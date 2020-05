Barth-Planitz: Mitarbeiter der Rinderzucht GmbH kümmern sich liebevoll um 150 Kälber

Barth

In der Barther Rinderzucht GmbH in Planitz werden von qualifiziertem Personal 850 wertvolle Milchkühe rund um die Uhr betreut, doch die meiste Aufmerksamkeit und Fürsorge widmen die Tierwirte dem Nachwuchs. Die jüngsten der 150 Kälber werden während ihrer ersten Lebenswochen in jeweils allein bewohnten Iglus umsorgt, um später in luftige Gemeinschaftshütten größerer Bauart umzuziehen. Die sind erst kürzlich von einem Hersteller aus Schleswig-Holstein geliefert worden.

Wenn im Alter von 70 Tagen die Ernährung mit Milch abgesetzt wird, wechseln die Kälber zur Jungtieraufzucht Rubitz, wo sie mit dem sogenannten Kälbermüsli sowie einem Gemisch aus Gras, Mais und Rapsschrot weitergefüttert werden.

In solchen Igluhütten verbringen die Kälbchen ihre erste Lebenswoche. Quelle: Volker Stephan

Vor allem die erst wenige Tage alten Kälbchen sind noch sehr neugierig und zeigen sogar Fremden gegenüber keine Scheu. Selbst Betriebsleiterin Rike Frieling-Huchzermeyer kann den flauschigen und unbeholfen-drollig agierenden Kerlchen nicht widerstehen und muss einige ihrer Lieblinge erst einmal knuddeln.

Chefin der Rinderzucht kam aus Ostwestfalen nach Barth

Einen schöneren Beruf als den ihren könnte sich die 27-Jährige mit dem Master-Abschluss für Agrarwissenschaft kaum vorstellen. Für ihre verantwortungsvolle Leitungstätigkeit ist sie im Juni 2018 von Ostwestfalen nach Barth gezogen. Die beruflich vorbelastete junge Frau - jeder ihrer Verwandten ist in der Landwirtschaft tätig - hatten vor allem die Reize der Landschaft im Nordosten gelockt und dazu bewogen, sich räumlich von der Familie und der angestammten Heimat zu trennen.

Rike Frieling-Huchzermeyer (27), Betriebsleiterin der Rinderzucht GmbH, und Mattthias Hagge (50), Geschäftsführer der Landwirtschaftsgesellschaft Frauendorf, zu der die Rinderzucht als Betriebsteil gehört. Quelle: Volker Stephan

Mit Diplom-Landwirt Matthias Hagge (50) als Geschäftsführer der Landwirtschaftsgesellschaft Frauendorf (Sitz), zu der neben der Rinderzucht GmbH Barth auch noch die Jungtieraufzucht am Standort Rubitz gehört, steht Rike Frieling-Huchzermeyer ein erfahrener Fachmann und Ratgeber zur Seite. Bevor der gebürtige Schleswig-Holsteiner in unsere Region kam und am 1. September 2018 die Führung der im Bereich Tier- und Pflanzenproduktion tätigen Gesellschaft mit insgesamt 30 Angestellten übernahm, hatte er seinen Beruf schon über 20 Jahre lang am Bodensee ausgeübt.

Riesige Futtermengen müssen zur Verfügung stehen

Die bisher trockenen Monate April und Mai bereiten den Beiden in Hinblick auf die Futterversorgung keine Sorgen. Laut Matthias Hagge ist es noch zu früh, um schon eine Prognose für den Sommer zu wagen: „Es besteht kein Grund zur Panik - der Mais ist ja gut in die Erde gekommen. Jetzt hängt alles vom Wetter der nächsten drei Monate ab.“ Rike Frieling-Huchzermeyer sieht die Situation ähnlich optimistisch.

Zur Galerie Rike Frieling-Huchzermeyer ist seit zwei Jahren Betriebsleiterin der Barther Rinderzucht GmbH in Planitz. Dort werden gegenwärtig 150 Kälbchen aufgezogen.

