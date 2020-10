Barth

Noch ist die Tourismussaison nicht beendet, doch schon jetzt blickte Karola Kraase, Mitarbeiterin der Barth-Information, am Montagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur auf ein ungewöhnliches Jahr 2020 zurück, das vor allem durch die Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen geprägt ist.

„Die Saison fing schon sehr holprig an. Anfang April mussten wir uns um die zahlreichen Stornierungen kümmern. Wir haben uns entschieden, die Buchungen kostenfrei zu stornieren, schließlich sind das unsere Gäste von morgen, die wir gerne wieder begrüßen möchten.“ Deshalb sei auch der persönliche Kontakt zu den Gästen und Vermietern sehr wichtig gewesen.

Anzeige

Als Pfingsten der Tourismus in Mecklenburg-Vorpommern wieder Fahrt aufnahm, war das auch in Barth deutlich zu spüren. „Die Monate Juni, Juli und August liefen sehr gut“, erklärt Karola Kraase. „Hier sind die Buchungen im Vergleich zum Vorjahr sogar gestiegen.“

Neue Hiobsbotschaft: Beherbergungsverbot

Ende vergangener Woche kam dann für die Tourismusbranche in Mecklenburg-Vorpommern allerdings die nächste Hiobsbotschaft. Für Gäste aus innerdeutschen Risikogebieten gilt ein sogenanntes Beherbergungsverbot. Urlauber aus diesen Gebieten dürfen nur einreisen, wenn sie einen negativen Corona-Test vorweisen und sich zudem in Quarantäne begeben.

Lesen Sie auch: FAQ zu Corona-Risikogebieten wie Berlin: Diese Regeln gelten jetzt in MV

„Auch wir mussten schon einige Buchungen stornieren, unter anderem von Gästen aus Berlin, Köln und Essen“, sagt Ines Range, Mitarbeiterin der Barth-Information, auf OZ-Nachfrage. „Aber die Stornierungen halten sich bisher noch in Grenzen.“

Die Barth-Information am Markt Quelle: Anika Wenning

Und auch die Prognose für das gesamte Tourismus-Jahr 2020 bei den mehr als 100 Unterkünften, die die Barther Information betreut, sehe gut aus. „Wir werden zum Ende des Jahres rund 1600 Übernachtungen mehr haben als im vergangenen Jahr. Hier sind schon alle Buchungen bis zum Jahresende eingerechnet“, berichtet Ines Range. Diese Zahl würde bei spontanen Buchungen im Oktober, November und Dezember noch weiter steigen. Allerdings handele es sich mit Blick auf die derzeit steigenden Infektionszahlen erst einmal um eine vorsichtige Prognose.

Vorsichtige Prognose für Tourismusjahr in Barth

Für das Tourismusjahr in ganz Barth sei eine Prognose allerdings noch schwierig, erklärte die Leiterin für Tourismus und Stadtmarketing auf OZ-Nachfrage. Während im vergangenen Jahr mehr als 83 000 Übernachtungen gezählt wurden, sind es Stand Mitte September 53 915 Übernachtungen. „Der Vorbuchungsstand für den Herbst und Winter ist sehr gut. Wir haben in diesem Jahr eine verlängerte Saison und auch deutlich mehr Tagesgäste“, sagt Nicole Paszehr. „Ich bin zuversichtlich, dass wir bei der Zahl der Übernachtungen ein ähnliches Ergebnis wie 2019 erreichen. Damit können wir sehr zufrieden sein. Noch im August hätte ich damit nicht gerechnet.“

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

So habe noch im August bei den Kurabgabe-Einnahmen im Vergleich zum Vorjahr ein Minus von 15 000 Euro gestanden. „Das Minus ist immer weiter geschmolzen und es sieht so aus, dass wir zum Ende des Jahres bei plus/minus null herauskommen, aber wir müssen die aktuellen Entwicklungen abwarten“, berichtet Nicole Paszehr.

Mehr junge Urlauber in Barth

Auffällig sei in diesem Jahr auch, dass deutlich mehr junge Menschen ihren Urlaub in Barth verbracht haben. „Wir hatten auf jeden Fall ein jüngeres Publikum als in den Vorjahren“, freut sich Ines Range über diesen Trend. „In diesem Fall haben wir von Corona profitiert“, fügt Nicole Paszehr hinzu.

Lesen Sie auch: Corona-Reiseverbot: Verbraucherzentrale MV informiert über Stornierung und Gutscheine

Statt ins Ausland zu fliegen, hätten viele in Deutschland Urlaub gemacht. Gut angenommen wurden bei den Touristen auch die neuen Stadtführungen. „Wir haben sehr viel positive Rückmeldungen bekommen“, berichtet Karola Kraase. „Unsere beiden neuen, jungen Stadtführer Kay Alexander Wenzel und Robert Bentzien haben das sehr gut gemacht. Für sie gab es viele lobende Worte und ein positives Feedback.“

Die Öffnung des Fangelturmes und des Dammtores sei von den Gästen ebenfalls positiv wahrgenommen worden. „Ein großer Dank an die beiden Stadtführer und Mario Galepp für ihr Engagement“, sagt Karola Kraase.

Von Anika Wenning