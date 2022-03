Barth

Wer meint, dass die Tagung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit der Barther Stadtvertretung eine eher langweilige Angelegenheit sei – zumal, wenn dieser Ausschuss an einem Dienstagabend um halb sieben tagt, der irrt gewaltig. Zumindest in Barth. Und wenn die Sitzung öffentlich ist. Nichts kann spannender sein. Wahrscheinlich sind die entsprechenden Protokolle deshalb auch bis heute nicht fertig und verhinderte Barther können nicht nachvollziehen, was sich da eigentlich getan hat. Das Rathaus entschuldigt sich mit „bisweilen chaotischen Zuständen“.

Worum geht es? Um nichts Geringeres als das neue Verkehrskonzept der Stadt. Was hat die Beteiligten so erregt, dass sie die gewohnte Barther Lässigkeit vermissen ließen? Zunächst einmal schien die Sitzung des Bauausschusses die Barther Bürger weit mehr zu interessieren als die einen Abend zuvor stattgefundene des Kulturbereiches. Die Bewerbung als Außenstandort der Bundesgartenschau hatte damit gegen das neue Verkehrskonzept der Stadt eindeutig den Kürzeren gezogen.

Lkw raus aus Wohngebiet

Der Sachgebietsleiter Ordnung und Sicherheit, der das Konzept präsentierte, versucht einige Tage später im Gespräch mit der OZ die Wogen zu glätten und den bereits in der Stadt kolportierten Gerüchten den Wind aus den Segeln zu nehmen. „Es finden sich immer wieder zwei, drei Barther, die ihre Meinungen und Standpunkte etwas lautstarker und vernehmlicher äußern. Am demokratischen Prozedere ändert das aber schließlich nichts, nur die Art und Weise wirkt dann eben aufgeregter“. Hinzu käme, so Daniel Rühling, dass mitunter die Abwägungen einzelner stark „ins Persönliche tendieren, statt sich am Allgemeinwohl zu orientieren“.

Die gelb markierten Wege sind für Autos künftig tabu. Quelle: Stadtverwaltung Barth

„Die ganze Aufregung hat sich dann relativ schnell gelegt, schließlich handelte es sich bei dem Streit um zwei von acht Tagesordnungspunkten“. Sehr schnell wurde man sich über den Punkt 30 km/h in einem Teil der Straße Trebin einig. Hier geht es darum, dass die schweren Lkw für die Baustellen rund um das Speicher-Hotel und den Ausbau des Yachthafens West nicht mehr durch das Wohngebiet fahren dürfen. Dass am Stadhafen jetzt eine Fußgängerzone eingerichtet wird, ging auch relativ einfach durch, wobei vorerst lediglich Hinweisschilder die Autofahrer auf die neue Verkehrssituation hinweisen sollen. Bei allgemeiner Unvernunft drohen dann im nächsten Jahr versenkbare Poller.

Straßenverkehrsbehörde hat das letzte Wort

Das noch auf der Tagesordnung stehende Thema „Gegenläufiger Verkehr in einem Teil der Mauerstraße“ hatte sich bereits vor der Sitzung erledigt – hier war klar, dass die Straßenverkehrsbehörde nicht mitspielen würde. Dieser Behörde müssen dann auch noch nach der Diskussion durch den Stadtrat sämtliche Beschlüsse vorgelegt werden. Erst wenn es hier ein Okay gibt, können diese dann später auch umgesetzt und entsprechende Verkehrsschilder montiert werden.

Keine neuen Schilder wird es in der Lange Straße geben. Die wird nicht als Fußgängerzone ausgewiesen und die entsprechend ambitionierten Gastronomen müssen auf Bürgersteig-Tische verzichten. Während das Durchfahrtsverbot vom Rewe-Parkplatz Richtung Lange Straße noch einmal vorgelegt werden muss, können die wenigen Anwohner der Papenstraße weiterhin bis vor die Haustür fahren – eine Einbahnstraßenregelung in der Papenstraße und Durchfahrtsverbot vom Parkplatz des Bürgerhauses wurde abgewiesen – zum Unmut der Eltern, die ihre Kleinen im dortigen Kindergarten betreuen lassen und weiterhin mit Gegenverkehr rechnen müssen. Das Vineta Bürgerhaus wird sicherlich auch nicht froh über diese Entscheidung sein.

Von Jo von Bahls