Barth: Verkehrschaos am Hafen kommt erneut zur Sprache

Ribnitz-Damgarten

Das Jahr neigt sich dem Ende. Für die Kommunalpolitiker in der Region Ribnitz-Damgarten und Barth ist es somit an der Zeit, sich mit der Zukunft zu beschäftigen – Vorhaben haushaltstechnisch festzuzurren beispielsweise. Keine Zeit also für Jahresausklangstimmung. Jedoch gilt es nach wie vor, Corona-Regeln bezüglich des Abstandes und der Maskenpflicht einzuhalten – in Ahrenshagen sogar strengere.

Ribnitz-Damgarten Stadt und Amt

Mit dem städtischen Haushalt für das Jahr 2022 und jene für die Folgejahre beschäftigen sich in der Bernsteinstadt am Dienstag, den 16. November, die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Jugend und Soziales. Sie treffen sich um 17.30 Uhr im Begegnungszentrum. Ebenfalls im öffentlichen Teil soll das Thema „Digitalpakt Schule“, besprochen werden. Dazu bekommt das Gremium wie auch die Gäste Informationen zur Realisierung an den Schulen, die in Trägerschaft der Bernsteinstadt sind.

Am Donnerstag, den 18. November, kommt dann der Ausschuss für Landwirtschaft und Umwelt um 17.30 Uhr im Rathaussaal in Ribnitz zusammen. Auch dort wird ein Blick in die Zukunft gewagt, in die der Verwaltung in Bezug auf die E-Mobilität. Außerdem wird es einen Statusbericht über das Energiesparen in den Gebäuden der Stadt Ribnitz-Damgarten, also unter anderen den Schulen, Kitas und Verwaltungsgebäuden geben. Bauhofleiter Martin Weiß wird zudem über die Organisation des Winterdienstes in der Bernsteinstadt informieren.

Ebenfalls am Donnerstag tagt der Betriebsausschuss des Eigenbetriebes Abwasser der Gemeinde Ahrenshagen-Daskow. Um 18.30 Uhr wird die Sitzung im Bürgerbüro in Ahrenshagen eröffnet. Auf der Tagesordnung stehen für den öffentlichen Teil unter anderem eine Einwohnerfragestunde, der Bericht der Betriebsleiterin sowie der derzeitige Stand der Erträge, Aufwendungen und der Abwicklung des Investitionsplanes.

Für diese Sitzung wird explizit darauf hingewiesen, dass aufgrund der aktuellen gesetzlichen Bestimmungen 1,5 Meter zwischen den Sitzungsteilnehmern einzuhalten sowie zusätzlich OP- beziehungsweise FFP2-Masken zu tragen ist. Teilnehmer sollen einen Nachweis eines negativen Corona-Tests mitbringen, der nicht älter als 24 Stunden ist. Vor Ort besteht auch die Möglichkeit, einen Test durchzuführen. Diese Testpflicht besteht auch für Genese und Geimpfte, wird mitgeteilt.

Halbinsel Fischland-Darß-Zingst

Unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst die Kommunalpolitiker in der 46. Kalenderwoche. So kommen die Mitglieder des Sozialausschusses des Ostseebades Prerow zusammen, auch der Ausschuss für Bau, Umwelt und Verkehr des Ostseebades Dierhagen und der Sozialausschuss des Ostseebades Wustrow.

Marlow und Bad Sülze

Ebenfalls nicht öffentlich tagt der Sozial- und Kulturausschuss der Stadt Marlow sowie der Bauausschuss.

In der Dahlienstadt Bad Sülze hingegen finden keine kommunalpolitischen Sitzungen statt.

Barth Stadt und Amt

In Barth findet am Montag, den 15. November, eine Sitzung des städtischen Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur statt. Beginn ist um 19 Uhr im Rathaussaal. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einwohnerfragestunde, der Bericht von Barth-Information und der Bibliothek zur Saison 2021, der Ausblick auf Events und Marketingmaßnahmen 2022 sowie die Vorschau auf die Silvester-Drohnenshow.

Einen Tag darauf, am Dienstag, den 16. November, steht die Sitzung des Ausschusses für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit in Barth an. Beginn ist um 18.30 Uhr im Rathaussaal. Auch dort gibt es eine Einwohnerfragestunde. Beraten werden die Mitglieder im öffentlichen Teil unter anderem über die Herstellung von Hundesteuergerechtigkeit, die Sanierungsgebiete „Historischer Stadtkern Ost“, „Historischer Stadtkern West“ und „Hafenbereich“, das Wohngebiet „Am Ihlenpfuhl“ an der Chausseestraße und die Verkehrssituation im Stadthafen. Außerdem gibt es einen Bericht des Bauamtes über aktuelle Bauangelegenheiten.

Von Anja Krüger