Feuer in Kindereinrichtung, Barth, Chausseestraße 19, Menschenleben in Gefahr: Solche oder ähnliche Einsätze dürften zu den schrecklichsten Herausforderungen gehören, denen sich Rettungskräfte wie Feuerwehrleute eventuell zu stellen haben. Um so wichtiger ist es, auf ein solches Szenario vorbereitet zu sein – nicht nur die Retter selbst, sondern auch die Kinder sowie deren Erzieherinnen und Erzieher.

Ständiges Üben schafft Routine

In Barth sind die Kameradinnen und Kameraden wie auch in anderen Gemeinden nicht zuletzt deshalb gern gesehene Gäste bei Festen in Kindertagesstätten, an Schulen und in Horteinrichtungen. Da können die Lütten mal so richtig mit Wasser umherspritzen, auf ein Feuerwehrauto klettern und sogar auch mal Blaulicht und Martinshorn einschalten. Doch was nach außen „nur“ nach Spiel und Spaß aussieht und es für die Mädchen und Jungen wohl auch ist, hat einen sehr wichtigen Hintergrund.

Längst noch nicht alle Kinder sind am Sammelplatz, als schon das erste Löschfahrzeug auf den Hof des Hortes „Villa Kunterbunt“ rollt. Quelle: Anja Krüger

Denn in der Theorie scheinen Verhaltensregeln einfach und leicht zu merken. In der Realität sieht es dann anders aus, wie der Probealarm am Mittwoch im Grundschulhort „Villa Kunterbunt“ gezeigt hat. Es ist kurz nach 14 Uhr als durch die Räume des Hortes der Feuermelder schrillt. Während gerade die jüngsten Mädchen und Jungen teilweise verängstigt sind, weiß das zwölfköpfige Erzieherinnen-Team der Einrichtung sofort, was zu tun ist.

Ruhe bewahren! Zigmal haben sie es in den vergangenen Tagen geübt. Jede Gruppe kennt ihren Weg zum Sammelplatz auf dem Hof. Noch sind gar nicht alle Kinder dort angelangt, rollt auch schon das erste Feuerwehrfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn auf den Hof. Es bleibt neben dem Mannschaftstransportwagen das einzige Einsatzfahrzeug an diesem Nachmittag.

Kinder stellen besondere Herausforderung

Es ist ja nur eine Übung. Hortleiterin Christin Urban (31) meldet dem Barther Wehrführer Andreas Koch, dass alle Personen aus dem Haus sind. Das nimmt dieser wohlwollend zur Kenntnis. Allerdings verfinstert sich sein Gesichtsausdruck ein wenig beim Blick auf das Hortgebäude. „Die Fenster sind offen“, stellt er fest.

Klar, frische Luft ist ja auch gesund. Liefert aber eben auch dem Feuer das nötige „Futter“ – Sauerstoff – und macht dem Rauch den Weg frei. „Fenster sind bei Feueralarm sofort zu schließen“, maßregelt der Wehrführer und liefert den Erzieherinnen und Kindern gern die Erklärung: „Bleiben die Fenster geöffnet, kann der Rauch in sämtliche Räume und Etagen ziehen, was uns die Rettungs- und Löscharbeiten erschwert.“

Abgesehen von den Risiken für die Gesundheit, die der Rauch birgt, ist auch ein wichtiger Faktor die Sicht. „Kinder verkriechen sich gern, wenn sie Angst haben. Für uns sind sie dann also schlecht zu finden, auch, weil sie dann meist keinen Piep von sich geben“, weiß der Wehrführer. Erschwerend könne hinzukommen, dass ein Kind sich nicht aus dem vermeintlich sicheren Versteck traut. „Feuerwehrleute werden deshalb besonders geschult, um zu wissen, wie sie auf verängstigte Kinder eingehen müssen“, berichtet Koch.

Rettungskräfte der Vinetastadt regelmäßig in allen Einrichtungen

Um aber Kindern vorweg die Angst zu nehmen, sind eben solche Feste wie jenes im Hort „Villa Kunterbunt“ wichtig. „Einmal im Jahr sollte wenigstens ein Probealarm durchgeführt werden. Wir machen das regelmäßig mit allen Einrichtungen der Stadt“, erzählt der Wehrführer der Vinetastadt. Zusätzlich würden sie alle städtischen Gebäude auch für Übungen nutzen können. „Das hat zum Vorteil, dass wir die Raumaufteilungen in den Gebäuden sehr gut kennen, was uns wiederum bei einem Einsatz von Nutzen sein kann“, erklärt Koch.

Einen ernsthaften Einsatz in einer Schule oder Kita habe es in Barth glücklicherweise noch nicht gegeben, weiß er. „Nur mal einen Fehlalarm“, erzählt er, während im strömenden Regen die Mädchen und Jungen selbst Feuerwehrfrau beziehungsweise -mann spielen und vielleicht insgeheim den Plan schmieden, selbst einmal Retter bei der freiwilligen Feuerwehr zu werden.

Viele Kinder und Jugendliche in Barth wollen selbst Retter werden

Allerdings müssen sie sich, zumindest aktuell in Barth, diesbezüglich in Geduld üben. Denn die Kinder- und Jugendabteilung der Wehr hat einen Aufnahmestopp verhängen müssen. „Unsere Kinder- und Jugendabteilung ist mit 36 Kindern bei den Bambini und 33 in der Jugendabteilung voll“, berichtet der Wehrführer.

Voll ist übrigens auch der Hort „Villa Kunterbunt“ der Zentralen Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“ in Barth. „212 Kinder aus den ersten bis vierten Klassen, rund 60 allein aus den ersten, besuchen unsere Einrichtung“, erzählt die Hortleiterin, die sich an dieser Stelle auch bei ihrem Team für die Organisation bedanken möchte.

