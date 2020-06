Barth

Obwohl die Wassertemperatur des Barther Boddens noch lange nicht im Komfortbereich der meisten Einheimischen oder Urlauber liegt und der offizielle Badebetrieb an der Barther Jugendherberge erst am 20. Juni beginnen soll, wird die kleine Badestelle bei schönem Wetter jetzt schon von zahlreichen Erholungssuchenden aufgesucht. Am Donnerstag der vergangenen Woche wurden jedoch alle Gäste wieder nach Hause geschickt, denn am Strand sollte schwere Bergungstechnik zum Einsatz kommen.

Marode Sprungplattform nicht mehr sicherheitskonform

Schon seit Jahren war dem Barther Kulturhausleiter Heyko Mews, der auch für andere Freizeitstätten der Stadt verantwortlich ist, eine nicht mehr heutigen Sicherheitsanforderungen genügende Sprungplattform ein Dorn im Auge. Vor vielen Jahren hatte der einstige Wasserbauunternehmer Gerhard Bossow mit seiner Technik im 1,40 Meter tiefen Wasser – laut heutiger Vorschrift müssten es mindestens 1,80 Meter sein – drei Brunnenringe übereinander stapeln und mit Beton ausgießen lassen. Der oberste Brunnenring ragte über die Wasseroberfläche hinaus und war über eine Stahlleiter mit Handlauf zugänglich.

In den letzten Jahren versank die Konstruktion zunehmend im Grund, so dass die durch einen gelben Signalkörper gekennzeichnete Plattform meist vom Wasser überspült wurde. Auch die Stahlleiter mit Griffbügel rostete vor sich hin und musste schon mehrmals erneuert werden. Zusammen bildeten die wegen des Algenbewuchses äußerst glatte Plattform und die scharfkantigen rostigen Stahlteile eine nicht zu unterschätzende Unfallgefahr. Heyko Mews entschloss sich zur Beseitigung des Missstandes noch vor der Saison. Wie aber sollte man den geschätzt zehn Tonnen schweren Betonblock aus dem Wasser bekommen?

Lösung des Problems mit sowjetischer Militärtechnik

Hafenmeister Stephan Wenke gab den passenden Hinweis auf den Ribnitz-Damgartener Maschinendienstleister Hajo Renker, der sich mit einem unternehmerischen Standbein auch auf Bergungsarbeiten im Wasser und in schwierigem Gelände spezialisiert hat. Bereits im Frühjahr sind durch ihn zur großen Zufriedenheit des Bauamtes Rammarbeiten an der Ballastkiste ausgeführt worden.

Aus der Ferne sah es aus, als würde ein gelbes U-Boot auftauchen. Quelle: VS

Nach einer Besichtigung vor Ort übernahm der Spezialist den Auftrag zur Beräumung der Plattform und rückte per Schwerlasttransport mit einem geländefähigen Kettenfahrzeug aus sowjetischer Produktion an. Das bis dahin ungenutzte ATS 59 G, einst Zugmittel für schwere Artillerie, hatte er vor etwa acht Jahren aus der Fahrzeugreserve der tschechischen Armee erworben. Mit einem vom Panzer T-54 stammenden Fahrwerk, einem 300-PS-Motor sowie einer 15-Tonnen-Seilwinde sollte es das geeignete Mittel sein, um die Betonkonstruktion an den Strand zu ziehen. Zuvor hatten von einem Arbeitsponton aus einige Mitarbeiter Renkers ein Stahlseil um die Brunnenringe gelegt.

Als der Unternehmer schließlich den V2 12-Zylinder-Diesel anwarf, verschwand das Kettenfahrzeug erst einmal hinter einer dichten Qualmwolke. Dann begann die Winde sich im Langsamgang zu drehen und das Stahlseil aufzutrommeln. Dem Turm eines auftauchenden U-Bootes gleich bewegten sich der gelbe Signalkörper und der Rest des Geländers auf den Badestrand zu. Zweimal musste das zusammengeschäkelte Seil verkürzt und neu an die Winde angeschlagen werden.

Das Oberteil der Plattform ist vor dem Strand gekommen. Nun geht es mit dem Bagger weiter. Quelle: Volker Stephan

Nach einiger Zeit war klar, dass sich nur der oberste Brunnenring gelöst hatte und der Rest der Plattform an Ort und Stelle geblieben war. Also wurde das Seil am Nachmittag erneut ausgerollt und um den mittleren Ring gelegt, der wenig später ebenfalls auf dem Strand landete. Von der Bergung des untersten Brunnenringes nahmen die Akteure Abstand, weil der komplett im Grund versunken ist und somit keine Gefahr für Badende darstellt. Die geborgenen Teile wurden mittlerweile entsorgt.

Heyko Mews (re. stehend) begutachtet das angelandete Oberteil der Plattform. Quelle: VS

Badestelle wieder gefahrenfrei – Rettungsschwimmer gesucht

Heyko Mews ist heilfroh, dass die ganze Aktion so komplikationslos verlaufen ist: „Bei einem Unfall wäre die Stadt in der Haftung gewesen – der KSA als ihr Versicherer wäre nicht eingesprungen. Erst kürzlich hatte dieser in einem Rundbrief die Sicherheitsvorkehrungen an Badestellen angemahnt. Ein Verbotsschild allein hätte nicht ausgereicht.“ Er möchte sich bei Bauamt und Hafenmeister sowie bei Hajo Renker für die unkomplizierte Zusammenarbeit bedanken.

Perspektivisch hat er die Anschaffung einer schwimmenden Badeplattform aus zusammensteckbaren Kunststoffwürfeln ins Auge gefasst. Die könnte auf einfache Weise jeweils nach Bedarf ausgebracht und eingeholt werden.

Vorerst hat Heyko Mews noch ein anderes Problem: Rettungsschwimmer sind rar und können sich ihren Einsatzort unter vielen attraktiven Angeboten auswählen. Zwar konnte ein Barther für die Zeit vom 22. Juni bis 6. Juli gefunden werden, doch in den anschließenden Sommerwochen wäre der Turm bisher unbesetzt. Deshalb werden dringend Freiwillige gesucht – gern auch zu Zweit. „In Zusammenarbeit mit den Bernsteinreitern können wir in der benachbarten Jugendherberge eine Unterkunft bieten, dazu zahlen wir eine Tagespauschale.“

Bewerbungen bzw. Fragen zum Thema bitte an: mews@stadt-barth.de

Von Volker Stephan