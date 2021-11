Barth: Straßen der Vinetastadt bekommen neue Asphaltdecke

Barth

Aufatmen in der Schillerstraße in Barth: Viele Monate lebten die Anwohner mit Straßenbauarbeiten. Mit den Asphaltierarbeiten am Freitag sind diese nun so gut wie abgeschlossen. In der südlichen Burgstraße allerdings stehen im Frühjahr noch Arbeiten an.

Ein paar wenige Pflasterarbeiten stehen noch an

Nach dem Abschluss der Pflasterarbeiten in der Schillerstraße und im nördlichen Bauabschnitt der Burgstraße wurden am Freitag in beiden Straßen die Deckschichten asphaltiert. Die Tragschichten wurden bereits in der zweiten Septemberwoche aufgetragen.

Damit hat das ausführende Tiefbauunternehmen BaSeCo aus Dettmannsdorf laut Polier Holger Strelow die offiziellen Straßenbauarbeiten in diesem Bereich beendet. Es wären nur noch einige Zuwegungen auf den privaten Grundstücken zu pflastern. Der südliche Bauabschnitt der Burgstraße wird aus technologischen Gründen erst im Frühjahr asphaltiert.

70 Tonnen Asphalt aufgebracht

Bereits am Freitagmorgen war durch die Mitarbeiter der Possehl Spezialbau GmbH, dem Subunternehmer von BaSeCo, der kurze Abschnitt der Trienseestraße zwischen Barthestraße und Gertrudenstraße mit Trag- und Deckschicht versehen worden. Durch die BaSeCo-Mitarbeiter ist in den nächsten Tagen noch die Pflasterung der Gehwege fertigzustellen.

Die Asphaltarbeiten hatten gegen 8 Uhr in der Trienseestraße begonnen, bereits um 10 Uhr ging es nach dem Umsetzen der Technik in der Burg- und Schillerstraße weiter. Insgesamt wurden am Freitag circa 70 Tonnen Asphalt aus dem Hanse-Mischwerk Stralsund verarbeitet.

Von Volker Stephan