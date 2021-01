Barth

In Barth soll nun endlich die Umsetzung der räumlichen Neuordnung der Barther Schulstandorte vorangetrieben werden. Bereits seit Jahren beschäftigt die Stadt das Thema. Sichtlich passiert ist bislang nichts.

So sieht die geplante Neuordnung der Schulstandort aus

Projektskizze für den Anbau an das Schulgebäude in der Brecht-Straße. Quelle: Planungsbüro

Der Plan sieht wie folgt aus: Aus der Realschule in Barth-Süd, in der Bertolt-Brecht-Straße, wird die Grundschule „ Friedrich Adolf Nobert“. Da auch der Hort, in dem die Grundschüler nach Schulschluss betreut werden, direkt angeschlossen sein soll, muss auch dieser Platz auf dem Bildungscampus finden. Dafür wiederum aber reicht die Platzkapazität des bestehenden Schulgebäudes nicht aus. Ein Anbau soll das Problem lösen. Unter anderem der Hort zieht in das bestehende Gebäude, die Grundschüler und ihre Lehrer bekommen im Anbau neue und – ganz wichtig – moderne Klassenräume.

Die Realschule indes soll komplett an das Gymnasiale Schulzentrum in der Uhlenflucht angeschlossen werden. Auch dort reicht aber der Platz nicht aus. Deshalb soll auch das gymnasiale Schulzentrum einen Anbau bekommen.

Darum ist die Neuordnung wichtig

Zwei Baustellen ein Ziel: Mit modernen Schulstandorten will man die Vinetastadt als Wohnstandort für Familien attraktiver machen. In der Vergangenheit ist diesbezüglich viel geplant, Pläne wieder über den Haufen und neu geplant worden.

Nun ist zumindest der Antrag auf Fördermittel für den Erweiterungsbau an die Realschule fast fertig ausgearbeitet, wie Bauamtsleiter Manfred Kubitz auf der jüngsten Sitzung des Barther Ausschusses für Schule und Soziales mitgeteilt hat. „In einem Vorgespräch wurde uns mitgeteilt, dass, wenn der Antrag bis März vorliegt, wir gute Chancen auf eine Förderung von 75 Prozent haben“, berichtet er. Die Hoffnung der Barther Verwaltung ist, dann im Juni oder Juli den Bauantrag stellen zu können.

„Wir müssen jetzt alle möglichen Kapazitäten in die Grundschule powern“, sagt Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. Schule sei Pflichtaufgabe der Kommune. Er gibt zu bedenken: „Wir müssen auch immer im Hinterkopf haben, dass die Stadt Barth in den vergangenen Jahren kaum in ihre Schulen investiert hat.“

Einwohnerschwund gestoppt, aber es mangelt an jungen Familien

Seitens der Stadt plane man für die kommenden Jahre mit einem vierzügigen Schulkonzept – bedeutet: mit vier Klassen einer Jahrgangsstufe. Und das, obwohl die Schülerzahlen laut der aktuellen Geburtenzahlen wohl zurückgehen. Hellwig sieht den Grund in der demografischen Entwicklung. „Um so wichtiger ist es, Barth attraktiver für Familien zu gestalten“, entgegnet er.

Für die Generation Ü(ber) 50 scheint die Vinetastadt als Wohnort ideal. „Aktuell haben wir den Einwohnerschwund, der uns in unserem Stadtentwicklungskonzept prognostiziert wird, gestoppt – durch Zuzug. Das freut uns natürlich sehr. Allerdings handelt es sich bei den Zuzügen meist um Menschen im Alter von 50 Jahren und älter“, berichtet er.

Die Schulstandorte neu zu ordnen und damit auch moderner aufzustellen, darin sehen Volksvertreter und Verwaltung einen Anreiz für Familien, ihren Lebensmittelpunkt nach Barth zu verlegen. „Wir wollen der Wohnstandort für Menschen sein, die auf dem Fischland Darß-Zingst arbeiten“, macht das Stadtoberhaupt deutlich.

So will Barth die Bauvorhaben bis 2022 abgeschlossen haben

Geplant sei, dass im Jahr 2022 die Schulneuordnung in Barth abgeschlossen ist, informieren Bürgermeister und Bauamtsleiter. Ein eng gestrickter Zeitplan, der aber möglichst eingehalten werden soll. „Deshalb wollen wir als Stadt auch einen Sonderweg gehen – mit einer Generalübernehmerschaft“, informiert Hellwich. Weil die Vergabe der Aufträge in einzelnen sogenannten Losen zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde, begründet er. Denn das große Plus einer Generalübernehmerschaft sei, so Hellwig, dass man den Auftrag in „eine Hand“ lege. „So können wir zum einen mehr Druck ausüben und zum anderen stehen die Gesamtkosten bereits am Bauanfang fest“, erklärt er.

Barth sei nicht die erste Kommune, die so verfahren würde. „Aus fachlicher Sicht könnte unsere Verwaltung die Vorhaben auch selbst begleiten“, betont er. Aus organisatorischer Sicht aber, biete eine Generalübernehmerschaft große Vorteile. Dem Vorhaben müsse die Kommunalaufsicht aber noch zustimmen, teilt Hellwig mit.

„Insgesamt ist Schule ein Thema, was uns straff beschäftigen wird in den nächsten Monaten“, sagt der Bürgermeister. Aber er sei optimistisch, dass es nun endlich vorangeht.

Von Anja Krüger