Barth: So soll der künftige Grundschulstandort aussehen

Seit nunmehr einem halben Jahrzehnt beschäftigt die zukunftsorientierte Neugliederung des Schulstandstandortes die Barther Stadtvertreter, Bürger und Pädagogen. Geplant ist die Zusammenlegung von Real- und Gymnasialschulteil in der Uhlenflucht sowie für den anschließenden Umzug von Grundschule und Hort in das frei werdende Realschulgebäude in der Brecht-Straße. Um den neuen räumlichen Anforderungen zu genügen, wurde ursprünglich ein Erweiterungsanbau am Gymnasialteil in der Uhlenflucht sowie die Anpassung des bisherigen Realschulgebäudes an die Grundschul- und Hortnutzung ins Auge gefasst.

Alles in allem gingen die Planer also ursprünglich von Gesamtkosten in Höhe von sechs Millionen Euro für das komplette Vorhaben aus, für das es zunächst sehr günstig aussah. Man hoffte im Frühjahr 2017 auf Fördermittel.

In der Zwischenzeit wurde der zukünftige Raumbedarf für das Gesamtprojekt ermittelt, der vor allem an der Grundschule höher als anfangs kalkuliert ausfallen sollte. Man ging nun von 900 Schülern in der Uhlenflucht sowie 300 Schülern und 250 Hortkindern in Barth-Süd aus. Die Zahlen und Raumwünsche wurden an die Ingenieure des Rostocker Planungsbüros Inros Lackner übermittelt, die sie in eine überarbeitete Variante einfließen ließen. Das präsentierte im Herbst 2019 ein niederschmetterndes Ergebnis: Mit neun Millionen Euro sollte nun der Standort Uhlenflucht zu Buche schlagen, der Standort Brecht-Straße mit klarer räumlicher Trennung von Grundschule und Hort sollte sogar 9,5 Millionen kosten. In den über 18 Millionen Euro wäre noch nicht einmal die nötige Schulausstattung enthalten.