Hinter Türen schauen, die sonst verschlossen sind. Geschichten lauschen, die sonst nirgends zu hören sind. Dies und vieles mehr wird am Sonntag geboten, wenn sich die Türen der Denkmäler der Region öffnen, Verantwortliche mit Aktionen auf die Bedeutung der Zeitzeugnisse aufmerksam machen.

Am Sonntag, dem Tag des offenen Denkmals, öffnen viele historische Bauten und Stätten, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Denkmalpfleger berichten in fachkundigen Führungen über ihre Tätigkeitsfelder in der Denkmalpflege. Archäologen, Restauratoren und Handwerker demonstrieren historische Handwerkstechniken vor Ort und lenken den Blick auf das Detail. Unter dem Motto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ rückt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz als bundesweite Koordinatorin in diesem Jahr das Verhältnis zwischen Mensch und Denkmal in den Fokus. Illusionistischen Malereien, Materialimitaten und Restaurierungen gilt es, dabei auf den Grund zu gehen.

Lüdershagen: Wo es Einzigartiges aus Vorpommern zu sehen gibt

Die Begräbnisstätte in der ehemaligen Sakristei der Lüdershäger Georgskirche Quelle: Susanne Retzlaff

So beispielsweise in der Kirche Lüdershagen (Bei der Kirche 2), wo Restaurator Richard Engel zu Führungen mit ausführlichen Erklärungen auch zur Ikonografie der Wandmalereien, den historischen Handwerkstechniken und Geschichten und Anekdoten der Kirche, des Dorfes und der Region einlädt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, alle sonst nicht zugänglichen Räumlichkeiten, wie Turm, Gewölbe und Gruft des Gotteshauses, zu besichtigen. Auch der restaurierte barocke Pultengel, einmalig in Vorpommern, wird zu bewundern sein.

Und er gibt einen Einblick in die bevorstehenden Arbeiten. Denn in diesem Jahr beginnt die aufwendige Konservierung und Restaurierung der Särge aus der Ramelow-Gruft. Hierbei stehen mit Hinblick auf das diesjährige Jahresmotto „Sein & Schein – in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ besonders die kleinen Besonderheiten und Details im Mittelpunkt. Denn der Kirchenpatron Ramelow (1700 – 1756) wäre wohl gern von Adel gewesen.

Barth: Wo buntes Treiben auf Historisches trifft

An gleich mehreren Orten können Geschichtsinteressierte in der Vinetastadt Barth auf Zeitreise gehen. Während auf dem Markt und in der Langen Straße mit dem Barther Stadtfest „Herbstzauber“ buntes Treiben herrscht, können auch die Kirchen St. Marien (Papenstraße, geöffnet 10 bis 18 Uhr) und St. Maria (Schilfgraben, geöffnet 11 bis 17 Uhr) besichtigt werden. Ein toller Blick über die Stadt und das Land wird am Sonntag mit der Öffnung des Fangelturms in der Turmstraße gewährt. Zwischen 10 und 16 Uhr ist dieser Backsteinturm aus dem 16. Jahrhundert, der neben der Frohnerei, die nicht mehr existiert, einst Ort von Verhören mit Folterungen auch im Zusammenhang mit Hexenprozessen war, geöffnet.

Das Vineta-Museum der Stadt Barth. Quelle: Stadt Barth

Kurzweilige Führungen gibt es an diesem Tag um 10 Uhr durch das Vineta-Museum (Lange Straße 16), das am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet hat, und um 11 Uhr durch den Papenhof, den ältesten erhaltenen Profanbau zwischen Rostock und Stralsund, der aktuell saniert wird.

Das Bibelzentrum (Sundische Straße 52), an diesem Tag geöffnet von 12 bis 18 Uhr, lädt um 15 Uhr zu einer Führung – auch für Kinder – und um 19 Uhr zu einem Lagerfeuergottesdienst.

Alte Technik und Interessantes zum Kleinbahnwesen in Barth gibt es bei der Dampfmaschinen-Ausstellung (Am Wirtschaftshafen 4, geöffnet von 11 bis 17 Uhr) und beim Kleinbahnverein (Bahnhofstraße) zwischen 11 und 14 Uhr.

