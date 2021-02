Barth

Ein Streifen Papier, beschrieben mit Schreibmaschine: Er trägt das Datum 13. Februar 1991. Es ist die Verpflichtung Holger Friedrichs zum Stadtvertreter in Barth. 34 Jahre ist der Fotograf damals alt und als Mitglied der SPD fest entschlossen, seine Heimatstadt nach der politischen Wende mitzugestalten. Das tut er seitdem ununterbrochen.

Zahlreiche Ordner mit Protokollen und Beschlüssen des Gremiums hat er mittlerweile zu stehen. Und beim Durchblättern stellt er fest: Nicht jede Entscheidung würde er heute wieder so fällen wie einst.

Nach erster freier Wahl: Interesse der Bürger war groß

Holger Friedrich ist nie ein großer Widerstandskämpfer, zu DDR-Zeiten auch nicht parteiangehörig gewesen. „Mir ging es nicht schlecht zu DDR-Zeiten“, sagt der Barther. Aber er ist dabei, als sich 1989 zahlreiche Menschen in der Marienkirche der Boddenstadt zum Friedensgebet versammeln.

Auch als sich im Mai 1990 nach der ersten freien Wahl in der DDR die Volksvertreter zur konstituierenden Sitzung in der „Burg“ in Barth treffen. Auch er hat auf der Liste der SPD-Kandidaten gestanden. „Direkt gewählt wurde ich damals aber nicht“, erzählt er. „Erst mit den nächsten Wahlen wurde ich immer direkt gewählt“, fügt er hinzu.

Der Barther, damals noch Verkaufsstellenleiter von der Konsumverkaufsstelle Foto-Optik, geht trotzdem zur konstituierenden Sitzung der gewählten Volksvertretung. Und mit ihm rund 350 weitere interessierte Einwohner. Auch das Protokoll hat er in seinen Ordnern.

Anders damals: „Der Bürgermeister ist noch von der Stadtvertretung gewählt worden. Es wurde Otto Klimmer“, berichtet er. Und auch wesentlich mehr Fachausschüsse seien damals gebildet worden – immerhin zehn an der Zahl. Heute sind es sechs. „Weil einige später zusammengelegt worden sind. Aber es gab auch einen Ausschuss, den es heute gar nicht mehr gibt – den Wohnungsausschuss“, erzählt Friedrich.

Damals sei nämlich noch über die Vergabe der Wohnungen entschieden worden. Denn die Liste der Interessenten sei lang gewesen. Aus einem Protokoll vom Juni 1991 weiß er: „Mehr als 700 Anträge auf eine Wohnung lagen dem städtischen Wohnungsunternehmen vor. Wohnungen waren knapp, heute haben wir Leerstand“, stellt er fest.

Vieles wird zu lange und zu oft diskutiert

Der Wohnungsausschuss ist einer der Fachausschüsse, in denen Holger Friedrich mitwirkt, nachdem er im Februar 1991 für eine zurückgetretene Parteikollegin in die Stadtvertretung nachrückt. Auch im Hauptausschuss hat er einen Platz. Dieser hatte damals hauptsächlich mit dem Verkauf der Häuser in Barth zu tun. Der Grund: „Die Leute konnten die Häuser kaufen, in denen sie lebten. Wir hatten darüber zu entscheiden, ob und für wie viel D-Mark“, berichtet er. Hunderten Hausverkäufen ist zugestimmt worden. „Manche sind für einen Garagenpreis verkauft worden“, sagt er.

Heute werde über vieles viel zu lange und zu oft diskutiert, meint er. Ein Beispiel sei das Thema „autofreie Lange Straße“. Einen Beschluss dazu hat es bereits vor 20 Jahren gegeben. Mehrheitlich wurde dafür gestimmt, später hob man den Beschluss aber wieder auf. Auch Friedrich, der sich mittlerweile als Fotograf in der Langen Straße selbstständig gemacht hat, stimmt für die Umwidmung zur Fußgängerzone. „Heute würde ich anders entscheiden“, meint er.

Und tatsächlich wird er auch noch einmal darüber abstimmen müssen. Denn das Thema wird aktuell wieder diskutiert – am 22. Februar von den Mitgliedern des Wirtschaft- und Tourismusausschusses, zu denen auch Friedrich gehört, im öffentlichen Teil ihrer um 18.30 Uhr beginnenden Zusammenkunft im Rathaussaal.

„Nicht jede Entscheidung war richtig.“

Es ist eines der vielen Barther Themen mit denen sich Friedrich in den vergangenen 30 Jahren beschäftigte. Grundsätzlich mache es ihn stolz, was sich in der Zeit in der Vinetastadt getan hat, wie sie sich entwickelt hat. Aber es gebe auch Entscheidungen, die seiner Auffassung nach falsch getroffen wurden. „Der Verkauf des Wasserturms ist ein Beispiel“, sagt er.

Für eine symbolische D-Mark sei er Ende 1997 an einen Investor verkauft worden, der ihn habe sanieren wollen. „Passiert ist allerdings nichts. Der Wasserturm ist inzwischen eine Ruine, aus der schon oben die Bäume rauswachsen. Es tut weh, so etwas zu sehen“, sagt Friedrich.

Ärgern würde ihn auch, dass manche Beschlüsse erst Jahre später umgesetzt werden. „Der Abriss des Kleinbahnhofes ist so ein Beispiel. Aber das soll ja nun dieses Jahr passieren“, sagt er. Und noch ein Beispiel fällt ihm ein. „Die Seilbahn, die einst Kinderherzen höher schlagen lassen sollte, feiert schon Zehnjähriges. Sie wurde angeschafft, ist aber nie aufgebaut worden, lagert irgendwo“, erzählt er. „Wer weiß, ob sie überhaupt noch aufgebaut werden kann und dann auch vom TÜV abgenommen wird“, fügt er hinzu.

Was Friedrich noch bewirken will

Aber er sehe auch tagtäglich Beispiele für positive Entwicklungen in der Stadt, zu denen er in seiner Funktion als Stadtvertreter mitgewirkt habe. Ein Beispiel: der Flughafen. „Ich weiß noch wie heute, wie enttäuscht wir waren, als wir in Schwerin waren, um für ein neues Abfertigungsgebäude für unseren Flughafen zu werben. Damals hat man uns gesagt, wir könnten ein Zelt hinstellen. Noch im Zug auf dem Heimweg habe ich einen Brief an die Landesregierung geschrieben, meinem Unmut Luft gemacht. Heute ist der Flughafen wohl der einzige Deutschlands, der sich selbst trägt, auch dank des Solarparks“, sagt er.

Diesbezüglich habe sich der Kampf gelohnt. „Ich habe aber auch schon einige Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter gehen sehen, die aufgegeben haben, weil sie keinen Erfolg gesehen haben“, erzählt Friedrich. Und er gesteht: „Es hat auch Zeiten gegeben, in denen ich übers Hinschmeißen nachgedacht habe.“

Zu viel Freude aber bereite es ihm, mitzuwirken, die Stadt zu gestalten. „Und wenn es gesundheitlich passt, werde ich auch bei der nächsten Kommunalwahl wieder antreten“, sagt er. Diese stehen 2024 an. Ein Vorhaben möchte er bis dahin aber noch umgesetzt wissen – eines, für das er schon einige Jahre kämpft. „Die Begehbarkeit des Dammtores“, erzählt er abschließend.

