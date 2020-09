Barth

Schon der Weg ins Barther Wohngebiet in Tannenheim, ist besonders. Man biegt von der Hauptstraße in den Kiefernweg ab und fährt ein kleines Stück durch den Wald hindurch. Der Straßenlärm ist hier kaum noch zu hören „Das ist die grüne Oase von Barth“, schwärmt Peter Barth, der seit Ende der 90er Jahre in Tannenheim lebt.

56 Wohnungen vermietet die Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Barth in diesem Wohngebiet am Stadtrand. Die eingeschossigen Reihenhäuser haben einen Garten. Gebaut wurden sie 1941. „In den Baracken lebten Arbeiter, die in der Fabrik gearbeitet haben, in einfachsten Verhältnissen“, berichtet Peter Barth. Nach der Wende wurden die Baracken saniert.

Wenig Fluktuation in Tannenheim

Grüne Oase nennt Peter Barth den Stadtteil Tannenheim. Quelle: Anika Wenning

„In der Vergangenheit wurden die Wohnungen ’vererbt’. Wenn die Eltern gestorben sind, sind die Kinder dort eingezogen“, berichtet der Geschäftsführer der Wobau, Reinhard Marx. „Das ist mittlerweile nicht mehr so, aber trotzdem haben wir immer noch sehr wenig Fluktuation. Es werden vielleicht zwei bis drei Wohnungen pro Jahr frei.“

Leerstand, wie in Barth-Süd, gibt es in den Wohnungen der Wobau in Tannenheim nicht. „Die Objekte sind sehr begehrt. Wir haben eine Warteliste. Die Wohnungen sind wie kleine Eigenheime, haben einen eigenen Garten und einen Schuppen. Und der Zusammenhalt ist hier sehr gut“, sagt der Geschäftsführer der Wobau.

Freie Wohnungen werden saniert

Wenn Mieter ausziehen, werden die Wohnungen saniert und auch die Fassade wird gestrichen. Quelle: Anika Wenning

Wenn Wohnungen frei werden, werden sie erst einmal saniert. „Die Sanie-rungen sind recht teuer und aufwendig. Wir verändern auch den Grundriss, damit alles zeitgemäß ist. Wir haben lange überlegt, was wir mit den Objekten machen. Natürlich könnte man die Flächen auch anders nutzen, aber das macht zum jetzigen Zeitpunkt keinen Sinn. Der Charakter von Tannenheim ist durch diese Bauweise geprägt. Und die Menschen, die hier leben, mögen genau das“, sagt Reinhard Marx.

Das kann auch Peter Barth bestätigen. „Es ist ideal für ältere Menschen, aber auch für Familien. Wir haben hier auch gleich eine Bushaltestelle. Früher gab es in Tannenheim sogar noch einen Konsum, eine Post und einen öffentlichen Spielplatz.“ Besonders liebt er sein Wohngebiet im Sommer, wenn in den Gärten alles blüht. „Und im Advent ist es hier auch sehr schön“, sagt der 82-Jährige.

Über eines würde sich der Rentner aber noch freuen – wenn alle Fassaden einen neuen Anstrich bekämen. „Dafür braucht man ja noch nicht einmal ein Gerüst, da alles eingeschossig ist. Bisher werden nur die Fassaden von den neu vermieteten Wohnungen gemacht.“ Wie der Geschäftsführer der Wobau erklärt, sei der Anstrich der Fassaden zwar in Planung, allerdings nicht in naher Zukunft. „Im Moment haben wir bei der Wobau andere Projekte, die wichtiger sind und vorgehen, zum Beispiel die Fassaden in der Chausseestraße in Barth-Süd.“

Viel wichtiger als der Fassadenanstrich sei aber laut Peter Barth die Sanierung der Straßen und Gehwege in dem Stadtteil. Hier müsste die Stadt dringend etwas unternehmen. „Es sind viele Menschen mit Rollatoren unterwegs. Und die haben arge Probleme“, sagt der 82-Jährige.

Neues Eigenheimgebiet in Tannenheim

Voran geht es hingegen beim neuen Eigenheimgebiet der Stadt in Tannenheim. Da das geplante Baugebiet im Landschaftsschutzgebiet Vorpommersche Boddenlandschaft liegt, ist ein Ausgleichsverfahren notwendig. „Wir sind da auf einem guten Weg. Wir haben noch einige Ökopunkte vom Radwegebau übrig und möchten eine neue Schutzzone am Fuchsberg einrichten“, berichtet Karen Hoppenrath, Sachgebietsleiterin Räumliche Planung/Bauverwaltung.

Wenn das gelingt, könnte die Fläche in Tannenheim aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden. „Die Gespräche hierzu sind gut gelaufen“, zeigt sich Karen Hoppenrath optimistisch. Auf dem Gelände sollen rund 15 Eigenheime gebaut werden, denn die Nachfrage in Barth ist groß.

