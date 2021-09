Barth

Nun steht es fest: Die Barther und Gäste der Vinetastadt bekommen ihr Stadtfest. Lange war ungewiss, ob und wenn ja, wie dieses Fest steigen kann – jetzt steht der Ablaufplan fest.

Gefeiert wird am Sonntag, dem 12. September. Ab 13 Uhr gibt es in der Innenstadt jede Menge auf die Ohren und die Augen, tolle Mitmachaktionen und natürlich auch Kulinarisches. Dabei bleibt die Stadt einer Devise treu: „Es wird auch in diesem Jahr ein Fest, das hauptsächlich von Akteuren aus der Region für Barther und deren Gäste gestaltet wird“, macht Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur deutlich. Und wie schon im vergangenen Jahr geht dieses Fest einher mit dem deutschlandweit stattfindenden Tag des offenen Denkmals.

Fulminanter Neustart geplant

Walking Acts beim Barther Herbstzauber: Neptun und seine kleine Nixe Nereide werden auch in diesem Jahr wieder erwartet. Quelle: Volker Stephan

Es ist nicht DAS Stadtfest, das man aus Vor-Corona-Zeiten kennt. Der „Herbstzauber“ aber steht dem in nichts nach, wie schon die Ausgabe im vergangenen Jahr gezeigt hat. Auch da sollte das Stadtfest ausfallen. Die als Ersatz gedachte Veranstaltung „Barther Herbstzauber“ ist letztlich doch noch ein kleines Stadtfest geworden. Auch da hat die Möglichkeit, den Besuch historisch bedeutender Einrichtungen mit dem Unterhaltungsprogramm in der Innenstadt zu verbinden, viele veranstaltungshungrige Menschen gelockt.

„Das Barther Stadtfest lebt erst seit 2019 wieder auf. Nach mehreren Jahren der Pause konnte ich mit großer Beteiligung von Händlern, ortsansässigen Gewerbetreibenden und Gastronomen, Vereinen und Privatleuten das Straßenfest in der Langen Straße und dem Markplatz neu ins Leben rufen. 2020 kam dann der Tiefschlag durch den Corona Lockdown – die neu geschaffene Tradition stand auf wackeligen Beinen. Doch wir konnten sie statt als Stadtfest als bunt untermalten Herbstzauber-Sonntag durchführen, also eine Stadtfest-Light Variante“, blickt Nicole Paszehr zurück. Dieses Jahr mit den aktuellen Lockerungen soll es nun wieder – fulminant und im vollem Umfang – ein richtiges Barther Stadtfest geben. „Da wir das Lockdown-Jahr aber nicht vergessen wollen, nennen wir das Kind fortan ,Stadtfest Barther Herbstzauber’“, berichtet die Amtsleiterin.

Die Partyband 4Fun aus Rostock spielt am Sonntag ab 19 Uhr auf dem Marktplatz in Barth. Quelle: 4FUN

Das Bühnenprogramm Ab 13 Uhr steigt am Sonntag auf dem Markt und in der Langen Straße das Barther Stadtfest „Herbstzauber“. Das wird auf der Bühne auf dem Markt geboten: 13 Uhr Grußworte des Bürgermeisters Friedrich-Carl Hellwig 13.05 Uhr Spielmannzug des SV Motor Barth 14 Uhr Programm des Vereins „Die Klette“ 15 Uhr Musik mit Familie Dressler 16.15 Uhr Hip-Hop-Tanzperformance „Team fresh“ vom Heimatverein 16.45 Uhr Blaskapelle Hochgräber 18.15 Uhr Sängerin „SunnyAnni“ 19 Uhr Partyband „4 Fun“ Auf der Bühne an der Kreuzung zum Altstadtcenter stehen ab 13 Uhr „De Pausenklöner“ & Bernd Bobert

Programm so bunt wie der Herbst

Am Sonntag werden der Markt und die Lange Straße in eine bunte Meile aus Kultur, Kunsthandwerk, Ehrenamt und Einkaufsbummel verwandelt. Zu den offenen Barther Geschäften gesellen sich dort an diesem Tag Kunsthandwerker aus dem ganzen Land, Vereinsaktive aus Barth und auch Flohmarkt-Freunde kommen nicht zu kurz. Denn im unteren Bereich der Langen Straße wird es ein buntes Marktreiben geben.

Außerdem gibt es Aktionsangebote für Familien und Kinder. So wartet beispielsweise die Rostockerin Kerstin Pfletscher mit einem Hula-Hoop-Spielplatz auf, Mädchen und Jungen können sich beim Kindertattooschminker glitzernden Körperschmuck verpassen lassen, der XXL-Bausteine-Stapler, der Hüpfburgenmeister und der Ballonkünstler lassen keine Langeweile aufkommen. Überraschungen bieten die Kleinkünstler, wie beispielsweise Walking Acts.

Währenddessen geben sich auf der Marktplatz-Bühne die Musiker das Mikrofon in die Hand, beziehungsweise präsentieren Vereine ein buntes Programm. So sind beispielsweise die Brassband „The Marching Saints“ und der Singer & Songwriter Bernd Bobert und die Partyband „4Fun“ zu Gast. „Erstmals wird es Live-Musik am Abend geben, damit das Stadtfest ausklingen kann“, informiert Nicole Paszehr.

Corona noch allgegenwärtig: die Auflagen fürs Stadtfest

Da aber Corona noch allgegenwärtig ist, kann auch der Barther Herbstzauber nicht gänzlich ungezwungen stattfinden. „Das Gelände müssen wir abgrenzen und sichtbare Ein- und Ausgänge schaffen“, informiert Nicole Paszehr. Diese werden sich aus Richtung Hafen kommend in der Fischerstraße und am Ende in der Langen Straße in Richtung Chausseestraße befinden. Maskenpflicht oder Kontrollen zum Impfstatus wird es allerdings nicht geben. „Es ist eine Freiluftveranstaltung. Die Gäste sind lediglich angehalten, sich zu registrieren und natürlich die AHA-Regeln einzuhalten“, informiert Nicole Paszehr.

Von Anja Krüger