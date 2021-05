Barth: Vinetastädter müssen für kostenlosen Nahverkehr zahlen

Barth

Im kommenden Jahr soll in der Region Fischland-Darß-Zingst und dem Küstenvorland die Gästekarte eingeführt werden – die Kurkarte 2.0 sozusagen. Denn zum einen wird diese, so alle beteiligten Kommunen den vom Tourismusverband Fischland-Darß-Zingst (TV FDZ) vorgeschlagenen Weg mitgehen, elektronisch perspektivisch sogar digital, zum anderen soll sie in der gesamten Region ihre Gültigkeit haben.

Dafür müssen nicht nur die Gäste tiefer in die Tasche greifen, auch Einwohner müssen eventuell zahlen, wenn sie von Vergünstigungen profitieren wollen.

Nicht nur Touristen sollen profitieren

So auch in Barth, wo sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur (WiFö) auf ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für die Einführung der Gästekarte und damit auch der Einwohnerkarte ausgesprochen haben.

Sowohl Touristen als auch Einheimische sollen bei diesem Modellprojekt, das vom Wirtschaftsministerium finanziell unterstützt und in dem eine nachhaltige Mobilität eine wichtige Rolle spielt, profitieren – den verbesserten Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in der gesamten Region kostenlos nutzen können und auch beispielsweise Vergünstigungen bei Eintrittspreisen erhalten.

Das kostet die Einwohnerkarte

Die Einwohnerkarte wird von den Bürgermeistern der entsprechenden Region, zu der 13 Gemeinden gehören, unterschiedlich bewertet, wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig berichtet. Er selbst befürworte das Vorhaben. Obgleich die für die Einführung der Einwohnerkarte anfallenden Kosten nicht unerheblich sind. Diese löhnen entweder die Kommunen, können diese aber auch durch den Verkauf der Einwohnerkarte refinanzieren. Rund 57 000 Euro kostet allein der Stadt Barth die Einführung der Einwohnerkarte, wie Roland Völcker, erster Vorsitzender des TV FDZ während der Sitzung informiert hat. Höher liegt nur der Anteil der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten, die mit ihren rund 15 200 Einwohnern etwa 100 000 Euro zu zahlen hat. Der Tourismusausschuss der Bernsteinstadt hat sich Mitte April dafür ausgesprochen, dass der Anteil aus dem Stadtsäckel bezahlt werden soll.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In Barth aber soll laut Beschlussvorlage der Eigenanteil durch den Verkauf der Einwohnerkarte refinanziert werden. 85 Euro soll die Karte kosten – ortsübergreifend einheitlich. Mit dieser sollen die Einwohner 12 Monate lang die gleichen Vergünstigungen wie Touristen haben. Erich Kaufhold, Stadtpräsident und Mitglied des Barther Wifö-Ausschusses jedenfalls würde sofort eine solche Einwohnerkarte kaufen, wie er sagt. „Es ist doch schön, mit dem Bus von A nach B zu kommen, nicht im Stau stehen und keinen Parkplatz suchen zu müssen, den man dann auch noch bezahlen muss“, begründet er.

Ziel: Weniger Verkehr auf den Straßen

Der TV FDZ sieht in Einwohnerkarte ein wichtiges Instrument, um nachhaltige Mobilität überhaupt garantieren zu können. Denn dafür muss das Verkehrsaufkommen reduziert werden. „Wenn das Verkehrsaufkommen reduziert und die Mobilität nachhaltiger gestaltet werden soll, muss das verbesserte Angebot des ÖPNV dann auch für Einwohner eine interessante Alternative zum Pkw sein“, erklärt Völcker.

Das verbesserte Angebot, von dem er spricht, sieht zum einen das kostenlose Busfahren für Inhaber einer Einwohner- oder einer Gästekarte vor und auch eine bessere Taktung der Busse. Konkret sollen die Bürger dann die Linie 210 nutzen können. Diese fährt von Ribnitz-Damgarten über die Halbinsel Fischland-Darß-Zingst nach Barth. Geplant sind hier auch zwei neue Expresslinien zwischen Ribnitz-Damgarten und Zingst und zwischen Prerow und Barth. Der Stadtverkehr der Linie 201 in Ribnitz-Damgarten wäre ebenfalls kostenlos wie die Nutzung der Linie 202 nach Graal-Müritz. Auch die Linie 214 an der südlichen Bodden-Küste soll kostenfrei werden. Mit der Linie 204 soll es außerdem kostenlos nach Marlow, beispielsweise zum Vogelpark gehen. „Außerdem streben wir an, dass dann Busse bereits ab 5.30 Uhr verkehren“, informiert Völcker. „Um Einwohnern, die nicht auf der Halbinsel wohnen, dort aber arbeiten, die Möglichkeit zu bieten, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren“, begründet er. Ein Kriterium, das Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig begrüßt. „Wir haben uns schon 2014 gemeinsam mit der Wobau auf den Weg gemacht, Barth als Wohnstandort für Menschen zu entwickeln, die auf der Halbinsel arbeiten“, begründet er.

Gästekarte schafft mehr touristische Akzeptanz

Die Tourismusbeauftragte der Vinetastadt, Nicole Paszehr, sieht vor allem in der Einführung der Gästekarte einen Vorteil für die Vinetastadt und auch für deren Einwohner. „Mein Thema der ersten Stunde, seit ich diese Aufgabe übernommen habe, ist die touristische Akzeptanz. Deshalb ist es gut, dass für die Einwohner mitgedacht wird“, sagt sie.

Dies sei nicht nur im Hinblick auf die Vergünstigungen mit der Einwohnerkarte geschehen. „Wir haben in unserer Stadt hauptsächlich Tagesgäste, die aus der gesamten Region zu uns kommen – vorrangig mit dem Pkw. Jeder kennt die Parkplatzsituation in unserer Stadt. Ich denke, es sorgt auch für mehr Akzeptanz, wenn das Verkehrsaufkommen in der Stadt nicht mehr so groß ist“, fügt sie hinzu.

Von Anja Krüger