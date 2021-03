Barth

Hoffnungsschimmer für die Theater des Landes und damit auch für die Akteure vor und hinter den Kulissen der Barther Boddenbühne, eine der Spielstätten der Vorpommerschen Landesbühne: Nach neuesten Plänen sollen die Spielstätten wieder ab dem 22. März öffnen können. An der Boddenbühne ist man auf den Tag vorbereitet.

Seit Monaten bleibt die Bühne in Barth dunkel. „Wer die Corona-Entwicklungen der letzten Wochen verfolgt hat, der dürfte von dem verlängerten Lockdown und den zarten Öffnungsversuchen nicht überrascht sein. Die Vorpommersche Landesbühne arbeitet auf den Tag hin, an dem die Politik beschließt: Es kann wieder geöffnet werden. Wir sind vorbereitet und alle wollen wieder auf die Bühne und sich dem Publikum präsentieren. Und ich weiß, das Publikum wartet auch“, sagt Martin Schneider, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne.

Martin Schneider, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne. Quelle: Carolin Riemer

Zurzeit wird an „Zorn“ von Nino Haratischwili und „Offene Zweierbeziehung“ von Dario Fo geprobt. Die beide neuen Stücke werden auch auf den Spielplan der Barther Boddenbühne kommen. Fest verabredet ist mit dem Reichenbach-Ensemble aus Berlin, dass es das Neujahrskonzert am 8. Mai nachholen wird – natürlich mit Blick auf den Muttertag, der am 9. Mai gefeiert wird. Vielleicht sogar in zwei Vorstellungen.

Die Wikinger kommen wieder

Zurzeit laufen auch die Vorbereitungen für das Sommer-Open-Air. Die Wikinger kommen wieder und diesmal mit der Geschichte „Die Rache Erik des Roten“. Text und Lieder sind fertig. An den Vorbereitungen für Bühnenbild und den Kostümen wird gearbeitet. Im Plan ist, dass dann viermal pro Woche gespielt wird. Um in diesen Corona-Zeiten ganz sicher zu gehen, beginnt der Vorverkauf dafür allerdings frühestens am 1. Mai.

Und sollten die Theater tatsächlich wieder spielen können – hat die Barther Boddenbühne einen Spielplan parat.

Der aktuelle Stufenplan an Lockerungen sieht vor, dass ab dem 22. März Theater, Kinos und Konzerthäuser bei Inzidenzen unter 50 öffnen dürfen. Bei Inzidenzen zwischen 50 und 100 ist ein tagesaktueller Corona-Schnelltest vorgeschrieben. Die bekannten Abstands- und Corona-Regeln gelten natürlich auch weiterhin.

Monate der spielfreien Zeit genutzt

Die Zeit während des Lockdowns hat man am Barther Theater genutzt, um längst überfällige Projekte zu realisieren. So ist der Bühnenboden erneuert worden. Auch an der Tribüne sind Reparaturarbeiten vorgenommen worden. Mitarbeiter und Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne haben außerdem im Corona-Nachverfolgungszentrum in Anklam geholfen.

Umfangreiche Sanierung geplant

Insgesamt rund 14 000 Zuschauer jährlich besuchen die Veranstaltungen in der Barther Bodden-Bühne, die seit 1999 als Spielstätte der Vorpommerschen Landesbühne ganzjährig bespielt wird. Mittlerweile ist das Gebäude in die Jahre gekommen, wie auch die aus Containern bestehenden Erweiterungen. Deshalb ist eine umfangreiche Sanierung geplant – während laufendem Spielbetrieb. Geschätzte Kosten: rund 1,63 Millionen Euro.

So könnte der Theateranbau der Barther Boddenbühne nach der Sanierung aussehen. Quelle: Daniel Brand/Architekt

„Die Maßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass der laufende Theaterbetrieb möglichst wenig eingeschränkt wird. Da der Spielbetrieb jährlich von September bis Juni im Innenraum und von Juli bis September im Theatergarten stattfindet, werden zwei zeitlich getrennte Maßnahmen geplant“, erklärt Architekt Daniel Brand aus Barth in dem von ihm erstellten Ablaufplan.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Demnach ist geplant, im Mai mit den Arbeiten am Theatergebäude, das einst Kulturhaus der Zuckerfabrik in Barth gewesen ist, zu beginnen. Fenster austauschen, Fassade isolieren, Heizungs- und Elektroanlage teilweise erneuern, eine Akustik- und Brandschutzdecke im Theatersaal einziehen sowie eine barrierefreie WC-Anlage installieren: Sieben Monate sind für die Arbeiten eingeplant. Später sollen dann die aus Containern bestehenden, provisorischen Masken- und Garderobenräume durch einen größeren Anbau ersetzt werden. In dem neuen Anbau sollen unter anderem Maske, Fundus, Umkleiden, Personal-WCs und Duschen sowie Büro- und Aufenthaltsräume für Mitarbeiter Platz finden. In der Winterspielzeit sollen sich die Arbeiten auf den Theatergarten verlagern.

Von Anja Krüger und Martina Krüger