Barth: Polizei zieht Alkoholsünder aus dem Verkehr

Barth/Pruchten

Ein Transporterfahrer, der ziemlich wackelig auf den Beinen war und ein Radfahrer, der kaum noch stehen konnte: Beide kassierten in den vergangenen Tagen eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Führerschein des Transporterfahrers aus Stralsund sichergestellt

In Pruchten stoppten Beamte des Polizeireviers in Barth am Freitag gegen 10.35 Uhr einen Transporter im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch im Atem des 46-jährigen Fahrers fest.

Ein entsprechender Test ergab einen Wert von 1,62 Promille. Den Führerschein des Mannes aus Stralsund, der sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen hatte, stellten die Beamten sicher.

Radfahrer muss gestützt werden

Am Samstag gegen 22 Uhr wurde das Polizeirevier informiert, dass sich in Barth ein Radfahrer in hilfloser Lage befinden soll, wohl wegen erheblichen Alkoholkonsums gestürzt war. Kurz bevor die Beamten eintrafen, rappelte sich der Mann aber wieder auf und fuhr mit dem Rad los. Aufgrund der Personenbeschreibung eines Zeugen konnten die Polizisten den Radfahrer kurz darauf stoppen.

Stark schwankend hatte er laut Polizeiangaben Schwierigkeiten beim Stehen, musste gestützt werden. Einen Atemalkoholtest lehnte der 65-Jährige aus Barth ab. Um eine Blutprobenentnahme kam er aber nicht herum.

Von Anja Krüger