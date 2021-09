Barth: Polizisten stoppen Alkoholsünder

Barth

Den Start in die neue Woche hat sich ein 31-jähriger Kraftfahrer ganz sicher anders vorgestellt. Am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr geriet der Pkw-Fahrer in Barth in eine Polizeikontrolle.

Bei dieser stellten die Beamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes aus der Gemeinde Velgast fest. Ein entsprechender Test zeigte schließlich 1,43 Promille an. Damit handelte sich der junge Mann nicht nur eine Strafanzeige ein. Er musste auch seinen Führerschein den Polizisten überlassen und sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Ebenfalls Bekanntschaft mit Polizisten des Barther Reviers machte ein 40-Jähriger bereits am Sonnabendnachmittag kurz vor 16 Uhr. Er war mit dem Fahrrad im Stadtgebiet unterwegs und fiel den Polizisten aufgrund seiner unsicheren Fahrweise, der Schlangenlinien, die er fuhr, auf.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Dammstraße beendeten sie die Trunkenheitsfahrt des Einheimischen. Das Ergebnis des Atemalkoholtests: 2,77 Promille. Auch er hatte sich einer Blutprobenentnahme zu unterziehen und kassierte eine Anzeige.

Von Anja Krüger