Barth: Weihnachtsradio geht auf Sendung

Die Barther Radiomacher DJ Frank & Olli gehen am Freitagabend mit einer Neuauflage des Weihnachtsradios aus ihrem Studio an Bord des Barther Kneipenschiffes „Granitz“ auf Sendung. Das Weihnachtsradio ist ein gemeinsames Projekt mit dem SVR Hanse Radio.

Weil bei 2G plus die Gäste ausbleiben: Kneipenschiff wird zum Radiostudio

Abends wird es im Sommerhalbjahr und an Wochenenden auf der 115-jährigen „Granitz“ meist sehr eng. Quelle: Volker Stephan

Unter normalen Verhältnissen muss sich Sven Sand, Inhaber und Betreiber des Kneipenschiffes „Granitz“ keine Sorgen um ausreichend Kundschaft machen. Gäste des schwimmenden Oldtimers müssen dann nämlich etwas Glück mitbringen, um – vor allem an (sommerlichen) Wochenenden – einen der begehrten Sitzplätze im Gastraum zu ergattern. Doch auch in diesem Winter ändert Corona wieder einmal alle lieb gewonnenen Gewohnheiten.

Nach fast achtmonatigem Lockdown 2020/2021 konnte der 48-Jährige seine urige Szenekneipe erst wieder im Juni öffnen. Nach zu kurzer Saison und nur kleiner finanzieller Entspannung ist sie jetzt schon wieder zu. Zwar wurde dieses Mal kein Lockdown von staatlicher Seite verfügt, doch die angeordnete Zutrittsregel 2G plus wirkt quasi ebenso: Denn kaum jemand lässt sich aufwendig testen, nur um in einer Kneipe ein paar Bier zu trinken.

„Für die sehr wenigen Gäste pro Woche muss ich mich hier nicht hinstellen und warten“, so der desillusionierte Wirt, der wie viele andere seiner Branche Ende November die Konsequenz zog und seine Kneipe abschloss. Ihm bleibt die vage Hoffnung, dass der Zustand nicht allzu lange anhält. „Noch einmal acht Monate könnte ich nicht durchstehen, dann wäre endgültig Schluss.“

Weihnachtsradio live auf Sendung

Trotzdem soll während der Weihnachtszeit für wenige Stunden Leben in seinen Gastraum einziehen: Die Barther Radiomacher DJ Frank Nehls (48) und Oliver Pastow (42) wollen mit ihrem Weihnachtsradio wieder auf Sendung gehen und Hörerwünsche erfüllen. Die Kneipe der „Granitz“ wird sich freitagabends in ein lebhaftes Radiostudio verwandeln, in dem Fans der Enthusiasten sowie Stammgäste der „Granitz“ (Bedingung 2G plus) beim live über den Internetkanal von SVR Hanse-Radio gesendeten Programm dabei sein können.

So können Sie das Weihnachtsradio hören An drei Tagen geht das Weihnachtsradio aus Barth auf Sendung. Zwischen 19 und 22 Uhr ist es am 10., 17. und 26. Dezember zu hören. So können Sie das Weihnachtsradio empfangen: übers Internet unter www.svr-hanseradio.de über die Alexa-App: Hanseradio Skill herunterladen, starten mit „Alexa, öffne Hanseradio“ über die App „Radio.de“: Hanseradio einstellen So können sie Musikwünsche loswerden: telefonisch unter 0152 / 55 16 35 30 oder 0172 / 66 34 319

Damit kehren DJ Frank & Olli sowie ihre Multimedia-Supporterin, die 18-jährige Clara Nehls („Kamerakind“), an den Ursprung ihrer Radioleidenschaft zurück. Von Bord der „Granitz“ sendeten sie bereits während des ersten Lockdowns ihr Corona-Radio, bevor sie im vergangenen Dezember für das Adventsradio ihr Domizil in einem Container auf dem Marktplatz bezogen.

An diesen Tagen wird gesendet

Eigentlich waren für dieses Jahresende keine Aktivitäten geplant, denn Frank Nehls wollte seinen Urlaub genießen und mit einem Camper umherfahren – was ihm unter den gegenwärtigen Bedingungen wohl kaum Freude bereitet hätte. „Außerdem waren ja in Barth und der Region genug andere Veranstaltungen und Attraktionen geplant. Doch nachdem nun fast alles abgesagt ist, wollen wir kurzfristig wieder gegen Tristesse und Trübsal antreten und die allgemeine Stimmungslage ein klein wenig aufhellen“, erklärt der DJ. Sven Sand hat aus gleicher Motivation heraus nicht lange überlegt und sich sofort bereit erklärt, sein Schiff zur Verfügung zu stellen.

Weil die Entscheidung zur Absage vieler Veranstaltungen relativ spät gefallen sei, beginne das Weihnachtsradio erst am Freitag, den 10. Dezember, ergänzt Oliver Pastow. Weitere Sendetage sind Freitag, der 17. Dezember, sowie Sonnabend, der 25. Dezember. Jeweils von 19 bis 22 Uhr werden die Barther Radiomacher live zu hören sein. Der Gastraum der „Granitz“ wird an diesen Tagen bereits ab 18 Uhr öffnen.

Während DJ Frank das Programm moderiert, wird Olli wieder Dienst am Telefon schieben, um Musikwünsche und Grüße anzunehmen. Kamerakind Clara will während der Sendezeit kurze Videos und Fotos aufnehmen und diese zeitnah auf die gleichnamigen Facebook- und Instagram-Seiten „bartheronlineradio“ stellen.

