nicht erlaubt. „Auf eurem Sitzplatz könnt ihr aber sitzen, stehen, liegen, bangen, Handstand machen oder was auch immer ihr machen könnt“, verkünden die Organisatoren auf der Homepage. „Und von den Rängen der Freilichtbühne aus hat man überall gute Sicht und super Sound.“

Hälfte der Tickets innerhalb von zwei Tagen weg

Die Organisatoren wagten den Schritt und wurden belohnt. Die Resonanz ist super. Schon wenige Tage nach dem Start des Ticketverkaufs gibt nur noch wenige Restkarten. „Die Hälfte der Tickets war schon nach zwei Tagen weg. Damit hätten wir überhaupt nicht gerechnet“, berichtet Heiko Fritz, hinter dem stressige Wochen liegen. „Wir haben das Corona-Special-Open-Air innerhalb von vier Wochen auf die Beine gestellt. Für das BMOA haben wir sonst ein Jahr Zeit.“

Headbangen vor der Bühne, wie hier im Jahr 2015, ist beim Corona-Special Open Air nicht möglich. Quelle: Susanne Retzlaff

Dabei war es auch gar nicht so einfach, so kurzfristig Bands zu finden. „Das hatte ich mir, ehrlich gesagt, leichter vorgestellt. Einige Bands haben abgesagt, weil sie lange nicht geprobt haben oder sie hatten schon etwas anderes vor. Aber ich bin froh, dass wir tolle Bands gefunden haben.“ Dabei sei natürlich auch wichtig gewesen, dass die Gage nicht zu hoch sein durfte. Denn bei 300 Tickets bleibe auch mit dem Verkauf von Getränken und Essen keine große Gewinnspanne.

Angst vor Absage bleibt

Doch auch trotz des erfolgreichen Ticketverkaufs bleibe ein flaues Gefühl im Magen. „Wir sind schon sehr aufgeregt und hoffen, dass sich alle an die Vorgaben halten. Und natürlich bleibt bis zuletzt die Angst, dass die Veranstaltung doch noch abgesagt werden muss. Gerade, wenn man sich die aktuelle Lage anguckt“, erklärt Heiko Fritz. „Aber wir wollten unbedingt etwas auf die Beine stellen und unseren Fans etwas bieten.“

Nicole Paszehr, Tourismusmanagerin der Stadt, freut sich, dass die Organisatoren des BMOA diesen Schritt wagen. Schon im Vorfeld hatte es Gespräche gegeben und die Stadt hatte ihre Unterstützung bei der Beantragung zugesagt. „Es ist ein gutes Signal. Ich würde mich freuen, wenn noch andere Veranstalter nachziehen und etwas wagen.“

Von Anika Wenning