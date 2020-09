Barth

Er ist gegenwärtig eine der umstrittensten historischen Persönlichkeiten Vorpommerns. Unvergessen bleibt die lange Debatte um den Namen der Universität Greifswald. Ernst Moritz Arndt: Ein bedeutender Historiker, Schriftsteller und Kämpfer für die Freiheit oder ein Rassist, Juden- und Franzosenfeind?

Im Vineta-Museum in Barth öffnet am Freitag eine Ausstellung zu Ernst Moritz Arndt, die die Antwort auf diese Frage zwar nicht geben kann und laut Museums-Chef Dr. Gerd Albrecht auch gar nicht geben soll. „Dafür gibt es die Universitäten und Forschungseinrichtungen“, so Albrecht.

Anzeige

Mit der Ausstellung soll aber der Versuch unternommen werden, einen Großteil seines Werdens und Wirkens in unserer Region zu präsentieren und den Besuchern des Museums die Gelegenheit zu geben, sich selbst mit ihm und seiner Zeit anhand authentischer Exponate zu beschäftigen und sich ein Bild zu machen und zum Diskurs einzuladen.

Weitere OZ+ Artikel

Mehr als 220 Exponate

Laut Albrecht sei die Ausstellung im Barther Museum die einzige in jüngster Zeit in Mecklenburg-Vorpommern, die sich in diesem Ausmaß mit Arndt beschäftigt. Selbst im Arndt-Jahr 2019 habe es keine größere Ausstellung zu dem 1769 auf der Insel Rügen geborenen Historiker gegeben.

Titelblatt des Katalogs zur Arndt-Ausstellung im Barther Vineta-Museum Quelle: Vineta-Museum

Seit zwei Jahren beschäftigt sich Albrecht mit Ernst Moritz Arndt. Für die Ausstellung im Vineta-Museum hat er nunmehr mehr als 220 Exponate aus ganz Deutschland zusammengetragen, darunter das Jugend-Porträt Arndts, das bisher nicht in der Öffentlichkeit zu sehen war sowie auch eine Echt-Locke des meistgelesenen Publizisten des frühen 19. Jahrhunderts. Teilweise konnten Exponate, darunter einige Erstausgaben seiner Werke, sogar angekauft werden. „Erst lesen und sich beschäftigen und dann kritisch hinterfragen und herausfinden, was Arndt heute zu geben hat und wo hat er geirrt“, sagt Gerd Albrecht. Entstanden ist zudem ein mehr als 300 Seiten starkes Katalogbuch zur Ausstellung.

Arndt in Vorpommern

Die oft kritisierten Aspekte spielen in der Ausstellung dabei eine vergleichsweise kleine Rolle, was vor allem daran liegt, dass die entsprechenden Äußerungen und Schriften aus der Zeit stammen, nachdem Arndt 1818 ins Rheinland übersiedelte. Die Ausstellung im Vineta-Museum mit dem Titel „Uns Arndt in de Franzosentid“ beschäftigt sich mit dem Leben und Wirken Arndts in Vorpommern. „Was hat Arndt in der Region geleistet, wie hat sie ihn und er die Region geprägt? Das zu zeigen, ist unsere Aufgabe als regionales Museum“, sagt Gerd Albrecht.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach.

Bemerkenswert sei beispielsweise, dass Arndt bereits Jahrzehnte vor den Gebrüdern Grimm Märchen und Sagen aus der Region gesammelt und aufgeschrieben hat. Er habe sich mit ökologischen Fragestellungen beschäftigt und Schriften zur Pflege der Wälder und zu Landwirtschaft veröffentlicht. Auch habe er Aufsätze zur Mode und zu Trachten seiner Zeit geschrieben als Ausdruck von „Haltung und Sitte“. Berichte über Reisen in andere Länder oder Beobachtungen aus dem Alltag – Arndt ging fast wöchentlich zu Fuß von Löbnitz ins Gymnasium nach Stralsund – und gut dokumentierten Fußwanderungen durch ganz Europa und insbesondere Schweden und Lappland seien seltene Zeugnisse vom Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts.

Arndt ein Rassist?

