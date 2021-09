Barth

Mit einer zügigen Drehung kommt die zweimotorige M28 Skytruck am westlichen Rand des Startvorfeldes des Flughafens bei Barth zum Stehen, während sich bereits ihre zweigeteilte Heckklappe geöffnet hat. Ein achtköpfiger Trupp des Fallschirmjäger-Regiments 31 ist in einer Reihe angetreten, um in den Frachtraum der mit laufenden Triebwerken wartenden Maschine zu steigen.

Nach einer knappen Minute hat jeder Soldat seinen Platz auf einem der seitlichen Klappsitze eingenommen, während das Flugzeug schon wieder zur Startbahn rollt und ohne Verzögerung durchstartet. Im Steigflug ziehen die Piloten mehrere Schleifen über der Stadt Barth und der Umgebung, bis die Absprunghöhe von 3650 Metern erreicht ist.

Die Minuten vor dem Fall

Der neben der noch geschlossenen Heckklappe sitzende Truppführer, ein Hauptfeldwebel mit dreizehnjähriger Sprungerfahrung, informiert seine Mannschaft über die verbleibende Zeit bis zum Ausstieg. Wegen des Motorenlärms der jeweils 1200 PS starken Triebwerke geschieht das per Handzeichen. Um die volle Aufmerksamkeit der Soldaten, die Ruhe und Gelassenheit ausstrahlen, auf sich zu lenken, klatscht er zuvor in die Hände.

Ein Fallschirmjägertrupp wenige Sekunden vor dem Ausstieg aus der M28 Skytruck. Quelle: Volker Stephan

Nachdem eine Lichtanlage den bevorstehenden Absprung mit einem roten Signal angekündigt hat, springt sie auf Gelb und die Heckklappe öffnet sich nach innen. Draußen sind weit entfernt die B 105 sowie die Dörfer Martenshagen, Spoldershagen und Wiepkenhagen zu erkennen. Der Skytruck befindet sich nun genau über dem Barther Flughafen. Endlich springt das Signal auf Grün, in schneller Folge springen die Fallschirmjäger aus der Maschine und verschwinden schnell aus dem Blick.

Jedes Flugzeug startet im 15-Minuten-Takt

Die Piloten steuern nun ihren Skytruck mit wieder geschlossener Heckklappe in steilen Abwärtskurven auf den Barther Flughafen zu. Nach dem Aufsetzen und einer heftigen Bremsung bringen sie die Maschine auf der Landebahn für einen Moment zum Stehen, weil noch nicht alle Springer das Zielfeld erreicht haben. Erst nach der Freigabe rollt die M28 mit sich öffnender Klappe und einer kurzen Drehung auf ihre Ausgangsposition, um unverzüglich den nächsten Trupp aufzunehmen. Vom Start bis jetzt sind nicht einmal 15 Minuten vergangen.

Eine M28 wartet mit geöffneter Heckklappe und laufenden Motoren, um nach dem Einstieg des Fallschirmjägertrupps sofort wieder zu starten. Quelle: Volker Stephan

Während sich weitere Trupps auf ihre Flüge vorbereiten, legen die soeben Gelandeten ihre Gleitschirme zusammen und zwängen sie in ziemlich kleine Beutel. „Die meisten benötigen dafür 15 bis 18 Minuten, einige sind auch schneller“, erklärt Hauptfeldwebel Daniel Kukat-Brinckmann, mit 21 Dienstjahren und über 1000 Sprüngen als Freifallbeaufragter für alle Freifallspringer des Fallschirmjäger-Regiments 31 aus Seedorf in Niedersachsen verantwortlich. „Eine Normzeit gibt es nicht, denn Sorgfalt und Sicherheit gehen vor.“

Manche können das Springen auch in der Freizeit nicht lassen

Je nach Einsatzszenario kommen zwei unterschiedliche Fallschirmarten zur Anwendung. Soll ein vorgelagertes Ziel erkundet oder ein Absetzplatz vorbereitet werden, springt ein Fallschirmjägertrupp aus großer Höhe per Gleitschirm ab, um dann lautlos mehrere Kilometer zurückzulegen.

Um später am Ziel viele Fallschirmjäger in möglichst kurzer Zeit abzusetzen, wird bei Absprunghöhen um 300 Meter der automatisch ausgelöste Rundkappenschirm mit eingeschränkter Steuerungsmöglichkeit verwendet.

