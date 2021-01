Barth

Eine Seniorin aus Barth ist am Donnerstag auf Betrüger hereingefallen. Die hatten mit dem Enkeltrick und der Masche der falschen Polizisten Erfolg. Sie prellten die 92 Jahre alte Bartherin um 13 000 Euro.

Zunächst habe sich ein Mann bei der Senioren gemeldet, der vorgab, ihr Enkel zu sein. Er schockte sie am Telefon, indem er ihr mitteilte, das er einen Unfall verursacht habe und forderte 9000 Euro. Bei einem späteren Anruf gab er vor, noch weitere 4000 Euro zu benötigen. Die Skepsis der Frau bezüglich seiner ungewöhnlichen Stimme konnte der Betrüger zerstreuen. Er behauptete, das komme durch seine Mund-Nasen-Bedeckung.

Falscher Polizist am Telefon

Womöglich um sicherzugehen, dass die Seniorin das Geld auch wirklich übergibt und keine Zweifel bekommt, wendeten die Betrüger gleich noch eine weitere Maschen an, teilt die Polizei mit. Wenig später rief die 92-Jährige ein angeblicher Polizist des Landeskriminalamtes an. Er war so dreist, sie am Telefon darauf hin zu weisen, dass sie beinah Opfer eines Betrügers geworden wäre, aber die Beamten dem angeblichen Enkel bereits auf der Spur seien.

Der Anrufer gab vor, dass die Frau zum Einsatzerfolg beitragen könne, indem sie das Geld tatsächlich übergebe und die - angeblichen - Beamten den Täter dann schnappen könnten. Anschließend bekäme sie ihr Geld wieder. Die Seniorin fiel darauf herein. Am Donnerstagabend übergab die Seniorin insgesamt 13 000 Euro an einen Fremden, der sich als Kumpel des Enkels ausgab.

Trickbetrugsversuche häufen sich in Vorpommern-Rügen

Die Polizeiinspektion Stralsund weist in dem Zusammenhang darauf hin, dass sich Betrugsversuche am Telefon in Vorpommern-Rügen häufen. 29 Fälle wurden im Landkreis in den vergangenen sieben Tagen angezeigt. Allein am Freitag meldeten sich bis Mittag 18 angerufene Senioren bei der Polizei, zehn aus Stralsund und sechs aus Bergen und Umgebung auf der Insel Rügen. Die meisten hätten richtig reagiert, indem sie einfach auflegten, so die Polizei. Sie geht von einer weitaus höheren Dunkelziffer der Trickbetrugsversuche aus.

