Ein Schriftzug und das Logo am Fenster im Erdgeschoss in der Willi-Bredel-Straße in Barth-Süd weisen auf den Außenstandort der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden hin. Auf dem Balkon stehen Ines Sasse, Regionalkoordinatorin für Barth und Rita Claußen, Koordinatorin des SOS-Familienzentrums in Grimmen, und grüßen freundlich zwei Frauen, die vorbeilaufen.

„Wenn man hier offen und freundlich auf die Menschen zugeht, bekommt man es auch genauso zurück. Aber man muss den ersten Schritt machen. Ich habe bisher nur nette und freundliche Reaktionen erfahren“, berichtet Ines Sasse, die seit knapp einem Monat Ansprechpartnerin für die Barther ist.

Die Erfahrung hat auch Rita Claußen gemacht. „Man darf nicht mit Scheuklappen durch diesen Stadtteil gehen, sondern muss offen sein. Einige gucken auch erst einmal irritiert, wenn man sie grüßt, grüßen dann aber freundlich zurück.“

Unkomplizierte Hilfe

Wer Hilfe benötigt, ist hier an der richtigen Adresse. Neben der sozialpädagogischen Familienhilfe bietet Ines Sasse auch eine präventive Beratung an. „Das soll helfen, den Betroffenen die Angst zu nehmen. Viele scheuen sich davor, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Jeder kann sich melden, ohne dass es irgendwo erfasst wird.“

Gerade die Corona-Zeit sei für viele Familien eine große Herausforderung gewesen. „Konflikte, die schon vorher da waren, wurden noch einmal verschärft“, sagt die Regionalkoordinatorin. Vor allem in der Zeit, als Kindertagesstätten und Schulen geschlossen hatten. Für andere Familien habe sich diese Zeit hingegen positiv auf das Zusammenleben ausgewirkt. „Es gab morgens nicht den Zeitdruck, pünktlich aus dem Haus zu müssen. Für diese Familien ist es jetzt oft schwieriger, wieder in den normalen Alltag zurückzufinden.“

Generationenübergreifendes Angebot

Neben finanziellen Nöten werden bei der präventiven Beratung häufig auch Fragen zur Erziehung gestellt. Dabei richtet sich das Angebot aber nicht nur an Familien mit jungen Kindern, sondern an alle Generationen.

Bereits seit 2019 bietet das SOS-Familienzentrum montags von 14.30 bis 16.30 Uhr einen kostenlosen Kinderwagentreff in den Räumen des Vereins Lebenshilfe Ostseekreis in Barth an. Der Treff richtet sich an werdende Eltern und Eltern mit Baby und Kleinkind. Finanziert wird das Projekt, das auch in Ribnitz-Damgarten und Grimmen angeboten wird, über drei Jahre von der „Aktion Mensch“. Bei Kaffee und Kuchen können die Eltern miteinander ins Gespräch kommen, sich austauschen und den beiden Fachleuten – einer pädagogischen Mitarbeiterin und einer Hebamme – Fragen stellen.

OZ-Serie „Mein Block“ Die OSTSEE-ZEITUNG möchte in der Serie „Mein Block“ Menschen aus Barth-Süd vorstellen. Wir suchen „Südstadtkinder“, die sich in ihrem Stadtteil engagieren oder die seit Jahrzehnten dort wohnen und über die Entwicklungen berichten können. Menschen, die ihren Balkon oder Vorgarten besonders schön gestalten und so den Stadtteil grüner und bunter machen. Auch Vereine und Institutionen, die sich in Barth-Süd engagieren, können sich gerne melden (E-Mail: ribnitz-damgarten@ostsee-zeitung.de, Telefon: 03821/888633).

Wenig Angebote für junge Familien in Barth

„Schon zu Beginn haben uns junge Mütter gesagt, dass es in Barth sehr wenig Angebote für junge Familien gibt. Das hat uns nicht losgelassen“, berichtet Rita Claußen. So sei die Idee entstanden, in Barth einen Außenstandort der SOS-Dorfgemeinschaft Grimmen-Hohenwieden, und speziell des SOS-Familienzentrums, einzurichten. Bei Reinhard Marx, dem Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft (Wobau) Barth, stießen sie auf offene Ohren.

Doch noch stehen die beiden Frauen ganz am Anfang. „Uns ist es wichtig, dass der Stadtteil mehr belebt wird, wir würden gerne weitere Angebote schaffen“, sagt die Koordinatorin des SOS-Familienzentrums. Die Wohnung in der Willi-Bredel-Straße soll eigentlich nur der Anfang sein. Doch um weitere Angebote zu schaffen, sei es zunächst einmal wichtig, mit den Menschen vor Ort ins Gespräch zu kommen und zu schauen, in welchen Bereichen es Bedarf gibt.

Zudem müssten Netzwerke mit Vereinen und Institutionen geknüpft werden. „Wir können nicht alle Fragen beantworten und in allen Lebensbereichen helfen, deshalb ist es wichtig, dass wir an andere Ansprechpartner vermitteln können. In Grimmen haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir arbeiten unter anderem eng mit der Lebenshilfe und mit Kinder- und Jugendpsychotherapeuten zusammen“, sagt Rita Claußen, die mit ihrer Kollegin auch am Sonntag, 16. August, beim „Tag der Vereine“ auf dem Barther Marktplatz dabei ist.

Und bei allem Enthusiasmus dürfe auch die Finanzierung nicht außer acht gelassen werden. Ende des Jahres wollen die beiden eine Entscheidung treffen, wie es mit der Außenstelle in Barth weitergeht.

