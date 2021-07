Barth

Der Barther Hafen wird gern als Tor zur Halbinsel Fischland-Darß-Zingst betitelt. In der Vinetastadt sieht man die Gäste aber lieber kommen als gehen. Und sie sollen wissen, was sie in der Stadt am gleichnamigen Bodden unbedingt sehen und erleben sollten.

Das ist ein Grund, warum einst das Steuerhaus auf der Ballastkiste gebaut worden ist – vor rund 21 Jahren für rund 1,8 Millionen Euro. „Haus des Gastes“ hat es geheißen, ist aber irgendwann in Steuerhaus umbenannt worden.

Erster Anlaufpunkt für Gäste, die von der Seeseite anreisen

Aber es ist nun wieder das, als was es gebaut worden ist: Das Haus des Gastes, das Gebäude, in dem die Vinetastadt ihre Gäste begrüßt, wo jene zahlreiche Informationen, Tipps und auch Souvenirs bekommen – vorrangig die, die von der Halbinsel mit dem Fahrgastschiff der Reederei Poschke in die Stadt kommen, die mit dem Segelboot oder mit dem Flusskreuzfahrtschiff Barth einen Besuch abstatten.

Am 6. Juli ist die Touristeninformation im Steuerhaus, das der Stadt gehört, wiedereröffnet worden – als Außenstelle der Barth-Information in der Innenstadt am Markt. „Als verlängerter Arm“, wie Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur, es nennt. „Denn die Gäste, meist Tagesgäste, die von Seeseite in die Stadt kommen, haben andere Bedürfnisse“, weiß sie.

Authentische Tipps und Merchandising-Produkte mit Vinetastadt-Logo

Bei Anne Wild (l.), hier mit Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig und Tourismusmanagerin Nicole Paszehr, sowie ihrer Kollegin (nicht im Bild) bekommen Gäste der Vinetastadt Tipps, was sie in Barth auf jeden Fall erlebt haben sollten, und vieles mehr. Quelle: Anja Krüger

„Ziel ist es, den Aufenthalt dieser Gäste in der Stadt zu verlängern und, dass sie wiederkommen“, sagt die Tourismusmanagerin. Fragen zu Bootsliegeplätzen werden beispielsweise ebenso beantwortet wie die Frage nach der schönsten Radtour, Sehenswürdigkeiten oder Veranstaltungen. „Hier bekommen die Gäste authentische Tipps und Anregungen – von Einheimischen“, wirbt sie.

Und die Gäste bekommen noch mehr. Spezielle Merchandising-Produkte beispielsweise. „Unter anderem Trinkbecher, T-Shirts und Caps mit unserem neuen, zusätzlichen Vinetastadt-Logo“, berichtet Nicole Paszehr. „Produziert in kleiner Auflage in Deutschland. Auch Nachhaltigkeit hat bei der Auswahl eine wichtige Rolle gespielt“, fügt sie hinzu.

Standorte sollen sich ergänzen

Die Stadt betreibt diese kleine feine Touristeninfo in Kooperation mit dem Barther Qualifizierungs- und Beschäftigungszentrum (BQB). Zwei Mitarbeiterinnen kümmern sich, bis auf montags, täglich um die Anliegen der Gäste. „Zunächst für eineinhalb Jahre“, berichtet Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. „Diese Zeit soll genutzt werden, um nach der langen Zeit, in der die Stadt diese Touristeninfo nicht betrieben hat, Erfahrungen zu sammeln, was genau die Bedürfnisse der Gäste an diesem Standort sind.

Deshalb sei das Angebot im Steuerhaus auch noch nicht so umfangreich, wie es das in der „Barth Information“ am Markt ist. „Wichtig ist, dass beide Standorte Synergien schaffen – gerade auch im Hinblick darauf, dass die ’Barth Information’ im Herbst in das Bürgerhaus umzieht und sich dann dort neu etablieren muss, ebenso wie das Bürgerhaus selbst auch“, sagt sie.

„Der Fokus der beiden Mitarbeiterinnen im Steuerhaus liegt zunächst darauf, auf Stadtführungen und Veranstaltungen aufmerksam zu machen und den Gästen mit Rat weiterzuhelfen“, berichtet die Tourismusmanagerin. Jedoch sei es auch angedacht, in der kommenden Saison Karten für das Fahrgastschiff der Reederei Poschke, das von April bis Ende Oktober täglich zwischen dem Ostseeheilbad Zingst und Barth pendelt, zu verkaufen.

Darum dauerte die Instandsetzung mehr als ein Jahr

Die Reederei Poschke hat ab 2012 als Mieterin die jetzige Touristeninformation betrieben – hauptsächlich für den Verkauf von Karten für die von ihr angebotenen Boddenfahrten und den Fährverkehr, hat aber auch als Stadt-Info fungiert. Bis der Wasserschaden im September 2019 entdeckt worden ist. Seitdem ist die Touristeninfo geschlossen gewesen.

Der Wasserschaden hat umfangreiche Reparaturarbeiten vonnöten gemacht – umfangreicher, als im September 2019 noch gedacht. Wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig informiert, sei auch die „Auseinandersetzung“ mit der Versicherung sowie der allgemeine Bauboom und die damit sich schwierig gestaltende Suche nach reparaturausführenden Firmen ausschlaggebend gewesen für die lange Zeit.

Neue Webcam sorgt für Rundumblick

Im Zuge der langen Instandsetzungsarbeiten hat die Touristeninfo einen neuen Tresen bekommen und Industrieparkett ist verlegt worden. Auf dem Dach des Steuerhauses ist eine neue Webcam installiert worden. Denn zwischenzeitlich hat die vorherige Kamera auf dem Dach „ihren Geist aufgegeben“. Noch vor einigen Wochen haben Besucher der entsprechenden Internetseite auf eine Aufnahme vom September 2020 geschaut. „Jetzt gibt es einen Rundumblick vom Hafen – eine Liveübertragung“, informiert Nicole Paszehr.

Den Live-Rundumblick auf den Barther Hafen gibt es hier: www.stadt-barth.de/en/webcam

Öffnungszeiten Touristeninformation im Steuerhaus in Barth: Dienstag bis Freitag von 11 bis 16 Uhr, Sonnabend und Sonntag von 11 bis 15 Uhr, Montag geschlossen

Von Anja Krüger