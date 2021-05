Barth

Corona schweißt zusammen. Seit Monaten dürfen Musiker nicht gemeinsam musizieren. Der Grund ist bekannt: die Corona-Krise. Der Spielmannszug in Barth aber hat es geschafft, Musiker aus ganz Deutschland zu vereinen, gemeinsam sogar neue Stücke einzustudieren.

Nachwuchs-Spielleute trifft die Pandemie am schlimmsten

Einer der Musiker des Klangkörpers, dessen Geschichte im Jahr 1912 begonnen hat, ist Andreas Lübke. Seit rund 27 Jahren spielt er in dem Ensemble mit, ist Trommler und auch Stabführer. Das regelmäßige Training, beinahe jedes Wochenende ein Auftritt – bei den Festen in der Vinetastadt, auf der Insel Rügen oder in Lübeck, auch bei den Landes- und Deutschen Meisterschaften: Das ist die Normalität vor der Corona-Pandemie gewesen.

Andreas Lübke ist Trommler und Stabführer im Spielmannszug Barth. Quelle: Anja Krüger

Plötzlich hat es keine Auftritte mehr gegeben, auch keine gemeinsamen Übungsstunden. Am schlimmsten ist dies für die Jüngsten des Spielmannszuges gewesen, jene, die gerade erst begonnen haben, eines der Instrumente zu spielen. „Ein Instrument spielen lernen geht bei Kindern nur im direkten Kontakt“, weiß Andreas Lübke. Für die zehn Jüngsten im Spielmannszug sei die seit Monaten anhaltende Situation am schlimmsten. „Da hat man schon sehr den Verdruss gemerkt“, erzählt er.

Das hat der Spielmannszug aus der Pandemie gelernt

Es hat eine Zeit gedauert, die Spielleute haben sich nicht unterkriegen lassen. Und letztlich kann Andreas Lübke als Sektionsleiter des zum SV Motor Barth gehörenden Spielmannszuges sogar sagen, aus der Krise gelernt zu haben. Zuvor ungeahnte Möglichkeiten haben sich mit der Pandemie herausgestellt. Mittlerweile nehmen auch wieder ehemalige Spielleute an den Übungsstunden teil, die inzwischen in Güstrow, Hamburg und Falkenstein ihren Lebensmittelpunkt haben, wie Andreas Lübke berichtet.

Möglich machen das Online-Übungsstunden. „Wobei wir da ganz klar Abstriche machen müssen. Denn gemeinsames Musizieren ist auch per Video-Schalte nicht möglich, weil die Töne zeitversetzt ankommen“, erklärt er. „Und es ist nicht jede Plattform dafür geeignet. Bei manchen kommen die Töne, wenn überhaupt, anders rüber, als sie in der Realität klingen“, fügt er hinzu. Inzwischen aber habe man die Richtige gefunden. Online-Übungsstunden seien zwar nicht das Ideale, aber eben besser als nichts. Dass es dennoch möglich gewesen ist, das Repertoire um vier Stücke zu erweitern, ist umso bemerkenswerter.

Neuer Klang und neue Kleidung

Jetzt ruht alle Hoffnung darauf, so schnell wie möglich wieder als vollständiger Klangkörper gemeinsame Übungsstunden absolvieren zu können, um das Zusammenspiel hinzubekommen. Denn eines liegt den Spielleuten ganz besonders am Herzen: Danke zu sagen. Den zahlreichen Menschen, denen der Klangkörper am Herzen liegt, die das in den vergangenen Wochen mehr als deutlich gemacht haben bei der Crowdfundig-Initiative „99 Funken“ der Sparkasse Vorpommern. „Die Aktion läuft noch bis zum Ende des Monats, aber schon jetzt wurden unsere Erwartungen mehr als übertroffen“, berichtet der Sektionsleiter.

Michelle Klein spielt Lyra im Spielmannszug Barth. Die Lyren des Klangkörpers sind mittlerweile um die 25 Jahre alt und müssen ausgetauscht werden. Quelle: privat

Eine neue Lyra samt Transporttasche finanzieren zu können, ist das Ziel gewesen. „Die Lyren, auf denen wir momentan noch musizieren, sind mittlerweile um die 25 Jahre alt und haben – trotz guter Pflege – in ihrer Klangqualität stark nachgelassen“, erzählt Andreas Lübke. 1800 Euro hat der Spielmannszug für eine dieser Metallophone kalkuliert, hat diese durch die 99-Funken-Aktion finanzieren wollen. Doch schon jetzt ist das Ergebnis überraschend. Rund 7400 Euro sind bereits zusammengekommen. Ein Ergebnis, mit dem Lübke nicht im Traum gerechnet hat, wie er sagt. „Ich bin wahnsinnig gerührt. Es schön zu sehen, wie vielen Leuten der Barther Spielmannszug am Herzen liegt“, sagt er. „Das motiviert und bestärkt uns“, fügt er hinzu.

Investiert wird das Geld nun in drei Lyren. „Und in Bekleidung. Wir haben damit die Möglichkeit, endlich die alte Bekleidung, die zum Teil noch ein VEB-Schild hat, auszusortieren und neue anzuschaffen“, erzählt der Sektionsleiter.

Es kann sich also gefreut werden auf den ersten öffentlichen Auftritt des Spielmannszuges. „Ich rechne damit, dass man uns im August wieder erleben kann“, sagt der junge Mann, der als Erzieher in einer Kindereinrichtung in Zingst arbeitet. Dann, so hofft er, könne auch die Nachwuchsarbeit und -gewinnung wieder so richtig Fahrt aufnehmen und natürlich der Spielmannszug wieder bei Festen und Veranstaltungen mit seinem dann neuen Klang aufspielen.

Von Anja Krüger