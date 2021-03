Barth: Was sich einst auf dem Gänsemarkt abspielte

Barth

Lange war der Gäsemarkt in Vergessenheit geraten. Erst 2007 wurde er wieder ins Leben gerufen. Dabei gab es es ihn bereits im 14. Jahrhundert. Seinerzeit spielten aber nicht Gänse die Hauptrolle dort.

Dieser doch sehr kleine Platz wird bereits in der Barther Chronik im Jahre 1306 als „Gänsemarkt“ erwähnt. Witzlaf III. hat im Jahre 1306 dem Bürger Peter von Barth die Erlaubnis erteilt, in Barth eine Roßmühle, eine von Pferden in Bewegung gesetzte Getreidemühle, anzulegen.

Diese hat in der Badstüberstraße hinter dem Hospital am sogenannten Gänsemarkt ihren Platz gehabt. An diesem Platz soll auch mit Federvieh gehandelt worden sein, da dies wohl nicht auf dem Markt üblich gewesen ist.

Wie der Gänsemarkt zu seinen Skulpturen kam

Als im Jahr 1909 die neuen Nummerierungen der Häuser in Barth durchgeführt worden sind, ist der Name Gänsemarkt verschwunden – erst aus den Verzeichnissen, dann aus den meisten Barther Köpfen. Erst 2007 hat schließlich die Umgestaltung des Gänsemarktes begonnen. Dazu ist ein Haus abgerissen worden.

Der Plan: Der Gänsemarkt soll künstlerisch dargestellt werden. Den Wettbewerb zur Gestaltung hat schließlich Anne Hille aus Starkow gewonnen, die ihr Skulpturen-Ensemble „Ganz_Ei“ genannt hat. Und so schmücken heute überdimensionale Eier, aus denen Gänse schlüpfen den Gänsemarkt.

Von Mario Galepp und Carl Klissing