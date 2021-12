Barth: Vorpommersche Landesbühne überrascht Grundschüler

Barth

Süße Überraschung für die Schülerinnen und Schüler der Zentralen Grundschule „Friedrich Adolf Nobert“ in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen). Sie bekamen von der Vorpommerschen Landesbühne ein Pfefferkuchenhaus geschenkt.

Pfefferkuchenhaus sorgt seit sieben Jahren für weihnachtlichen Duft im Theater

Pünktlich zu Beginn der Märchensaison in den Spielstätten der Vorpommerschen Landesbühne spendiert die Bäckerei und Konditorei Wolfsteller aus Koserow spezielle und sehr große Pfefferkuchenhäuser, die in den Theater-Foyers in Anklam, Barth und Zinnowitz auf der Insel Usedom aufgestellt werden und einen herrlichen Duft in den Häusern verbreiten. Und das schon seit sieben Jahren.

Auch in diesem Jahr haben die Bäcker und Konditoren wieder Kunstwerke aus Pfefferkuchen, Zuckerguss, Gummitieren und Minimärchenfiguren gezaubert. Gut einen Tag dauert es, bis die speziell für die Foyers der Theater angefertigte Kreation fertig sind. Da die Backkunstwerke schon fertig waren, als die strengeren Corona-Maßnahmen bekannt wurden, haben sich die Bäckerei Wolfsteller und die Vorpommersche Landesbühne entschlossen, die Kunstwerke an Schulen zu verschenken.

Naschen ausdrücklich erlaubt

Petra Techow, die gute Seele der Barther Boddenbühne, sowie Martina Krüger, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der Vorpommerschen Landesbühne, zu der die Boddenbühne gehört, schmuggelten das Pfefferkuchenhaus am Donnerstagvormittag auf den Schulhof der Zentralen Grundschule.

Ganz heil hat das Backwerk die Reise von Koserow nach Barth nicht überstanden. Am Geschmack ändert das aber nichts. Zweitklässlerin Lea durfte als Erste probieren, mopste sich ein Gummitier von der süßen XL-Kreation. „Lecker“, fiel ihr Fazit aus.

Ab sofort dürfen sich alle Schülerinnen und Schüler daran bedienen, Hänsel und Gretel spielen, verkündete Schulleiterin Birgit Roßmann und erntete dafür tobenden Applaus.

Von Anja Krüger