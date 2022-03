Barth: Stadtvertreter tagen am Donnerstag

Ribnitz-Damgarten

Auch in dieser Woche finden wieder Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Hier unsere Übersicht.

Stadt und Amt Barth

Am Donnerstag, 10. März, tagt abermals die Stadtvertretung in Barth. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaussaal. Unter anderem wird dann der 1. stellvertretende Stadtpräsident gewählt. Der Bebauungsplan „Hotel und Resort Barth“ ist ebenfalls Thema. Außerdem soll die Stadt als Bauherr für die Rekonstruktion der historischen Mauer in der Gartenstraße auftreten. Es heißt, dass außerdem das geplante Vinetarium im Hafen ebenfalls Thema sein soll.

Amt Recknitz-Trebeltal

Der Tourismus- und Kulturausschuss der Stadtvertretung Bad Sülzes tagt am Dienstag, 8. März, um 18 Uhr im Sitzungssaal 1 des Rathauses. Unter anderem soll dann an der Weiterarbeit am Tourismuskonzept weitergearbeitet werden.

Am Donnerstag, 10. März, tagt der Finanzausschuss der Gemeindevertretung Eixen. Um 18 Uhr geht es im Gemeindezentrum in Eixen los. Unter anderem wird diskutiert, wie die Gemeinde mit einem Kredit umgehen soll. Der Plan ist, dass dieser Kredit abgelöst wird.

In Ribnitz-Damgarten (Stadt und Amt), in Marlow sowie auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt

