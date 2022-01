Barth

„Ich möchte nicht auf der Intensivstation landen“, sagt Bärbel Never. Daher hat sich die 62-Jährige am Mittwoch beim freien Impfen in der Sporthalle Barth Süd ihre Booster-Impfung geholt. Damit möchte sie sich selbst und ihr Umfeld schützen. An diesem grauen Wintertag im Januar muss Never nicht lange in der Kälte anstehen. Nach der Anmeldung am Eingang der Halle geht es zum Ausfüllen des Anamnesebogens auf die Tribüne, im Anschluss direkt weiter zur Ärztin. Dr. med. Renate Schwarz schaut sich den ausgefüllten Fragebogen der Bartherin an und fragt noch einmal nach, ob sie kürzlich geimpft wurde oder andere Probleme zuvor aufgetreten sind. Never verneint. Es kann losgehen.

Der Arm wird frei gemacht und Rettungsassistent Ralf Piehl gibt ihr den Piks, nach dem sie als geboostert gilt. Gleich darauf ist auch ihr Mann an der Reihe. „Heute alles ruhig angehen lassen und viel trinken“, gibt die Ärztin dem Ehepaar noch mit auf den Weg, bevor sie wieder nach Hause gehen können. Die beiden sind über das Internet auf die Impfaktion des Landkreises Vorpommern-Rügen aufmerksam geworden und haben sich spontan entschlossen herzukommen.

Vergangene Woche gingen viele ohne Impfung nach Hause

Am vergangenen Dienstag (11. Januar) fand im HdW in Barth bereits ein freier Impftag statt. Aufgrund von organisatorischen Problemen blieben jedoch viele ohne den erhofften Piks. Das Problem: Die Nachfrage war so groß, dass Terminscheine vergeben wurden, damit die Impfwilligen nicht draußen warten müssen. So konnten sie zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen, um zu der Zeit geimpft zu werden, die auf dem Schein aufgedruckt war. Beim Impftag am Dienstag wurden allerdings mehr Zeitkarten vergeben, als es Impfstoff gab. Das sorgte für Frust bei den Menschen. 106 Impfdosen wurden insgesamt verimpft. Viele gingen leer aus.

Beim Nachholtermin am Mittwoch in der Sporthalle Barth Süd hatten diese Vorrang. Sie konnten sich im Vorfeld einen Termin buchen. Zehn Personen haben laut Landkreissprecherin Sandra Lehmann diese Möglichkeit genutzt. Einer von ihnen war Marten Köhn. Der 45-Jährige ging vergangene Woche ohne Impfung nach Hause. Umsonst wieder hingegangen sei er aber glücklicherweise nicht, denn ein Freund habe ihn bereits informiert, dass er nicht kommen brauche. Ob er enttäuscht darüber war? „Ich wollte es schon gerne hinter mich bringen“, sagt der Barther. Daher kam er am Mittwoch mit Termin für seine Booster-Impfung zur Sporthalle. Er lasse sich lieber impfen, als etwas zu riskieren.

Organisation am Mittwoch deutlich besser

„Die Kommunikation ist heute besser. Wir haben uns im Team auch vorher noch mal besprochen“, sagt eine Mitarbeiterin des Impfteams am Mittwoch zur Organisation. Lange anstehen mussten die Impfwilligen am Mittwochmorgen nicht, denn in der Sporthalle war ausreichend Platz, um mit Abstand auf die Impfung zu warten. Zügig ging es am Morgen dann von der Anmeldung bis zum Impfzimmer voran. 

Für Dr. Schwarz ist das Impfen gegen das Coronavirus mittlerweile gang und gebe. Seit etwa einem Jahr impfe sie jetzt schon für das Impfzentrum Stralsund. Schön sei an der Impfaktion in der Sporthalle, dass die Leute auf der Tribüne genügend Platz haben zum Warten und die Anamnesebögen auszufüllen.

Impfangebote werden unterschiedlich angenommen

Am Mittwoch hatte das Team Impfdosen für 160 Menschen dabei. 89 Personen kamen und haben das Angebot genutzt. Darunter auch Erst- oder Zweitimpfungen. 68 Impfwillige ließen sich boostern. Ob es weitere freie Impftage im Ort geben wird, steht noch nicht fest. „Die beiden Impfaktionen in Barth wurden sehr unterschiedlich angenommen. Wir stimmen uns mit der Stadt über weitere mögliche Impfaktionen ab“, heißt es von der Landkreissprecherin dazu.