Sie nannte einige imposante Zahlen, über die Außenstehende sicher staunen werden: Tag für Tag fressen die 850 Schwarzbunten Holsteinischen Milchkühe und die 600 Jungtiere 25 Tonnen Mais- sowie 22 Tonnen Grassilage weg. Außerdem müssen ständig größere Mengen Stroh vorrätig gehalten werden.

Diese aufs Jahr gerechnet kaum vorstellbare Futtermenge muss aber erst einmal angebaut, geerntet, herangefahren und eingelagert werden. Da wird es kaum verwundern, dass auf den Straßen in und um Barth starke Traktoren mit hochwandigen Kipphängern allgegenwärtig sind.

Um den eigenen Futterbedarf zu sichern, wird im näheren und erweiterten Umfeld eigenes und gepachtetes Ackerland bewirtschaftet. Momentan deckt es den hohen Eigenbedarf, doch Matthias Hagge würde bei sich bietenden Gelegenheiten gern noch weitere Flächen dazu pachten. Pflanzliches Tierfutter ist ebenfalls ein landwirtschaftliches Erzeugnis, das sich sogar gut an andere Betriebe verkaufen lässt. „Wir füttern unsere Tiere ausschließlich Gentechnikfrei“, betonte Rike Frieling-Huchzermeyer.

Jeden Tag ein Tanklastwagen voller Frischmilch

Den großen betriebenen Aufwand danken die Milchkühe auf ihre Weise – ihre durchschnittliche Tagesleistung von etwa 31 Litern reicht, um den morgens vorfahrenden Tankwagen des Deutschen Milch Kontors (DMK) mit 25.000 Litern Frischmilch zu füllen. Die wird in einer Großmolkerei in Dargun hauptsächlich zu Trinkmilch verarbeitet.

Gemolken wird zwei Mal täglich in einem Melkkarussell, wie es auch schon zur DDR-Zeit üblich war. Die ursprüngliche Impulsa-Anlage wurde allerdings 2013 gegen ein moderneres Melkkarussell vom Typ Dairy-Master aus Irland ausgetauscht. „Solch große Anlagen gab es in meiner alten Heimat nicht“, räumte die Betriebsleiterin ein. „Es ist aber beeindruckend zu wissen, dass hier bereits vor vielen Jahren so gearbeitet wurde.“

Bei einem Abnahmepreis von 31,7 Cent/Litern lohne sich die Milchproduktion eigentlich nur für Betriebe mit hoher Herdenleistung. „Um die Vollkosten zu decken, müssten es eigentlich 40 Cent sein“, erklärte sie. „Wir sind aber froh, mit dem DMK einen sehr zuverlässigen Partner zu haben, der die Milch stets pünktlich abholt.“

Suche nach motiviertem Personal wird zur Herausforderung

Als weitere Einnahmequellen des Rinderzuchtbetriebes nannte sie den Verkauf von Schlachtvieh und Kälbern. Würden Kühe nicht mehr tragen oder in ihrer Milchleistung nachlassen, mäste man sie auf und verkaufe sie an einen Schlachtbetrieb.

Die Chefin sieht die Personalgewinnung als größte Herausforderung für die Zukunft. Sie möchte ebenso motivierte wie zuverlässige Mitarbeiter finden, die mit Freude an ihrer Arbeit den schon länger hier beschäftigten Kollegen ebenbürtig wären. „Die sind das wertvollste Gut, das wir besitzen. Wir haben großes Glück, dass sogar noch gelernte Tierwirte und Melker darunter sind.“

Die junge Frau räumte jedoch ein, dass ein landwirtschaftlicher Beruf auch sehr viel Zeit in Anspruch nehme, sie selbst aber leidenschaftlich dazu stehe. Trotzdem fände sie immer wieder eine Gelegenheit, ihren Hobbys nachzugehen: Kochen, Joggen und Jagen.

Von Volker Stephan