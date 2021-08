Barth: Vier Verletzte bei Unfällen am Wochenende

Barth

Vier Menschen, darunter ein fünfjähriges Mädchen, wurden in den vergangenen Tagen bei Unfällen im Bereich des Polizeireviers Barth verletzt.

Ausweichmanöver führt zu Frontalcrash

In Fuhlendorf waren am späten Sonnabendabend zwei Radfahrer frontal kollidiert. Beide erlitten leichte Verletzungen. Wie die Polizei informierte, fuhr ein 14-Jähriger aus der Gemeinde Fuhlendorf mit seinem Rad gegen 21.40 Uhr – die Beleuchtung nicht eingeschaltet – auf dem Geh- und Radweg entlang der Dorfstraße in Richtung Bodstedt.

Ihm entgegen kam ein 65-jähriger Radfahrer – ebenfalls ein Einheimischer. Als der Jugendliche einem Verkehrsschild ausweichen wollte, kam es zum Zusammenstoß. Beide stürzten, zogen sich dabei Schürfwunden zu. Der Rettungswagen vor Ort wurde aber nicht benötigt.

Sattelschlepper fährt auf Pkw auf: Fünfjähriges Mädchen verletzt

Anders bei dem Unfall, der sich bereits am Freitagvormittag gegen 11.45 Uhr in Löbnitz ereignete. Ein 46-jähriger Hesse befuhr die Landesstraße aus Richtung Barth kommend mit seinem VW Golf und beabsichtigte, an der Ampelkreuzung nach rechts in Richtung Ribnitz-Damgarten abzubiegen. Ordnungsgemäß hielt er an der Kreuzung aufgrund des roten Lichtsignals. Weil ihm aber ein grüner Pfeil trotz des Rotlichts das Rechtsabbiegen erlaubt, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein, bremste aber abermals, um den von links anrollenden Verkehr besser sehen und einschätzen zu können. Dass er erneut stehen bleib, bemerkte allerdings der hinter ihm fahrende Sattelschlepperfahrer nicht und fuhr auf den Golf auf.

Durch den Aufprall wurden sowohl eine 42-jährige Insassin des Pkw und das ebenfalls im Golf mitfahrende, fünfjährige Mädchen verletzt. Beide wurden per Rettungswagen zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelschlepperfahrer, ein 39-Jähriger aus der Gemeinde Lalendorf, blieb unverletzt.

Der VW Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Die Polizei schätzte den Schaden auf circa 6000 Euro. An dem Sattelschlepper der Marke DAF entstand ein Schaden von circa 1000 Euro.

Von Anja Krüger