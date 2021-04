Barth: So geschäftig ging es einst in der Barthestraße zu

Barth

Geschäftig ging es einst zu in der Barthestraße in Barth, an deren Ende das Dammtor früher die einzige Zufahrt zur Altstadt bot. Einst hieß sie Rudolf-Breitscheid-Straße, erhielt aber, wie die Lange Straße und die Chausseestraße auch, nach der Wende ihren alten Namen zurück.

Diese Gewerke gab es 1938 in der Barthestraße

Auch wenn diese Straße außerhalb des Stadttores lag, hatte diese Straße im Jahr 1938 laut Adressbuch der Stadt Barth einiges an Gewerk zu bieten. Otto Wolter und Otto Krüger boten in den Häusern Nummer 2 und 5 Kolonialwaren, Otto Ewert betrieb eine Bäckerei (Nr. 3), in der Nummer 8 frisierte Otto Teßnow Damen und Herren. Außerdem waren dort ansässig: die Fleischerei Otto Lange, Landwirt Robert Lange (Nr. 9), die Getreide-Futtermittelhandlung von Landwirt Bruno Schuchardt, die Fleischerei Eduard Wahl (Nr. 14), die Landwirte Hermann Roggmann und Landwirt Arthur Scheel (Nr. 18 und 19), der Stellmacher Wilhelm Mau (Nr. 23), Schmied Arthur Bröge (Nr. 28), die Schneiderin Lisbeth Kobermann (Nr. 30) sowie Gärtner Karl Asmus (Nr. 40).

Eine Aufnahme aus dem Jahr 1956: Auch zu der Zeit ging es noch geschäftig zu in der Barthestraße. Quelle: Sammlung Mario Galepp

Auch die Stralsunder Vereinsbrauerei von Karl Krüger (Nr. 47.) befand sich in der Barthestraße, die Landwirte Otto Schregel (Nr. 57), Wilhelm Albrecht (Nr. 72), Hans Möller (Nr. 94), Franz Haß (Nr. 111), Herman Kranfoth (Nr. 142), Friedrich Kagel (Nr. 144), Johann Sehm (Nr. 146) und Hermann Taebel (Nr. 148) lebten dort. In der Nummer 60 gab es ein Fuhr- und Lastfuhrunternehmen, in der Nummer 161 wirkte August Grimm.

Von einstiger Geschäftigkeit ist nicht viel geblieben

Auf den Grundstücken 34 bis 38 standen einst Scheunen, die in den 1970er Jahren um- und ausgebaut wurden und die Maler beherbergten. Heute befinden sich die Geschäftsräume des Besitzers Uwe Ballandat dort. Außerdem haben in den einstigen Scheunen das Dentalstudio Barth von Henning Olsinski, die Logopädie von Pauline Glaser und die Ergotherapeutin Katja Schneider ihren Sitz. Zudem sind Wohnungen dort entstanden.

In der Barthestraße sind außerdem das Autohaus Dähn, die Kfz-Werkstatt „1a autoservice Goldenbogen“ von Inhaber David Röwer, die New Gastroline GmbH sowie die Bäckerei Fiedler ansässig.

Von Mario Galepp