Barth: Streit an Badestelle eskaliert

Barth

Was als friedliches Beisammensein begann, endete am 28. Juli in einer handfesten Auseinandersetzung. Eine Gruppe Jugendliche und ein Erwachsener hatten sich an der Badestelle eines Erlebnisreiterhofes versammelt, sich unterhalten und Alkohol getrunken.

Doch der 40-Jährige sei mit der Zeit immer aggressiver geworden, heißt es von der Polizei, die gegen 1 Uhr zu einem Einsatz an die Badestelle gerufen wurde. Denn der Verdächtige ging auf einen 16-Jährigen los, schubste ihn und riss ihm die Brille von der Nase. Die Brille zerstörte der Täter anschließend, der Jugendliche wurde nicht verletzt.

Anzeige

17-Jähriger eilt zu Hilfe

Als ein 17-Jähriger eingriff, schlug der Täter ihm mit der Faust in das Gesicht, brachte ihn zu Boden und drückte mit der Hand auf seinen Hals, so dass der Jugendliche kurzzeitig Atemprobleme bekam. Als die Beamten eintrafen, war der Mann nicht mehr da. Die Polizisten fanden ihn aber auf einem Weg in der Nähe.

Weitere OZ+ Artikel

Auch gegenüber den Beamten leistete der Mann Widerstand, beleidigte die Polizisten. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,42 Promille. Um weitere Straftaten zu verhindern, verbrachte der 40-Jährige die restliche Nacht in der Gewahrsamseinrichtung der Polizei.

Er wird sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und Beleidigung strafrechtlich verantworten müssen.

Von OZ