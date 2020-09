Barth

Am Rande der letzten Bauausschuss-Sitzung kam es im Barther Rathaussaal zu heftiger Kritik von Ausschussmitgliedern am Bauamt. Stein, bzw. Steine des Anstoßes waren die abgetragenen, uralten Ziegel des Brunnens, der vor einigen Monaten auf der Tiefbaustelle für den zukünftigen Bogislaw-Platz vor dem Bürgerhaus ausgegraben worden war. Stephan Reeckmann, der Geschäftsführer der Schiffswerft, hatte sich damals bereiterklärt, die Restaurierung des Fundes finanziell zu unterstützen. Daraufhin erteilte der Ausschuss der Verwaltung den Auftrag, gemeinsam mit dem Planungsbüro Maßnahmen zur Sicherung und Erhaltung des Brunnens einzuleiten.

Doch der Brunnen ist weg. Stephan Reeckmann kritisierte, dass der anderthalb Meter unter dem Niveau des zukünftigen Platzes liegende Brunnen abgetragen und der Fundort zugeschüttet worden ist. „Jetzt wird eine Stützmauer für den Platz durch den Standort gezogen, man hätte die aber auch um einige Grad daran vorbeischwenken können.“

Ausschuss übergangen?

Mehrere Ausschussmitglieder schlugen in dieselbe Kerbe, weil sie im Handeln des Bauamtes eine Missachtung ihres Gremiums sehen. „Wozu sitzen wir bis in die Nacht hier, um zu Beschlüssen zu kommen, wenn diese dann doch nicht umgesetzt werden“, sagte Lothar Wiegand. Man hätte die Ausschussmitglieder doch kurzfristig zusammenholen und befragen können.

Martin Glewa und der Ausschussvorsitzende Ernst Branse bekräftigten, dass auch sie nach dem Beschluss die Erhaltung des Original-Brunnens erwartet hätten. „Es war eine Nacht- und Nebelaktion, wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, kritisierte Roland Hermann den Alleingang der Verwaltung.

Irgendwo über dem weißen Geotex-Vlies wird sich der neue Standort des rekonstruierten Brunnens befinden. Quelle: Volker Stephan

Bürgermeister Friedrich Carl Hellwig setzte ein technisches Argument dagegen: „Das ausgegrabene Brunnenmauerwerk war recht locker und hätte für eine Rekonstruktion sowieso erst einmal abgetragen werden müssen. Deshalb einigten wir uns mit der Denkmalbehörde, die Brunnenumrandung aus den alten Steinen - gleich an neuer Stelle - wiederaufzubauen.“ Bauamtsleiter Manfred Kubitz ging näher darauf ein: „Die Steine wurden aufgenommen und auf einer Palette gesichert, jetzt erarbeitet unser Planungsbüro ein Konzept für den Wiederaufbau. Auf der Achse des alten Brunnens wäre das aufgrund der dort verlaufenden Stützmauer sehr schwierig, deshalb soll es etwas versetzt geschehen.“

Auch sei an die Zuleitung eines Wasser- und Stromanschlusses gedacht, um im rekonstruierten Brunnen ein Wasserspiel zu installieren. Seiner Ansicht nach hätten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis gestanden, wäre der Brunnen auf dem Höhenniveau des Fundplatzes erhalten worden. Man hätte aus Sicherheitsgründen das Loch im Platz mit einer Glasplatte abdecken müssen, um dann in anderthalb Metern Tiefe doch nur die obere Steinlage zu sehen.

Reeckmann zieht Unterstützung zurück

Als der Ausschussvorsitzende Ernst Branse Stephan Reeckmann fragte, ob er denn mit dem veränderten Konzept überhaupt noch einverstanden sei, verneinte dieser und zog sein Angebot zur Unterstützung zurück. Er sagte jedoch zu, bei einem „vernünftigen archäologischen Konzept“ wieder dabei zu sein. „Es ist nicht in Ordnung, wenn eine denkmalgeschützte Anlage abgerissen und an anderer Stelle wieder aufgebaut wird. Wir haben sehr wenige alte Stellen in der Stadt, darum muss man sie hegen und pflegen.“

Die jahrhundertealten Backsteine im fast quadratischen Format liegen sicher auf einer Palette. Quelle: Volker Stephan

Bei einer späteren Rückfrage erklärte Bürgermeister Hellwig, es sei den rechtlichen Voraussetzungen entsprechend völlig normal und üblich, dass ein Bodendenkmal unter einem Baufeld nach der Dokumentation wieder versiegelt werde. Das schließe in diesem konkreten Fall des Brunnens auch ein, nicht noch tiefer nach weiteren Relikten zu graben, sondern diese für die Nachwelt an Ort und Stelle zu belassen.

Museumsleiter Dr. Gerd Albrecht, der mit dem Pfarrgarten-Ensemble in Starkow, dem Barther Papenhof und dem Divitzer Wasserschloss über Kompetenz hinsichtlich der Erhaltung historischer Anlagen verfügt, sah bei einer Konsultation am Folgetag die Problematik weniger dramatisch. „Der Brunnen stammt aus den Jahren der Herrschaft Bogislaw XIII. und ist selbstverständlich ein bedeutsames geschichtliches Zeugnis in unserer Stadt. Wenn seine ebenfalls auf jene Zeit datierten Steine nun auf andere Weise erhalten und bestaunt werden können - selbst an versetzter Stelle - haben wir wirklich einen guten Kompromiss gefunden.“ Der Brunnen bleibe dann, trotz neuer Nutzung des Platzes, als dokumentiertes Zeitdokument erhalten und erlebbar.

Von Volker Stephan