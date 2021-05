Barth: So schön wird die neue Kita in der Uhlenflucht

Barth

Gute Nachricht für Eltern: Die Vinetastadt Barth wird um eine Kindertagesstätte reicher.

Der Verein „Jugendhaus Storchennest“, der seinen Hauptsitz in Niepars hat, eröffnet am 1. Juni in der Uhlenflucht, im Stadtteil Vogelsang neue Räumlichkeiten, erweitert sein Betreuungsangebot in der Kita „Eulennest“, wie Vereinsgeschäftsführerin Anke Ehrecke informiert. Damit geht für Eltern und Erzieher gleichermaßen ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Denn bislang wurden an dem Standort lediglich Krippenkinder betreut. Es mangelte an Platz. Mit Beginn des vierten Lebensjahres mussten die Steppkes in eine andere Einrichtung wechseln.

Von lichtdurchfluteten Räumen bis zum Kinderrestaurant: Das ist aus der einstigen Coppi-Schule geworden

Nun aber wird die Vogelschar im Eulennest noch größer – perspektivisch um rund 60 Mädchen und Jungen, die im Südteil des Gebäudekomplexes einziehen können. Die Pläne haben schon zur Eröffnung der Krippe im Jahr 2015 in der Schublade des Vereinsvorstandes gelegen. Jetzt müssen nur noch ein paar Kleinigkeiten erledigt werden und das Nest der Größeren kann bezogen werden.

Lichtdurchflutete Räume durch bodentiefe Fenster und Terrassentüren, direkte Zugänge von den Gruppenräumen zum großen Außengelände, ein Kinderrestaurant: Der Empfangsbereich mit den Garderoben ist bereits eingerichtet, auch einer der vier Gruppenräume ist schon vollständig möbliert. „Es gibt auch schon Anmeldungen“, berichtet die Geschäftsführerin. Alle Plätze seien aber noch nicht belegt. Gerne hätten Geschäftsführerin und Erzieherinnen zum Tag der offenen Tür anlässlich der Eröffnung geladen. „Aufgrund der Corona-Pandemie müssen wir darauf leider verzichten. Aber für Elternbesuche nach Terminabsprache stehen die Kolleginnen hier gern zur Verfügung“, informiert die Storchennest-Geschäftsführerin.

715 000 Euro sind investiert worden, um den Südflügel der einstigen Coppi-Schule in eine moderne Kita zu verwandeln. Mit 315 000 Euro aus dem Invest-Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013-2014“ ist das Projekt unterstützt worden. Damit ist der l-förmige Flachbau nun vollständig saniert. Nur am Außengelände wird in den nächsten Tagen noch gearbeitet.

Vereinseigene Küche verwöhnt Steppkes mit regionalem und gesundem Essen

Anke Ehreckes Augen strahlen, wenn sie durch die neuen Räume geht. Es ist endlich geschafft, was bereits lange geplant gewesen ist. Im Mai des vergangenen Jahres ist mit dem Umbau begonnen worden. Einheimische Firmen haben seitdem umgesetzt, was vom Planungsbüro Habrich aus Stralsund entworfen worden ist. Auch mit Stadt und Bauamt habe es immer eine gute Zusammenarbeit gegeben. Die Stadt Barth sei es auch einst gewesen, die den Plan geschmiedet hat, die Coppi-Schule zur Kita umzubauen, erinnert sich die Geschäftsführerin des Vereins, der mehrere Kindertagesstätten im Landkreis Vorpommern-Rügen betreibt. „Zu DDR-Zeiten war dies eine Förderschule. Danach stand das Gebäude 20 Jahre lang verschiedenen Nutzern zur Verfügung. Unter anderem den Kaninchen- und Geflügelzüchtern: Für viele war es unvorstellbar, dass hier eine Kindertagesstätte entstehen kann“, erinnert sich Anke Ehrecke.

Der Storchennest-Verein Der Verein „Jugendhaus Storchennest“ ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe im Landkreis Vorpommern-Rügen. Gegründet wurde er 1993. Neben der Kindertagesstätte in Barth betreibt der Verein sechs weitere im Landkreis sowie zwei Horte, das Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen und die Kinderküche in Parow. Insgesamt rund 150 Mitarbeiter sind in dem Verein beschäftigt, nicht nur in den genannten Einrichtungen, sondern auch im Bereich der Schulsozialarbeit und Hilfe zur Erziehung.

Doch jetzt, sieben Jahre später, ist von dem DDR-Charme des Flachbaus, der einst schon auf der Abrissliste gestanden hat, rein gar nichts mehr zu sehen. „Flinke Buchfinken“, „Kleine Eulen“ und „Freche Spatzen“, so lauten die Namen der Krippengruppen, werden in dem Eulennest liebevoll betreut und verpflegt. Letzteres aus einer vereinseigenen Küche, in der hauptsächlich saisonal mit regionalen Produkten gekocht wird und gesunde Ernährung eine große Rolle spielt. Und das Essen wird den Kita-Kindern ab dem 1. Juni im Kita-Restaurant serviert, einem der Highlights der neuen Kita in der Uhlenflucht, deren Leiterin mit Britta Gregowski, einer langjährigen Mitarbeiterin der Kita in Born, bereits feststeht.

Von Anja Krüger