Barth: So wird in der Vinetastadt in den Wonnemonat Mai gestartet

Barth

Corona-Pandemie egal: In Barth gibt es trotz strenger Kontaktbeschränkungen und Veranstaltungsverbot einen Tanz in den Mai und auch still bleibt es am ersten Tag des Wonnemonats in der Vinetastadt nicht.

Stefan Scharp von der Freiwilligen Feuerwehr in Barth bringt es auf den Punkt: „Wenn die Leute nicht zu uns kommen können, kommen wir zu ihnen!“ Und das sowohl am 30. April als auch am 1. Mai.

So wird in Barth in den Mai getanzt

Drei Generationen haben in der Vinetatastadt viele Jahre gemeinsam in den Wonnemonat gefeiert – geklönt, getanzt, getrunken vor dem Feuerwehrgerätehaus der Wehr. Schon im vergangenen Jahr hat Corona diese Tradition ins Wasser fallen lassen. „Noch einmal den Tanz in den Mai ausfallen lassen? Nicht mit der Freiwilligen Feuerwehr Barth“, haben die Mitglieder des Feuerwehr-Fördervereins beschlossen und gemeinsam mit der Stadt Barth einen Plan ausgeheckt. „Am 30. April wird in den Mai getanzt – dieses Mal online“, heißt es.

Die Location der beiden DJs, Tino Schrang und Maik Schlodinski, ist bereits aufgebaut. In der Fahrzeughalle der Wehr wird das Blaulicht um Lichttechnik erweitert. Die Generalprobe der Party hat bereits am Montag stattgefunden. Für den 49-jährigen Tino Schrang eine ganz neue Erfahrung, wie er berichtet. „Es ist für mich noch ungewohnt und natürlich auch eine Herausforderung“, sagt er. Die Schwierigkeit sei, das Publikum nicht sehen zu können, nicht zu wissen, wie es reagiert. „Haben wir die Leute vor uns, sehen wir, wie die Musik ankommt, können entsprechend reagieren“, erklärt er. Er und sein DJ-Kollege hoffen, dass über den Chat beziehungsweise die Facebook-Seite der Freiwilligen Feuerwehr Feedback und auch zahlreiche Musikwünsche die Männer hinterm Pult erreichen. „Darauf sind wir angewiesen“, betont er.

Feuerwehr und OSTSEE-ZEITUNG rufen auf: Schickt uns eure Party-Fotos

Steigen wird die Party über das Live-Streaming-Videoportal Twitch. Los geht es um 20 Uhr am Freitagabend. Trotz der Premiere, die Tino Schrang vor sich hat: Aufgeregt sei er nicht. „Die Generalprobe ist gut gelaufen. Nur Kleinigkeiten mussten nachjustiert werden“, berichtet er. Und er freue sich darauf, endlich mal wieder auflegen zu können.

Freuen würden sich die Veranstalter vom Feuerwehr-Förderverein übrigens auch über Impressionen aus den heimischen Wohnzimmern, die dann auch in der OSTSEE-ZEITUNG veröffentlicht werden.

Großes Wecken am Sonnabend

Damit Barth nach einem zünftigen Tanz in den Wonnemonat den 1. Mai dann nicht ganz verschläft, gibt es am Sonnabendvormittag gleich noch einmal etwas auf die Ohren – jede Menge Tatütata. Denn in diesem Jahr lassen es sich die Kameradinnen und Kameraden der Barther Wehr nicht nehmen, wenigstens ihren Umzug durch die Vinetastadt zu fahren, wie Stefan Scharp berichtet. „Nicht ganz so groß wie gewohnt wird er sein. Aber kein wenig leiser. Und die Route ist in diesem Jahr etwas länger“, erzählt er. 13 Fahrzeuge, darunter die Pferdekutsche aus Dierhagen sowie Fahrzeuge aus Ribnitz-Damgarten und aus Wieck auf dem Darß, werden um 10.30 Uhr auf dem Parkplatz am Osthafen starten.

Über den Markt, die Lange Straße, den Bahnhof, die Chausseestraße entlang zur Brechtstraße führt die Route. „In diesem Jahr werden wir anschließend auch durch die Siedlung fahren, also auch durch den Scharlacken- und den Karthäuserweg“, informiert Stefan Scharp.

Er und seine Mitstreiter, die aktiven Rettungskräfte und Mitglieder des Fördervereins, hoffen, auf diese Weise ein wenig Barther Tradition am Leben zu halten. „Nach mehr als zwölf Monaten unter Corona-Bedingungen sind wir auch ausgehungert und wünschen uns etwas mehr Normalität zurück“, sagt er. Der Tag der offenen Tür der Freiwilligen Wehr Barth am 1. Mai hat zur Normalität vor der Pandemie gehört. Nun wollen die Rettungskräfte wenigstens mit Martinshorn die Bartherinnen und Barther grüßen und hoffen, dass die Vinetastädter diesen Gruß die Straßen flankierend erwidern.

Von Anja Krüger