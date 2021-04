Barth

In Barth regt sich der Protest gegen die aktuell geltenden Corona-Restriktionen – gegen Masken- und Testpflicht in Kitas und Schulen, gegen die Schließungen. Eltern und Kinder haben Plakate gemalt und diese zusammen mit bunten Luftballons an die Zäune des Gymnasialen Schulzentrums und der Kita „Wirbelwind“ gehängt.

„Wir Kinder haben ein Recht auf Kita und Schule“, heißt es auf einem der Plakate. „Lasst Kinder wieder Kinder sein, bitte“, auf einem anderen. „Jedes Kind ist systemrelevant“, ist auf einem weiteren Plakat zu lesen. Es soll ein stiller Protest sein. Empörung aber kam auf, als Polizisten am Sonntagabend die Plakate vom Zaun des Schulzentrums entfernten. Verletzung der Meinungsfreiheit sei das, wird in den sozialen Netzwerken gewettert.

Polizei in Barth: Keine Genehmigung für Plakate

Tatsächlich aber, so informiert Matthias Peter, Leiter des Polizeireviers in Barth, braucht es eine Genehmigung, Plakate aufhängen zu dürfen. „Wir sind über die Plakatierung von der Schule informiert worden. Auch darüber, dass keine Genehmigung dafür erteilt wurde“, berichtet er. Von den Polizisten wurden am Sonntag gegen 19 Uhr lediglich die Plakate abgenommen. Die Luftballons ließen sie hängen. Diese entfernte der Hausmeister am Montagmorgen.

Warum? Schulleiter Rainer Schmidt möchte nicht darauf antworten, bestätigt lediglich, dass die Polizei von der Schule informiert worden sei. „Wir versuchen, möglichst viel umzusetzen, den Kindern unter den aktuellen Regelungen so viel wie möglich vom Lehrplan zu vermitteln. Es ist auch für uns eine schwierige Zeit“, sagt er nur.

Von der Kita „Wirbelwind“ hingegen hat es die Zustimmung für die Plakatierung gegeben. Am Freitag durften dort Eltern ihre Plakate am Zaun anbringen. Am Montag aber hingen auch dort nur noch ein paar Luftballons.

Seit Montag nur noch Notbetreuung an Schulen und Kitas in MV

Seit Montag müssen die Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern bis auf wenige Ausnahmen wieder im Homeschooling lernen. Für die Klassenstufen 1 bis 6 gibt es eine Notbetreuung – für die Kinder, deren Eltern in einem systemrelevanten Beruf arbeiten. Gleiches gilt für die Kindertagesstätten. Es ist nicht das erste Mal, dass Eltern sich mit der Situation konfrontiert sehen, auch Lehrer beziehungsweise Pädagoge sein zu müssen – viele, während sie ihrer eigentlichen beruflichen Tätigkeit nachgehen.

„Wir sind ganz gewiss keine Corona-Leugner. Aber seit einem Jahr nun schon gibt es das ständige Hin und Her. Bislang hat das nichts gebracht. Und die Kinder leiden am meisten unter den Einschränkungen“, sagt eine Mutter, die sich an der Plakataktion beteiligt hat. Von ihren fünf Kindern seien drei schulpflichtig. Das Jüngste wäre in naher Zukunft in die Kita gekommen. „Wir haben ein Jahr lang alles mitgemacht, uns immer an die Regeln gehalten, auf vieles verzichtet. Kindergeburtstage konnten beispielsweise nicht gefeiert werden, wie es die Kinder gewohnt sind, sondern nur im kleinen Kreis“, sagt sie.

Abgesehen von den sozialen Kontakten, die ihren Kindern fehlen würden, würde den schulpflichtigen Sprösslingen auch das ständige Tragen einer Maske in der Schule zu schaffen machen. „Sie klagen über Schwindel und Kopfschmerzen“, berichtet die Mutter.

Widerstand wird immer größer

Eine Lösung, wie Corona und Schule beziehungsweise Kita vereinbar sind, habe sie auch nicht. „Aber vielleicht bringt es ja etwas, nicht immer die gleichen Experten zu Rate zu ziehen, sondern auch mal andere zu befragen“, richtet sie die Worte an die Bundes- und Landesregierung.

Die Barther Eltern sind bei Weitem nicht die einzigen, die Kita- und Schulschließungen nicht mehr hinnehmen wollen. Der Widerstand von Eltern und Schülern wird größer. Auch in Karlshagen auf Usedom haben sich am Sonnabend etwa 120 besorgte Mütter, Väter und Kinder versammelt, um gegen die von der Schweriner Landesregierung verfügten Einschränkungen still zu protestieren. In Grimmen hat es bereits am Freitag eine Mahnwache vor einer Grundschule und von dort aus einen Protestmarsch zum Rathaus gegeben.

Von Anja Krüger