Das Packen der Gleitschirme erfordert viel Sorgfalt. Vor dem Zusammenlegen muss die Luft herausgepresst werden. Quelle: Volker Stephan

In Barth trainierten 65 Fallschirmjäger aus dem Standort Seedorf zwei Wochen lang das Springen mit Gleitschirm und nutzten dabei den Bereich des Fallschirmsportclubs Skydive Ostsee. Vereinsvorsitzender Eckhardt Gärtner war als Ansprechpartner immer vor Ort und auch Flughafenchef Jan Hufnagel schaute mal vorbei.

Auf die Idee mit dem Flughafen Barth, auf dem bereits im vergangenen Jahr ein Trainingscamp stattgefunden hatte, sind die Verantwortlichen auf Anregung einiger Fallschirmjäger gekommen, die das Springen auch während der Freizeit nicht lassen können und es als Hobby betreiben. Dadurch konnte einst der Kontakt zu den Barther Fallschirmsportlern hergestellt werden.

Offizier räumt mit Irrtum auf

Neben den Einzelsprüngen wurden auch Tandemsprünge geübt. Zuweilen ist es nämlich notwendig, nicht für das Springen ausgebildete Spezialisten ins Einsatzgebiet mitzuführen, wie beispielsweise Ärzte, Scharfschützen oder Chemiker. Deshalb erhielten in Barth neun Tandemmaster bis zu sechs Mal täglich die Gelegenheit, mit sprungunerfahrenen Soldaten zu üben.

Foto aus der Helmkamera eines Fallschirmjägers. Quelle: Bundeswehr

Der Presseoffizier des Fallschirmjäger-Regiments 31 räumte auch mit einem verbreiteten Irrtum auf: „Fallschirmjäger gehören nicht zur Luftwaffe sondern zum Heer, weil sie ihre eigentlichen Aufgaben am Boden erfüllen. Flugzeug und Fallschirm sind für sie quasi nur der Weg zur Arbeit,“ erklärte Hauptmann Kämmerer.

Musste das Sprungtraining während der Vorwoche wegen der hohen Windgeschwindigkeiten immer wieder ausgesetzt werden, bot diese Woche ab Dienstagmorgen geradezu ideale Bedingungen. Nun gelangten sogar zwei Maschinen des Typs M28 zum Einsatz, was eine hohe Startfrequenz garantierte. Täglich ab 8 Uhr konnte bei nahezu wolkenlosem Himmel und leichtem Wind aus Nord bis in die Abendstunden gesprungen werden. Der Freitag dient dem Abbau und Abtransport der Infrastruktur, die Soldaten freuen sich auf ihr verdientes Wochenende in der Heimat.

Wie die jüngsten Ereignisse in Kabul die Übung beeinflussten

Aus welchem Grund aber wird der logistische Aufwand betrieben, um in Barth zu springen? Hauptfeldwebel Daniel Kukat-Brinckmann, der die Ausbildung geplant hat, nannte den Hintergrund: „Wir führen unsere Sprungausbildung in der ganzen Bundesrepublik durch, um die Soldaten mit wechselnden Umgebungen und Wetterbedingungen vertraut zu machen und so bestmöglich auf unterschiedliche Szenarien vorzubereiten“.

Ein Fallschirmjägertrupp landet im Zielgebiet auf einer Flughafenwiese. Quelle: Volker Stephan

Seine Planung sah die Gesamtzahl von 1000 Sprüngen aus Höhen von 2500 bis 3600 Metern vor – circa 15 für jeden Teilnehmer. Bereits während der ersten Woche konnten 410 Sprünge absolviert werden. Weil sich ein Teil der Fallschirmjäger wegen der Lage in Kabul in Bereitschaft halten musste, konnte das für die Ausbildung vorgesehene Personal erst in dieser Woche in voller Stärke in Barth anrücken. Aufgrund der besseren Wetterbedingungen hegte Daniel Kukat-Brinckmann zum Wochenbeginn keine Bedenken, das gesteckte Ziel nicht zu erreichen.

Er und Hauptmann Kämmerer machen kein Geheimnis aus ihrer Bewunderung für Barth. Es sei eine schöne Stadt in einer wundervollen Landschaft mit einem tollen Panorama aus der Höhe, da sind sich beide einig.

Von Volker Stephan