Zwei Kraftfahrer, die mehr als das erlaubte Maß an Alkohol intus hatten, wurden auf den Straßen im Zuständigkeitsbereich des Reviers Barth gestoppt.

Gegen 16.30 Uhr am Donnerstag kontrollierten Polizisten einen 46-jährigen Pkw-Fahrer, der mit einem Dacia unterwegs war, in der Straße Eichgraben in Barth. Bei der Kontrolle bemerkten sie dann Alkoholgeruch im Atem des Kraftfahrers. Ein entsprechender Test ergab dann, dass der Einheimische 0,86 Promille intus hatte.

Bereits am Abend zuvor, gegen 20 Uhr, stoppten Beamte einen 33-jährigen Fahrer eines Mercedes-Transporters in Prohn. Der Mann aus dem Amtsbereich Altenpleen hatte 0,72 Promille intus.

Das droht den Kraftfahrern

Neben zwei Punkten im Verkehrszentralregister, so sie das erste Mal beim Fahren unter Alkohol erwischt wurden, werden sich beide Autofahrer nun darauf einstellen, ihren Führerschein für mindestens einen Monat abgeben zu müssen. Auch eine Geldstrafe in Höhe von mindestens 500 Euro wird fällig werden.

