Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Wiedervereinigung haben sich Elftklässler des Gymnasialteils des Gymnasialen Schulzentrums in Barth im Rahmen eines Projekttages unter dem Motto „Schüler auf Spurensuche – DDR vor Ort“ mit der Vergangenheit ihrer Heimat beschäftigt. Die OSTSEE-ZEITUNG hat sich mit einigen Schülern unterhalten und gefragt, was die Jugendlichen, die nicht selbst in der DDR groß geworden sind, noch mit dem Thema verbindet.

Leander (17) aus Zingst

„Auch in unserer Generation gibt es immer noch viele, die in Ossi und Wessi unterteilen“, berichtet Leander. Das merke man, wenn man sich mit Leuten treffe, die aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland kommen. Dass das auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch eine Rolle spiele, wundere ihn aber nicht. Schließlich seien Eltern und Großeltern in der DDR aufgewachsen und hätten auch die negativen Folgen nach der Wende erlebt. „Beispielsweise Enteignungen“, sagt der 17-Jährige. Damit das Thema Ossi oder Wessi keine Rolle mehr spiele, müsse auf jeden Fall noch mehr Zeit vergehen, ist er sich sicher. Während in der Familie eher über die positiven Erfahrungen in der DDR gesprochen werde, würde in der Schule vordergründig auf die negativen Aspekte der SED-Diktatur hingewiesen.

Emilia (16) aus Kenz

Auch Emilia hat die Erfahrung gemacht, dass bei alltäglichen Gesprächen vor allem über positive Aspekte gesprochen werde. Dass es diese aber auch gab, sei unumstritten. „Wenn man zu Beispiel den Bereich Sport sieht. Der wurde in der DDR viel mehr gefördert“, sagt die Fußballerin. „Wir müssen Kuchen verkaufen, damit wir uns neue Trikots kaufen können. Das hätte es in der DDR nicht gegeben.“ Überhaupt sei der Zusammenhalt in der DDR größer gewesen und für Jugendliche habe es viel mehr Angebote gegeben. „Auf jedem Dorf gab es irgendwo eine Disco.“

Tami (16) aus Pruchten

Tami spricht vor allem mit ihren Großeltern über die DDR. Dass hier meist die positiven Dinge gesehen werden, sei menschlich und ganz normal. Denn die Vergangenheit würde häufig verklärt. Doch auch wenn es positive Aspekte gab, ein Leben in der DDR kann sie sich nicht vorstellen. Aber was würde sie denn am meisten vermissen? „Die Vielfalt an Essen und Lebensmitteln. Ohne Döner geht es nicht“, sagt Tami und lacht. „Und das Reisen, das würde ich auch sehr vermissen.“

Zensur, Verfolgung, Kontrolle

Und auch die übrigen Schüler sind sich einig, dass sie nicht in der DDR hätten leben wollen. „Absolut nicht. Es war eine Diktatur. Es gab Zensur, Verfolgung und ständige Kontrolle. Und die Wirtschaft war kaputt“, meint Leander.

Den Projekttag hat die Fachschaft Geschichte gemeinsam mit der Deutschen Gesellschaft e. V. durchgeführt. Gefördert wird dieses Projekt mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Im Fokus stand vor allem die Entwicklung Barths zu DDR-Zeiten und nach der Wende.

Während in Workshops unterschiedliche Themen wie Wirtschaft und Bauen in der DDR erarbeitet wurden, gab es auch eine Exkursion. So fuhr der eine Teil der Schüler zum Ostsee-Flughafen Stralsund-Barth. Hier informierte der Mitarbeiter Thomas Meyer über die Entwicklung des Flughafens und Flughafenchef Jan Hufnagel führte die Schüler über das Gelände. Die übrigen Schüler machten eine Exkursion zur Mahn- und Gedenkstätte des KZ-Außenlagers in Barth. Die Schüler erfuhren bei dem Projekttag, wo man noch heute Spuren der DDR im Stadtbild erkennt.

Von Anika Wenning