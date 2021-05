Barth: Platz für 310 Tonnen Getreide und eine Konditorei

Barth

Der „Bielenbergsche“ Speicher in der Baustraße wurde um 1880 erbaut und war ursprünglich doppelt so groß wie heute. 1932 ließen der Konditormeister Hermann Bielenberg und der Schlachtermeister Fritz Oppenheimer den Speicher in die jetzige Form zurückbauen. Sie begründeten ihre Entscheidung damit, dass mittlerweile am Hafen moderne Speicheranlagen mit mechanischer Be- und Entladung entstanden waren.

Seit 1931 in Besitz der Familie Bielenberg

Seit 1931 war der Speicher im Besitz der Familie Bielenberg, die im vorderen Teil des Grundstückes zur Langen Straße eine Konditorei betrieb. Zur damaligen Zeit hatte der Speicher in seiner jetzigen Form ein Fassungsvermögen von 310 Tonnen auf vier Etagen zur Unterbringung von Getreide.

Zu DDR-Zeiten lagerte dort die Handelsorganisation (HO) ihre Waren. Seit der Wende steht der Speicher leer. Vor Jahren wurde das Bielenbergsche Grundstück verkauft.

Gebäude ist denkmalgeschützt

Das Gebäude ist eines der wenigen historischen Zeugnisse in der Altstadt, der noch vorhanden ist. Der Speicher steht unter Denkmalschutz und benötigt dringend eine Verschönerungskur.

Von Mario Galepp