Barth: Stadtvertretung nimmt Bürgermeister Hellwig an die kurze Leine

Barth

Weil die Stadtvertretung Barths mit einigen Entscheidungen des Bürgermeisters Friedrich-Carl Hellwig nicht einverstanden ist, sie infrage stellt, hat sie nun seinen Handlungsspielraum eingeschränkt. Sechs Monate lang steht Hellwig unter strengerer Beobachtung als ohnehin schon.

Das kritisiert die Stadtvertretung

Denn, so die einhellige Meinung in der Stadtvertretung: Es geht nichts voran. Die Umsetzung von Vorhaben erstrecke sich über viele Jahre. Die Neuordnung der Schulstandorte ist da nur ein Beispiel. Schon vor einigen Wochen hat man hinter vorgehaltener Hand sogar das Wort „Misstrauensantrag“ verlauten lassen. Davon spricht auf der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung aber niemand.

Eher soll – sprichwörtlich gesagt – die Kuh vom Eis geholt werden. Ein zukünftig gangbarer Weg gefunden werden, den man gemeinsam geht. Grund allen Übels sieht man in der Führung der Verwaltung. Die Fluktuation von Mitarbeitern sei enorm hoch und der Bedarf an zusätzlichen Mitarbeitern wachse ständig. „Gefühlt wird alle Nase lang jemand neu eingestellt“, kritisiert Dirk Leistner von der Wählergruppe Freie Wähler Barth (FWB). „Teilweise scheinbar sogar Kräfte, die gar nicht für den jeweiligen Job die Voraussetzung erfüllen, die erst noch ausgebildet werden müssen“, fügt er hinzu.

Deshalb stellte „seine“ Fraktion auf der jüngsten Stadtvertretersitzung einen Dringlichkeitsantrag. Der Stellenplan sei auszusetzen und zu überprüfen. Außerdem bedürfe künftig jede Personalentscheidung den Beschluss des Hauptausschusses und Dringlichkeitsentscheidungen dürfe Hellwig nicht mehr allein treffen, so der Antrag der FWB. „Wir haben das Gefühl, dass vieles eigenmächtig entschieden wird, wir – die Stadtvertretung – anschließend nur noch in Kenntnis gesetzt werden“, begründet er. „Was wir aber wollen, fordern, ist Zusammenarbeit“, betont er.

Hellwig dankbar für Unterstützung

Tatsächlich, so sagt er schließlich, gehe es auch darum, den Bürgermeister zu unterstützen. Ein Grund, warum der Vorschlag von Holger Friedrich, die Hauptsatzung dahingehend zu ändern, dass der Bürgermeister weniger Kompetenzen hat, vom Gros der Stadtvertretung abgelehnt wird. Stattdessen entscheidet man sich, die Punkte in einer Vereinbarung zwischen Friedrich-Carl Hellwig und den Fraktionsvorsitzenden festzuhalten.

Noch am selben Abend unterschreiben alle Beteiligten diese Vereinbarung. Bei Hellwig ist weder eine Spur von Traurigkeit noch Bestürzung oder Unverständnis zu erkennen. „Es gibt Kritik an bestimmten Dingen, die auch zutreffend sind“, sagt er. Er meint damit die Arbeit in der Verwaltung. Es fehle an Stellenbeschreibungen jedes einzelnen Mitarbeiters. „Und tatsächlich ist die Fluktuation hoch“, gibt er den Kritikern Recht. Allerdings sei es auch schwierig, Stellen mit qualifizierten Leuten zu besetzen.

Zudem würden auch immer mehr Aufgaben in der Verwaltung anfallen, was wiederum mehr Personal erforderlich mache. Ein Beispiel – ganz aktuell: Im Einwohnermeldeamt soll die Arbeitszeit einer Mitarbeiterin erhöht werden, weil aufgrund der Corona-Pandemie das Arbeitsaufkommen höher ist.

„Die Diskussion ums Personal beobachtet man alle paar Jahre – immer wenn das Geld knapp wird. Tatsächlich aber haben wir jetzt in etwa den Personalstand wie in den 90er Jahren. Viele Jahre wurde Personal abgebaut, beziehungsweise Stellen nicht neu besetzt, wenn Kollegen in den Ruhestand gegangen sind“, sagt Hellwig.

OZ | Alles Familie, der Ratgeber für alle Eltern in Mecklenburg-Vorpommern Der kostenlose Newsletter für Familien rund um Schulen, Kita und Erziehung – per Mail jeden zweiten Dienstag um 17 Uhr Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hellwig: Kritik klarer formulieren

„Aber tatsächlich fehlt es bei uns in der Verwaltung an einem Aufgabenverteilungsplan. Dieser wird erstellt und soll dann für mehr Transparenz sorgen“, fügt er hinzu. Bedeutet, dass Aufgaben ganz eindeutig einem Mitarbeiter zugeordnet werden können. Auch das ist nämlich ein Kritikpunkt von Einwohnern und Stadtvertretung: Es komme bei einigen Anliegen vor, dass sich tatsächlich manchmal kein Mitarbeiter finde, der sich zuständig fühle.

„Die Kritik nehme ich an, finde die getroffene Vereinbarung auch folgerichtig. Ich würde mir nur manchmal wünschen, dass Kritik klarer formuliert wird“, sagt Hellwig. Denn definitiv sei es in seinem Interesse, dass Verwaltung und Stadtvertretung zusammenarbeiten würden.

Von Anja Krüger