Ribnitz-Damgarten/Barth

Tolle Aktion zum Weihnachtsfest: Ehrenamtler aus Ribnitz-Damgarten haben am Montag im Geflüchteten-Wohnheim in Barth etwa 130 Geschenke an die dort lebenden Kinder verteilt. „Für viele der Kinder sind Weihnachtswünsche zum ersten Mal in Erfüllung gegangen“, sagte Michael Wippermann, Vorsitzender des Ribnitz-Damgartener Vereins „Initiative Chance für Kinder“, angesichts der leuchtenden Augen der Mädchen und Jungen.

Die Idee zu der Aktion kam den Mitgliedern des Vereins Anfang September. Angesichts der ohnehin kritischen Corona-Lage und den ersten Berichten, dass ein zweiter Lockdown drohen würde, wollte der Verein Kindern, die nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehen, zum Weihnachtsfest eine Freude bereiten.

Hilfe im Lockdown

Bereits im Frühjahr hatten sich die Vereinsmitglieder engagiert, Spenden für Corona-Hilfspakete gesammelt und diese unter anderem in Ribnitz-Damgarten, in Stralsund in Bergen auf Rügen, Rostock und Schwerin verteilt.

Im ersten Schritt war nun das Wohnheim in Barth angefragt worden. Rund 130 Mädchen und Jungen gestalteten daraufhin ihren Wunschzettel. „Wir haben diese Wunschzettel sorgsam entschlüsselt und realisiert“, so Michael Wippermann. Dank der Unterstützung zahlreicher Spender vor Ort konnten etliche Weihnachtsgeschenke gepackt werden, die am Montag schließlich vom Weihnachtsmann überbracht worden sind.

Bundesweite Aktion

Die Aktion wurde zudem ausgeweitet. Von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst waren Wunschzettel eingegangen. Ebenso wurden Geschenke in Ribnitz-Damgarten verteilt. Auch bundesweit waren Kinder aufgerufen worden, ihre Wünsche zu übermitteln. „Soweit das Budget reicht, haben wir das realisiert“, so Michael Wippermann. Bundesweit konnte der Verein so etwa 100 Kindern eine Weihnachtsfreude bereiten. Michael Wippermann: „Ohne die Hilfe der Spender vor Ort und bundesweit wäre das nicht möglich gewesen.“

Der Weihnachtsmann überreichte die Geschenke an die Mädchen und Jungen in Barth. Quelle: privat

Der Verein kann auch weiterhin unterstützt werden. Die Aktion läuft noch bis Jahresende. Wer dieses und weitere regionale Projekte mit einer Spende unterstützen möchte, kann das unter folgender Kontonummer tun: Kontoinhaber: Initiative Chance für Kinder e. V., IBAN: DE11 1309 1054 0001 2912 62, BIC.: GENODEF1HST.

Mehr unter www.chance-fuer-kinder.de

Von Robert Niemeyer