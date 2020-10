Barth

Zwei Leichtverletzte – das ist die Bilanz eines gescheiterten Überholmanövers am Dienstagmorgen in der Nähe von Barth (Kreis Vorpommern-Rügen). Ein 71-jähriger Wismarer versuchte nämlich einen Traktor in Hermannshof samt Anhänger auf der L 211 zu überholen, kollidierte aber mit den landwirtschaftlichen Gespann. Der Senior als auch der 22-jährige Traktorfahrer mussten ins Klinikum nach Ribnitz-Damgarten gebracht werden.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Fahrbahn zunächst für eine halbe Stunde voll und anschließend für eine weitere Stunde halbseitig gesperrt werden.

Von OZ