Dennoch hat sich Gerd Albrecht auch mit den Kritikpunkten auseinandergesetzt und sagt: „ Arndt ist kein Rassist nach heutigem Verständnis gewesen.“ Vielmehr habe sich Arndt historisch und kulturell mit der Verschiedenheit der Völker der damaligen Zeit auseinandergesetzt, nicht im biologischen Sinne, in dem das Wort Rasse in der Geschichte der Menschheit immer wieder verwendet wurde. Arndt habe infolge seiner Reisen durch Europa die Kultur verschiedener Völker bzw. Nationen beschrieben. „Und er wollte nicht, dass diese kulturelle Vielfalt verfällt und sah gerade in den Unterschieden den kulturellen Reichtum Europas, gar der Welt“, so Gerd Albrecht. Die oft zitierte Warnung vor einer Blutvermischung sei dahingehend zu verstehen, dass sich die Kulturen gegenseitig bereichern, aber nicht vermischen in Form von „Vereinheitlichung“.

Die Auseinandersetzung mit dem Judentum sei bei Arndt als studierten Theologen zudem meist eine theologische gewesen. „Die Juden haben als Erste den Monotheismus geprägt. Vor der jüdischen Religion hatte Arndt größten Respekt“, so Albrecht. Allerdings sei Arndt bekennender Christ gewesen, in Deutschland damals zu über 95 Prozent die vorherrschende Glaubensrichtung. Etwa 200 000 Juden lebten damals in Deutschland. Und die habe Arndt anerkannt mit dem Hintergrund, dass es gelingen würde, diese nach und nach zum Christentum zu konvertieren. Eine heutzutage sicherlich diskussionswürdige Sichtweise, jedoch keine rassistische. Gleichwohl sagt auch Gerd Albrecht, dass sich Arndt in manchen Punkten geirrt hat bzw. übers Ziel hinausgeschossen sei und deshalb auch „missbräuchlich“ interpretiert werden kann.

Napoleons Eroberungszüge

Und der oft zitierte Franzosenhass sei laut Albrecht vielmehr ein Napoleonhass. Arndt sei ein Freund der französischen Kultur gewesen. Frankreich als großer Nationalstaat sei Ansatzpunkt gewesen, zu fragen, was nach dem Zerfall des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation 1806 aus den mehr als 250 deutschen Kleinstaaten werden sollte. „Das, was wir heute für Europa denken, hat Arndt damals für Deutschland gedacht“, so Gerd Albrecht.

So heißt es in Arndts „Friedensrede eines Deutschen“ von 1807: „Unser größtes Vaterland sind Himmel und Erde, unser großes Europa, unser kleines Deutschland. Wer sein Kleines nicht liebt und verteidigt, ist des Großen und Größeren nicht wert und wird es nimmer gewinnen. Wir waren Menschen, ehe wir Bürger wurden; aber was für Menschen? Wir wollen durch die Bürgerschaft zur höheren Menschlichkeit: darum müssen wir unser Volk und unser Vaterland lieben.“

Die Eroberungszüge Napoleons und die Besetzung Vorpommerns durch die französische Armee jedoch hätten tiefe Spuren hinterlassen. „Er wollte keine Fremdbestimmung. Arndt war überzeugt von der Selbstbestimmung der Bürger und des Volkes“, so Albrecht. Arndt sei Kämpfer für Freiheit und Gerechtigkeit gewesen.

Ideologische Schubladen

Arndt sei nach seinem Tod „immer in verschiedene ideologische Schubladen gesteckt“ worden, „die zum jeweiligen Zeitgeist passten“. Ein Beispiel sei, dass Nationalsozialisten und die Widerstandsbewegung gegen das Hitlerregime Zitate aus demselben Werk unterschiedlich interpretierten und Schriften und Lieder Arndts für ihre Propaganda verwendeten. Die Ausstellung im Vineta-Museum sei ein Versuch, Arndt im Kontext seiner Zeit zu zeigen. „Er ist es wert, sich in Gänze mit ihm zu beschäftigen“, wenngleich das ein schier unmögliches Unterfangen ist, sagt Gerd Albrecht.

Das Vineta-Museum in Barth befindet sich in einem ehemaligen Kaufmannshaus in der Langen Straße 16. Quelle: Volker Stephan

Die Ausstellungseröffnung findet am Freitag, 25. September, um 15 Uhr im Garten des Vineta-Museums statt. Wirtschaftsminister Harry Glawe wird ein Grußwort halten. Dr. Gerd-Helge Vogel, Kunsthistoriker in Zürich und Berlin, hält die Laudatio. Dr. Gerd Albrecht und Winnifred von Arndt, Ehrenvorsitzende der Ernst-Moritz-Arndt-Gesellschaft, werden in die Ausstellung einführen. Bei schlechtem Wetter muss die Eröffnung leider ausfallen, da die Abstandsregeln bei einer Eröffnung im Museum nicht gehalten werden könnten und auch ein Zelt keine Alternative böte.

Das Museum ist Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr.

Von Robert Niemeyer