Die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur haben vor ihrer jüngsten Sitzung einen Einblick ins Innere des Bürgerhauses, der ehemaligen Reuter-Schule in der Papenstraße, bekommen. Dabei startete die Baustellenführung im zweiten Obergeschoss, dem 300 Quadratmeter großen Veranstaltungsraum, in dem bis zu 250 Besucher Platz finden.

Als besonderes Highlight präsentierte Architekt Daniel Brand ein sogenanntes Lichterband, durch das sehr viel Licht ins Obergeschoss gelangt. Und auch die Aussicht auf den Barther Bodden kann sich von hier oben sehen lassen. Während bei einigen Ausschussmitgliedern das Lichterband Zustimmung fand, befürchteten andere hohe Kosten bei der Reinigung der Fenster. „Klar, es sieht gut aus, aber man muss dabei doch auch die Folgekosten im Blick haben“, gab Ausschussmitglied Jens Schriefer zu Bedenken.

Der Veranstaltungsraum im zweiten Obergeschoss des Bürgerhauses. Quelle: Anika Wenning

Tourismusabteilung zieht vom Rathaus ins Bürgerhaus

Im ersten Obergeschoss sind unter anderem Büroräume für die Mitarbeiter der Tourismusabteilung der Stadt Barth sowie zwei Räume für die DOK-Ausstellung „12 von 750 – Barth 1933 bis 1945“, die derzeit in der ehemaligen Diesterweg-Schule gezeigt wird, vorgesehen. Zudem wird es Toiletten, einen Serverraum und eine Teeküche für die Mitarbeiter geben.

Im ersten Obergeschoss des Bürgerhauses werden unter anderem die Mitarbeiter der Tourismusabteilung der Stadt arbeiten. Quelle: Anika Wenning

Im Erdgeschoss wird neben der Tourismus-Information auch die Bibliothek untergebracht. Enttäuscht über die Größe der zukünftigen Bibliothek im Bürgerhaus zeigte sich die Bibliotheksleiterin Catharina Schmidt. So sei der Raum kleiner als die derzeitige Bibliothek am Markt.

„Damit kann ich mich nicht anfreunden. Ziel des Umzuges war es doch, dass den Besuchern mehr Raum zur Gemütlichkeit und zum Verweilen zur Verfügung steht. Dass zum Beispiel Eltern ihren Kindern in der Bibliothek vorlesen können“, sagte die Bibliothekarin. Zudem sollte die Zusammenarbeit mit dem gymnasialen Schulzentrum verstärkt werden und mehr Arbeitsmöglichkeiten in der Bibliothek zur Verfügung stehen.

Verwaltung reagiert überrascht auf Kritik

Bauamtsleiter Manfred Kubitz zeigte sich auf OZ-Nachfrage überrascht von der Kritik. „Von Anfang an war in der Planung nicht mehr Platz für die Bibliothek vorgesehen. Wir haben an der Raumordnung nichts geändert. Ich hätte mir gewünscht, dass die Kritik vor einem Jahr geäußert worden wäre.“ Eine Änderung habe es allerdings bei der Planung gegeben: So wurde statt eine normale Zimmertür als Eingang eine größere Glastür gewählt. „Dadurch geht natürlich etwas Platz an den Wänden verloren. Das ist im Nachhinein etwas ungünstig gelaufen“, sagte der Bauamtsleiter.

Der Ausblick aus dem zweiten Obergeschoss des Bürgerhauses auf den Barther Bodden. Quelle: Anika Wenning

Im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur gab es den Vorschlag, der Bibliothek einen kleinen zusätzlichen Raum am Ende des Ganges zur Verfügung zu stellen und so das Platzproblem zu lösen. Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig versprach, das Thema zu diskutieren.

Vineta-Konzept verzögert sich weiter

Ein Highlight im Erdgeschoss sowie im Kellergeschoss des Bürgerhauses soll das Vineta-Gestaltungskonzept werden. Hier erfahren die Besucher Interessantes über die Vineta-Sage und auch über die Barther Stadtgeschichte. Kinder können sich zudem spielerisch mit dem Thema auseinandersetzen und sie erwartet im Kellergeschoss eine Unterwasserwelt, die zum Spielen und Entdecken einlädt. Die Kosten für die Umsetzung liegen bei rund 1,6 Millionen Euro. Allerdings hakt es hier noch bei den Fördermitteln.

„Zwar sind die dafür beantragten Fördermittel zugesagt und in Schwerin arbeitet man an der Erstellung des Fördermittelbescheides, doch solange wir das Geld nicht haben, dürfen wir keine Leistungen ausschreiben“, erklärte Bauamtsleiter Manfred Kubitz. Jedoch habe man vorausschauend schon begonnen, die in Wänden und Fußböden verlaufenden Elektrokabel zu verlegen, was den städtischen Haushalt vorerst mit 50 000 Euro belaste.

Bürgerhaus mit Energie versorgen

Um das Bürgerhaus mit Energie zu versorgen, wird gegenwärtig im Auftrag der Stadtwerke eine leistungsfähige Zuleitung vom Trafohaus in der Haackstraße durch die Gartenstraße verlegt, weil es in der Nähe des Bürgerhauses keine andere Anschlussmöglichkeit gibt. Im Zuge der Arbeiten musste unter anderem das Betonbett der Pflasterung aufgeschnitten werden. Den etwa 50 000 Euro umfassenden Auftrag führt das Tiefbauunternehmen BaSeCo aus Dettmannsdorf aus.

Auch auf dem Platz vor dem Bürgerhaus wird kräftig gearbeitet. Quelle: Anika Wenning

In den vergangenen Tagen ist an das Bürgerhaus die Haupteingangstreppe angebaut worden, nachfolgend soll das Setzen der L-Elemente zur Einsäumung der Pflanzbeete an der Reihe sein. „Zeitlich sind wir durch die 30 000 Euro kostende archäologische Begleitung der Tiefbauarbeiten etwas ins Hintertreffen geraten“, informierte der Bauamtsleiter. Er ist trotzdem zuversichtlich, dass das Bürgerhaus zu Beginn der Hauptsaison 2021 eröffnen kann.

