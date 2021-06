Barth: Tiebel-Kind kehrt zurück und nimmt CD mit Kurt Dressler auf

Barth

Der Musiker und langjährige Barther Musiklehrer Kurt Dressler hat sich wieder als Produzent eines einheimischen Gesangstalentes betätigt. Nach der sehr schönen CD „Weihnacht - In Familie“, die Ende des vergangenen Jahres erschienen war, und der CD „Bei uns Zuhaus“- beide veröffentlicht in Zusammenarbeit mit dem Barther Heimatverein - folgt nun mit der CD „Hits vergangener Jahre“ ein eigenständiges Projekt, das der Produzent ausschließlich mit seiner Schwägerin Christine Harmatha als Gesangssolistin umgesetzt hat. Die Hobby-Sängerin war bereits mit einigen Titel auf den ersten beiden CDs vertreten.

Aufgenommen wurden die 21 Titel mit ausschließlich deutschen Texten wieder in Kurts Dresslers häuslichem Mini-Tonstudio. Die musikalische Palette reicht von ABBAS „Dancing Queen“ und „Knowing me, knowing you“ über Joe Cockers „Up where we belong“ bis hin zu Juliane Werdings „Stimmen im Wind“. Wer genau hinhört, erkennt auch Kurt Dresslers Stimme im Background. Ebenso hat der Barther Musiker mit seinen Keyboards wieder die Instrumentalparts eingespielt.

Weitere CDs geplant

Das Cover der CD mit Aufnahmen von Christina Harmatha. Quelle: Privat

Kurt Dressler und seine jungen bzw. etwas älteren Sängerinnen sind anscheinend auf den Geschmack gekommen, denn die Titelfolgen für zwei weitere CDs stehen bereits fest. Voraussichtlich im September wird eine Solo-CD mit Vanessa Jäger (24) folgen, bevor vor Weihnachten eine nächste Scheibe mit Eva Dressler (10) und Sophie Gutzmann (12) erscheinen soll. Vanessa Jäger arbeitet als Krankenschwester im Barther Pflegeheim „Curanum“ und war auf Kurt Dresslers Musikgruppe „In Familie“ durch deren Auftritte in der Einrichtung aufmerksam geworden. Enkelin Eva Dressler und Sophie Gutzmann hingegen erhalten beim ehemaligen Musiklehrer Gitarrenunterricht, singen aber gleichfalls gern.

Kurt Dressler hat in den letzten Jahrzehnten mit vielen Barther Gesangstalenten gearbeitet; er erinnert sich heute noch gern an Robby Schröder, die Hormann-Zwillinge, Melanie Quade, Ulrike Hoffmann, Susanna und Elisa Götz sowie viele andere.

Doch wegen auswärtiger Lehrstellen, Wegzügen und anderer Gründe sei leider nie ein kontinuierliches Arbeiten über mehrere Jahre hinweg möglich gewesen, bedauert er. Umso mehr freut er sich, nun Christine Harmathas Hobby in die richtigen Bahnen lenken zu können. „Für mich besitzt sie eine ganz außergewöhnliche Stimme mit einem hohen Wiedererkennungseffekt.“

Betriebsblasorchester in den 1960er Jahren

Christine Harmatha wurde in Barth geboren, zog allerdings nach ihrer Landwirtschaftslehre fort. Nach dem Tod ihres Ehemannes kehrte sie vor einem Jahr in die alte Heimat zurück. Sie stammt aus der musikalisch begabten Tiebel-Familie, die in den 1960er Jahren den Kern eines Betriebsblasorchesters im einstigen VEB Landmaschinenbau (LMB) bildete, erklärt Kurt Dressler.

„Fast alle Tiebel-Kinder konnten gut singen und beherrschten auch ein Instrument. Vater Heinz Tiebel, der im LMB als Staplerfahrer arbeitete, unterrichtete seine Kinder selbst in Notenkunde und an den Instrumenten“, so seine Erinnerung. Außerdem habe Heinz Tiebel zu dieser Zeit als Mitglied des Trios „Harmonie“ im Café Darß zum Tanz gespielt und sei später - als das LMB-Orchester nicht mehr existierte - in die Blaskapelle Hochgräber eingetreten.

Kurt Dressler kann über dieses Kapitel der Barther Musikgeschichte so genau berichten, weil seine Ehefrau Marita ebenfalls eine Tiebel-Tochter ist. Er hatte sie 1966 bei einem ihrer Auftritte kennengelernt, musste aber noch einige Jahre ins Land gehen lassen, bevor Heinz Tiebel sein Schwiegervater wurde.

Verkauft wird die CD zum moderaten Preis von fünf Euro im Fotogeschäft von Holger Friedrich in der Langen Straße, in der Gaststätte „Am alten Hafen“ in Bodstedt sowie im Rahmen der Gruppen- bzw. Soloauftritte. Das CD-Cover mit dem Porträt von Christine Harmatha hat wieder Christian Mähl gestaltet.

Von Volker Stephan