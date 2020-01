Barth: Unbekannte bringen Hakenkreuz auf Straße auf

Barth

Eine großflächige Schmiererei mit verfassungsfeindlichem Inhalt haben Unbekannte in den Abendstunden am zurückliegenden Samstag auf einer Straße im Gewerbegebiet des Barther Hafens aufgetragen. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Auf der Straße zur Werft Rammin wurde demnach ein etwa 2,5 mal 2,5 Meter großes Hakenkreuz aufgebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Beamten bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Barth, Telefon 03 82 31-67 22 24, die Internetwache der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern unter www. Polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Von Timo Richter