Betrug durch falsches Erbe geglückt, Liebes- und Bankbetrug: Geschädigte verlieren 100 000 Euro. Diese und andere Schlagzeilen sind in der lokalen Presse immer wieder zu lesen. Wie man sich vor einem Betrug schützt, verrät Sicherheitsberater Hans-Dieter Konkol in Barth. So können Sie dabei sein.