Divitz: Wo Kulturgut aus dem Dornröschenschlaf geholt werden soll

Vor den Toren der Vinetastadt Barth, in Divitz, können am Sonntag innerhalb von Führungen die Wasserburg und der dazugehörige Park in Divitz (Parkstraße 19) besichtigt werden. Die Burg hält noch ihren Dornröschenschlaf. Die Mitglieder des Fördervereins Kulturgüter Divitz möchten sie daraus erwecken, kämpfen seit Jahren nahezu unermüdlich dafür. 2018 wurde die Burg in das „Sonderprogramm des Bundes für Kulturdenkmäler“ aufgenommen und entsprechende Fördermittel bewilligt. „Die Erhaltung und Restaurierung wird die Aufgabe in den nächsten Jahren sein“, macht der Vereinsvorsitzende Gerd Albrecht deutlich.

Mehr dazu erfahren Interessierte bei seinen Führungen durch Burg und Park um 13.30 Uhr beziehungsweise um 15 Uhr.

Starkow: Wo Gaumengenuss auf Augen- und Ohrenschmaus trifft

In Starkow gibt bereits am Sonnabend, am 11. September, der Shantychor „Hallerschipper“ aus Springe ein kostenloses Konzert. Quelle: privat

In den Pfarrgarten in Starkow wird am Sonntag ab 13 Uhr eingeladen. Dann öffnet das Café seine Pforten für die Besucher und erwartet die Gäste mit einem bunten Strauß selbst gebackener Köstlichkeiten. Eis in verschiedenen Variationen und duftender Kaffee runden den Gaumenschmaus ab. Bratwurst vom Grill und Starkower Pfarrgartentopf stehen für den deftigen Genuss bereit.

Gut gestärkt ist dann um 15 Uhr Treff am Glockenstuhl vor der Basilika, wo eine Führung durch den Garten beginnt. Anschließend, um 16 Uhr, erwartet die Gäste an diesem Tag ein besonderes Konzert. Friederike Fechner (Cello) und Mathias Suter (Marimba, Vibrafon) spielen Werke von J. S. Bach, M. Corette u. a. Der Klang in der Basilika Sankt Jürgen und das spielerische Können der Interpreten bilden zusammen eine Einheit, die dieses Konzert zu einem besonderen Musikgenuss werden lassen.

Übrigens, ein kleiner Geheimtipp: Am Sonnabend, den 11. September, um 14 Uhr gibt der Shantychor „Hallerschipper“ aus Springe ein circa 30-minütiges kostenloses Konzert in der Basilika.

Fischerkirche Born: Wo Fischer auf Bach, Mozart und Rheinberger treffen

Fischerkirche Born Quelle: Fischerkirche Born

Die Fischerkirche in Born (Kirchweg) erlebbar machen: Das ist das Ansinnen der Mitglieder des entsprechenden Fördervereins. Dessen Mitglieder laden am Sonntag zu Führungen durch die Kirche und zu einem Konzert.

Während um 12.15 und um 15 Uhr jeweils eine einstündige Führung angeboten wird, geben um 14 Uhr Ulrike Töppen, Clara Tietz (beide Violine) und Annegret Heise (Orgel) Werke von Bach, Mozart und Rheinberger zum Besten.

Darß-Museum Prerow: Wo maritime Volkskultur sichtbar wird

Das Darß-Museum soll saniert werden und einen Anbau erhalten. Quelle: Frank Burger

Eine Führung durch das leer geräumte Darß-Museum in Prerow (Waldstraße 48), dieses soll demnächst saniert werden, gibt es am Sonntag um 14 Uhr. In der ehemaligen Privat-Pension, einem roten Klinkerbau von 1939, ist seit 1979 das Darß-Museum eingerichtet.

Den Besonderheiten der Darßer Baukultur mit den verzierten Haustüren und Giebelzeichen ist ein eigener Bereich gewidmet.

