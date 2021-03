Barth

Weil der Bau des sogenannten Barther Hafenquartiers bald so richtig in die Vollen gehen soll, werden in der Vinetastadt Parkplätze in Innenstadtnähe wegfallen. Im Hinblick auf die bevorstehende Touristensaison, so die Corona-Pandemie eine zulässt, möchte die Stadt Barth Ersatz schaffen.

Denn zum einen will man nicht auf die Einnahmen von Parkgebühren verzichten. Zudem sollen unter anderem die am Osthafen befindlichen Caravan-Stellflächen nicht ersatzlos wegfallen. Dies wiederum aber sorgt für Unmut.

Zur Erklärung: Auf dem ehemaligen Bossow-Gelände am Osthafen der Vinetastadt entsteht mit dem Barther Hafenquartier in den nächsten anderthalb Jahren eines der größten aktuellen Tourismusprojekte von MV – mit einem kommunalen und privaten Jachthafenbereich, einem Hotel mit 120 Zimmern, einem Parkhaus mit 250 Stellplätzen sowie zehn Appartementhäusern mit insgesamt 170 Ferienquartieren. „Die Baufirmen haben beantragt, den Parkplatz Osthafen für Materiallagerung und Mannschaftsquartiere nutzen zu können“, erklärt Bauamtsleiter Manfred Kubitz auf der jüngsten Sitzung des städtischen Bauausschusses.

Lediglich 60 Pkw-Parkplätze würden dort dann noch zur Verfügung stehen. Die wegfallenden Stellflächen, unter anderem für Busse und Wohnmobile, und die damit verbundenen wegfallenden Einnahmen sollen durch eine alternative Parkraumbewirtschaftung des Parkplatzes „Langer Wall“ in der Barthestraße kompensiert werden. Bedeutet konkret: Der Parkplatz in der Barthestraße, der aktuell noch kostenlos nutzbar ist, soll ausgebaut werden – mit Asphaltschotter befestigt und Lampen beleuchtet werden. Außerdem sollen Stromanschlüsse verlegt werden – für Wohnmobile beziehungsweise Wohnanhänger. Und auch Parkscheinautomaten wird es dann dort geben.

Parkplatz in Barthestraße wird gebührenpflichtig

„Wir werden dort 12 bis 15 Caravan-Stellflächen bereithalten“, informiert Kubitz. Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig weiß, dass dies von Campingplatzbetreibern aus der Region kritisiert wird – auch wegen der vergleichsweise geringen Gebühren, die die Stadt Barth für entsprechende Flächen erhebt. „Wir wollen keinem Campingplatzbetreiber Gäste wegnehmen“, betont er. Die Stellplätze in Barth sollen ein Angebot für Caravan-Touristen sein, die einen Tagesausflug in die Stadt machen beziehungsweise eine längere Pause auf der Durchreise.

Sieben Euro kostet aktuell ein Caravan-Stellplatz am Osthafen pro Tag. Gleiche Gebühr ist auch zunächst für jene auf dem Parkplatz „Langer Wall“ angedacht gewesen. Die Bauausschussmitglieder aber haben Verständnis für die Kritik der Campingplatzbetreiber. Wenn es nach ihnen geht – letztes Wort hat die Stadtvertretung in der kommenden Woche – zahlen Camper auf dem Parkplatz „Langer Wall“ zehn Euro für eine Tageskarte.

Auch Autofahrer werden auf diesem Parkplatz nach der Umgestaltung zur Kasse gebeten. Wie aktuell noch am Osthafen, sollen auch sie – wenn der Stellplatz in der Barthestraße umgestaltet worden ist – einen Euro für eine Tageskarte bezahlen.

Das soll sich noch ändern

Doch nicht nur Änderungen bezüglich der Parkplätze „Am Osthafen“ und „Langer Wall“ wird es geben. Denn da am Hafen, wo einst das Parken mit Parkscheibe möglich gewesen ist, Stellflächen samt Ladesäule für Elektroautos gewichen sind, soll nun auf den bisher kostenpflichtigen Kurzzeitparkplätzen vor der Promenade das Parken mit Parkscheibe begrenzt auf 30 Minuten möglich sein.

„Dies käme dem touristischen Kurzzeitpublikum, das einen Blick auf den Hafen richten möchte, zugute. Aber auch den Patienten, die in Hafennähe kurze Arztbesuche oder Ähnliches verrichten müssen“, erklärt Bauamtsleiter Kubitz.

Bargeldloses Zahlen von Parkgebühren und Kurtaxe

Mit einer neuen Generation an Parkscheinautomaten hat sich indes Bürgermeister Hellwig kürzlich beschäftigt, wie er berichtet. „Zum einen, weil wir auch in Barth künftig ermöglichen möchten, bargeldlos die Parkgebühren zu zahlen. Und auch das Bezahlen der Tageskurkarte soll an diesen Automaten ermöglicht werden“, informiert er. Außerdem werde aktuell geprüft, ob eine spezielle Park-App künftig genutzt werden könne. „Das ist aber noch ein ganz frischer Gedanke“, sagt Hellwig abschließend.

Von Anja Krüger