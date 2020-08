Barth: Unbekannte werfen Scheibe ein und sprengen Briefkästen

Barth

In der Nacht zu Freitag und zu Sonnabend gab es in Barth mehrere Sachbeschädigungen. Die Anzeigen wurden bei der Polizei in Barth am Freitag- und am Sonnabendmorgen aufgegeben, wie die OZ am Sonnabend erfuhr.

Im Reifergang wurde eine Scheibe eines Wohnhauses eingeworfen, eine Nacht später wurde der Briefkasten desselben Hauses mit Böllern gesprengt. Zudem wurden in der Nacht zu Sonnabend auch Böller in den Briefkasten auf dem Sportplatz des SV Motor Barth geworfen.

Ob die Taten zusammenhängen, kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Hinweise auf den oder die Täter gebe es ebenfalls nicht. Ein politischer Hintergrund kann nach Polizeiangaben aber ausgeschlossen werden.

Von Anika Wenning