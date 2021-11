Barth

Die Vinetastadt ist das Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst. Dort, wo sich alljährlich Millionen Urlauber tummeln und es sich gut gehen lassen, kann sich der Ottonormalverbraucher kaum noch eine Wohnung leisten, sofern überhaupt eine zu finden ist.

Die Vinetastadt hat es sich zur Aufgabe gemacht, genau diesen fehlenden Wohnraum bieten zu können. Entsprechend investiert die städtische Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) in ihre Objekte. „Platte ist wieder angesagt“, wirbt das Wohnungsunternehmen.

Typischer Plattenbau weicht modernem Wohnraum

Alexander Siebert, Geschäftsführer der Wobau Barth. Quelle: Robert Niemeyer

Aktuell geht es um „die Platte“ mit der Anschrift Blaue Wiese 16. Insgesamt 20 Wohnungen, hauptsächlich Dreiraumwohnungen mit einer Größe von rund 60 Quadratmetern, werden dort komplett saniert, wie Wobau-Geschäftsführer Alexander Siebert informiert. Die einst typischen Plattenbauwohnungen weichen dort modernen, barrierearmen Wohnungen. Insgesamt beinahe eine Million Euro investierte die Wobau dort.

„Die Wohnungen bekommen Bäder mit Duschwannen und offene Küchen, neue Türen und Fußbodenbeläge. Die Aufgänge bekommen Fahrstühle, ein Teil der Wohnungen einen Balkon – mit bester Sicht auf die Altstadt mit Marienkirche“, sagt Alexander Siebert. Alle Wohnungen werden mit dem Aufzug erreichbar sein. „Allerdings hält dieser auf halber Treppe. Die Mieter müssen also eine halbe Treppe nach oben oder nach unten laufen, um zum Aufzug zu gelangen“, stellt der Wobau-Geschäftsführer klar.

Vom Bauministerium des Landes hat die Wobau für die Nachrüstung der beiden Aufzüge Zuwendungen in Höhe von rund 119 000 Euro bekommen.

Neue Parkplätze und Ladestationen für E-Autos

Bereits im vergangenen Jahr hat die Wobau in das fünfgeschossige Mehrfamilienhaus investiert, in dem das Unternehmen auch seinen Sitz hat. Die Zuwegung zur Wohnanlage ist neu gestaltet, wie auch die Vorgärten und Hauszugänge. Während die Firma Specht aus Rostock nun aktuell die gläsernen Fahrstuhlschächte an der nördlichen Seite des 1981 errichteten Wohnblocks errichtet und im Haus die Wohnungen saniert werden, geht es auch an die Umgestaltung der Außenanlage an der westlichen Giebelseite.

Dort werden 16 befestigte Stellflächen für Pkw entstehen, die gemietet werden können. „Ebenso zwei sogenannte Wallboxen, Ladestationen für E-Autos“, informiert Alexander Siebert. Diesen zukunftsorientierten Service realisiere das Wohnungsunternehmen mittlerweile bei all seinen Neubauten beziehungsweise bei Objekten, die modernisiert werden.

Müllentsorgung der Zukunft

Modern wird es in dem Aufgang dann übrigens auch in Sachen Abfallentsorgung. Mülltonne auf, Müll rein, Tonne zu: Das war gestern. Wer künftig in der Blauen Wiese 16 wohnt, bekommt einen Chip für die Tonnen. Klingt im ersten Moment umständlich, hat aber einen erheblichen Vorteil für die Mieter. „Mit diesen Müllschleusen ist eine verbrauchsabhängige Abrechnung des Mülls pro Wohnung möglich, weil sich mit ihrer Hilfe die genaue Menge an Müll messen lässt, die eine Wohnung produziert“, erklärt er.

Bis zum Ende der Jahres soll die Sanierung der Arbeiten abgeschlossen sein, auch die Aufzüge werden dann fahren. „Lediglich die Sanierung des Treppenhauses steht dann noch an“, berichtet Siebert. Im Durchschnitt müssen Mieter dann 8,50 Euro pro Quadratmeter löhnen – exklusive Nebenkosten. „Der genaue Preis richtet sich letztlich nach Lage der Wohnung“, erklärt er. Die Nachfrage sei groß, Besichtigungstermine gefragt. Wer sich für eine der Wohnungen interessiert, kann gern einen Termin vereinbaren“, wirbt er.

Die nächsten Projekte

Ein bereits vor langer Zeit abgegebenes Versprechen der Wobau und der Stadt an die Bewohner des Stadtteils Barth-Süd soll im Rahmen der Arbeiten an dem Wohnblock übrigens ebenfalls eingelöst werden – der Verbindungsweg zwischen der Straße Blaue Wiese und dem großen Parkplatz der beiden benachbarten Supermärkte. Dieser etwa 60 Meter lange Weg wird von vielen Einwohnern des Wohngebietes Barth-Süd genutzt. Mitunter aber ist es nicht möglich, trockenen Fußes zu den Märkten beziehungsweise ins Wohngebiet zu gelangen. „In Abstimmung und Zusammenarbeit mit der Stadt werden wir dort nun Abhilfe schaffen und den Weg befestigen“, berichtet Siebert.

Nahezu mit dem Abschluss der Arbeiten in der Blauen Wiese startet die Wobau dann das nächste Projekt – ein lange geplantes – die Sanierung des Mehrfamilienhauses Vogelsang 17. „Das Haus wird nach KfW-Standard saniert. Beginn wird im Dezember oder Januar sein“, informiert der Wobau-Geschäftsführer abschließend.

Von Anja Krüger