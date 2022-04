Barth: Stadtwerke stellen Fernwärme-Verträge um

Barth

Die Stadtwerke Barth erneuern die Verträge für die Fernwärmeversorgung. Etwa ein Viertel aller Haushalte in Barth wird mit Fernwärme versorgt. Ein Großteil dieser Kunden soll neue Verträge bekommen. Befürchtungen wurden zuletzt laut, die Preise könnten steigen. Vielmehr gehe es jedoch darum, veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen zu übernehmen. Außerdem soll die Ermittlung des Versorgungspreises mehr transparent werden. Aktuell und in den nächsten Wochen sollen die neuen Vertragsinhalte mit den betroffenen Kunden besprochen werden.

Am 30. September enden 60 Prozent der bestehenden Fernwärmeverträge nach zehnjähriger Laufzeit. Auch die noch laufenden Verträge sollen schnellstmöglich angepasst werden, um künftig alle Verträge zeitlich auf einem Stand zu haben.

Nach eigenen Angaben erfolgte die Umstellung der Verträge ergebnisneutral. Heißt: Im Vordergrund stand nicht, mehr Einnahmen zu erzielen. Vielmehr hätte auch herauskommen können, dass die Stadtwerke weniger einnehmen. Es gehe vornehmlich um die Anpassung der Verträge.

Abrechnung vierteljährlich möglich

Mehrere Faktoren müssen berücksichtigt werden. Unter anderem muss der neue CO2-Preis bzw. die CO2-Steuer in der Berechnung der Fernwärmekosten ausgewiesen werden. Vertraglich festgehalten werden muss außerdem, dass monatlich der Verbrauch und eine Abrechnung zur Verfügung gestellt werden können. Bekanntlich werden Heizkosten jährlich abgerechnet. Das soll sich ändern. Ab 1. Januar 2023 soll für 90 Prozent der versorgten Haushalte der Verbrauch online einsehbar sein. Auch eine halbjährliche oder vierteljährliche Abrechnung soll dann möglich sein. Diese 90 Prozent der Zähler seien technisch so ausgerüstet, dass sie aus der Ferne auslesbar sind, also digital über die Zentrale der Stadtwerke.

Über die monatliche Abrechnung, aber auch über die neue Preisberechnung sollen Anreize geschaffen werden, Energie zu sparen. So sei beispielsweise im monatlichen Vergleich sichtbar, wie sich der Energieverbrauch entwickelt, ob man sparen muss oder ob sich Einsparmaßnahmen, etwa Umrüstungen oder zusätzliche Isolation, auswirken. Die Berechnung des Preises sei nun außerdem mehr verbrauchsorientiert. Wer also weniger Energie verbraucht, zahlt auch weniger. Mit der alten Preisberechnung war das nicht möglich.

Die wichtigsten Nachrichten aus MV als Newsletter Welche Nachrichten interessieren Sie besonders? Erhalten Sie jeden Tag gegen 6.30 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus ihrer Region in Mecklenburg-Vorpommern. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

So hat sich der alte Wärmepreis aus dem sogenannten Jahresleistungspreis, dem Arbeitspreis und dem Messpreis zusammengesetzt. Der ersten beiden Faktoren waren nicht durch den Verbrauch beeinflussbar. Der neue Preis setzt sich zusammen aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis – beide sind in verbrauchsabhängigen Zonen eingeordnet und somit abhängig von dem Energieverbrauch – sowie dem Messpreis.

Arbeitspreis abhängig vom Börsenpreis

Der Arbeitspreis ist abhängig vom Gaspreis an der Börse. Die Preise seien am Ende marktgetrieben, egal welche Berechnung zugrunde liegt. „Wir schaffen eine größere Transparenz, zeigen, warum der Preis steigt“, sagt Oliver Weltz von der Firma EEB Enerko. Die Agentur begleitet die Stadtwerke in dem Umstellungsprozess. Die aktuellen Einflüsse des Ukraine-Krieges hätten sich so oder so auf die Preise ausgewirkt.

Derzeit sei das allerdings noch nicht der Fall, so Kati Hanack, Geschäftsführerin der Stadtwerke. Der Grund dafür liege darin, dass die Stadtwerke am Gasmarkt nach strikten Vorgaben Gas einkaufen. Dadurch sei der Preis für den Kunden zwar etwas höher als bei den Discountern, dafür aber stabiler, da risikoärmer. „Sicher kostet etwas“, so Hanack. Gleichwohl werde die Preisexplosion am Gasmarkt auch die Stadtwerke treffen.

Die Stadtwerke betreiben ein Blockheizkraftwerk. Mit der Verbrennung von Gas wird dort Strom erzeugt, die Wärme wird als Fernwärme für die Heizungsversorgung eingesetzt.

Von Robert Niemeyer